Redes artísticas en el Nazaret

Irene Trapote tejió ayer redes para fomentar el arte en el colegio Nazaret. La artista gijonesa, que trabaja en el proyecto "Hacer territorio atando cabos", centrada en las rederas, participó en los encuentros que organiza el centro durante esta semana con una charla a alumnos de tercero y cuarto de ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

En el salón de actos del equipamiento educativo Irene Trapote les acercó a la labor que inició el pasado año en Galicia, en la Costa de la Muerte, y que continúa ahora en Asturias, en Luarca y Lastres. Allí aprendió a "tejer redes", lo que realiza en sus talleres artísticos. Eligió para ello "lana que se rompe fácilmente, lo que representa la fragilidad del oficio" de quienes reparan los aparejos de pesca, explicó a los estudiantes.

"¿Qué es el arte?", preguntó la artista. "Creatividad, inspiración, sentimiento, pasión..." fueron algunas de las respuestas de los alumnos, que fueron plasmadas en un papel y colocadas en el suelo del escenario. El trabajo de Irene Trapote está enraizado en el territorio. Como en "¿Cómo pertenecer a la tierra sumergida?" profundiza en la historia de Alcorlo (Guadalajara), pueblo desalojado en 1982 para ubicar allí un pantano.

La artista habló a los estudiantes de sus proyectos y respondió a sus preguntas para concluir el acto. Entre ellas sus temas preferidos o en qué momento supo que quería ser artista. Irene Trapote les contó que hizo el Bachillerato tecnológico e iba a estudiar Arquitectura pero que finalmente se decantó por Bellas Artes porque "me motivaba más el arte". "Y no me arrepiento de haberlo hecho", resaltó. "Hay que ser constante", aconsejó a los alumnos del colegio Nazaret.