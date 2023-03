La Escuela de Música recupera a Teresa Prieto y visibiliza a la mujer compositora

La propuesta contó con muchos apoyos entre la sociedad ovetense. Además del claustro de la propia escuela, la orquesta Oviedo Filarmonía, el Conservatorio, el Departamento de Musicología de la Universidad de Oviedo, varias universidades mexicanas y la concejalía de Educación respaldaron una propuesta que supone el retorno de María Teresa Prieto a la ciudad para quedarse, casi ocho décadas después de su marcha al otro lado del charco huyendo de la Guerra. "Nació en Cabo Noval, así que está casi casi en su casa", sostuvo Canteli.

Desde la Escuela de Música decidieron dar este paso con el doble objetivo de dotar de un nombre propio al centro, "consolidado tras casi tres décadas de vida" y al mismo tiempo pagar una deuda pendiente con las grandes olvidadas de la historia música. "Queremos homenajear a tan merecida figura ovetense empapada de Asturias y dar las gracias a todas las artistas y docentes que, desde el silencio, han aportado tanto a la cultura, la educación y la igualdad de género.

Al finalizar el acto, al que acudieron varios ediles del equipo de gobierno, y también del PSOE, Somos y Vox, la escuela acogió una conferencia a cargo de la musicóloga y biógrafa de María Teresa Prieto, Tania Perón, para quien la fallecida, contó, estaría "encantada" con este reconocimiento. "Quería mucho a Oviedo y a Asturias a pesar de que apenas volvió de pasada desde su exilio", declaró, antes de desgranar varios de los hitos musicales de una mujer que nació en la capital asturiana en 1896 y durante décadas reflejó su nostalgia de Asturias en su gran obra musical.

El Alcalde prevé llevar a Pleno el convenio de La Vega "antes del 15 de abril"





"Yo creo que antes del 15 de abril ese pleno extraordinario está hecho". Esos son los plazos que baraja el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para llevar al pleno la aprobación inicial del convenio urbanístico acordado con el Principado y el ministerio de Defensa para recuperar los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. El regidor ve el acuerdo "prácticamente cerrado", aunque da por hecho que "no dará tiempo" a llevarlo al máximo órgano de representación municipal antes de la sesión ordinaria prevista el próximo día 4. "Una semana más o una semana menos, lo haremos en cuanto podamos", apuntó. Canteli también aprovechó para respaldar la futura ciudad deportiva del Real Oviedo en Latores. "Es un proyecto que podemos dar por seguro porque no hay ningún problema insalvable", explicó. El máximo mandatario municipal respondió a las denuncias de la oposición sobre los recortes de becas escolares trasladando tranquilidad a las familias. "Nosotros no somos dudosos, la oposición debería leérselo bien", apuntó sobre la amplia cobertura de la nueva convocatoria de ayudas.