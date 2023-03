La historia de la Catedral, en cinco minutos

ci, in porttitor dui semper nec. Sed tristique, dui sit amet consequat consectetur, sem velit semper est, vitae pharetra nulla arcu nec justo. Nullam quis sapien nisi. Donec a pellentesque felis. Aenean massa diam, viverra at fermentum ac, dapibus eget justo. Aliquam erat volutpat. Proin in dolor sed tellus varius tincidunt.

Víctor Jara cantaba aquello de "la vida es eterna en cinco minutos" y la Catedral de Oviedo, sin llegar a tanto, ha sintetizado su larga historia en un vídeo corto, idóneo para internet. Se trata de "La Catedral de Oviedo, 1.200 años de historia", desarrollado por Where is Asturias y que la Catedral ha logrado producir con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado de Asturias. El vídeo fue presentado ayer en la Sala Capitular del templo, en un acto en el que participaron el deán de la Catedral, Benito Gallego; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y Begoña Panea, de Where is Asturias.

El vídeo, tal y como explicó Panea, se ha producido en dos versiones. Hay un montaje completo, de alrededor de 20 minutos de duración, y otro recortado y preparado para ser remitido a redes sociales, de poco más de cinco minutos. Esta segunda versión fue la que se presentó en la Catedral, y ayer mismo se subió al perfil oficial de la Sancta Ovetensis en Youtube.

En esos cinco minutos, se traza un sucinto recorrido por la historia del conjunto catedralicio, mostrando algunos de sus mayores atractivos para fieles y turistas, como el Santo Sudario o la torre gótica. También se muestra una recreación de cómo sería Oviedo en tiempos de Alfonso II: es una vista de la maqueta central de la exposición "Camino Primitivo. Oviedo" que LA NUEVA ESPAÑA presentó el año pasado.

En la presentación, Gallego destacó la colaboración del equipo de gobierno, y en especial la sensibilidad del alcalde, Alfredo Canteli, y del concejal de Turismo, Alfredo García Quintana (también presente en la Sala Capitular) para con la Catedral. "Mientras la administración del Ayuntamiento esté en manos de este alcalde, estamos seguros de tener su apoyo", reflexionó.