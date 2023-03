El instituto Fleming, pionero en inteligencia artificial

La jornada "Innovar y emprender en FP, un reto del IES Doctor Fleming" se desarrolló ayer en el salón de actos del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado (Easmu), organizada por el centro, la Ciudad Tecnológica de Valnalón y Oviedo Emprende. Enrique Jáimez, director general del Cluster TIC, que agrupa a 110 empresas en Asturias (el 4% del PIB), confirmó a los estudiantes que existe una "elevada demanda de profesionales" en el sector tecnológico. Cerca de medio centenar de firmas trabajan "con Inteligencia Artificial diariamente" y necesitan diversos perfiles, entre ellos de desarrolladores y programadores.

Las empresas se fijan en las competencias técnicas pero también en las transversales, destacó Jáimez en el salón de actos ante la veintena de alumnos que reclutó el primer curso de estos estudios. El encuentro de ayer ofrecía la posibilidad a estos alumnos, aseguró el jefe de estudios del IES Fleming, Tomás Hombreiro, de "entrar en relación con las empresas" ya que estas enseñanzas no incluyen en este curso prácticas aunque sí lo harán desde el próximo.

En la jornada participaron trece empresas, que guiaron a los estudiantes, que en unas semanas buscarán trabajo o iniciarán el camino del emprendimiento. David Rodríguez, CEO de Hexagon, destacó que el 60% de la plantilla de la empresa "se incorporó en prácticas". "Va a haber una necesidad enorme de este tipo de perfil", dijo. La empresa Envira Sostenible contrató en los últimos cinco años a 20 personas y "en abril se incorporarán otras cinco", indicó Ángel Retamar, director de IoT (internet de las cosas) de la firma. El director del IES Fleming, Santiago González, destacó que el objetivo del centro, que tiene 1.400 alumnos, es "que sea referente en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías".

Javier Cuesta se despide: "Es uno de mis últimos actos como concejal, volveré a la empresa"





"Este es uno de los últimos actos en los que participaré como concejal", dijo Javier Cuesta, edil de Economía y Transformación Digital del Ayuntamiento, al comenzar su intervención en la jornada en la que participaron alumnos del IES Doctor Fleming. "Ya que me queda poco para terminar y volveré a la empresa" al concluir el mandato, señaló a continuación. Cuesta abrió el acto, al que asistieron tres directores generales del Principado de tres consejerías. El responsable de Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo, animó a los estudiantes a "innovar" aunque les advirtió de que "no es fácil". El director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, aludió a los cambios que se introducirán en FP en un año "que no se vieron en los últimos 25 años". Mientras, Julio González Zapico, al frente del área de Comercio y Emprendedores, destacó que la amplia presencia de representantes de las administraciones en el acto demuestra el "compromiso" con la innovación y el emprendimiento. Marta Pérez, directora de Valnalón, hizo alusión a la importancia de "trabajar en equipo", las empresas con los centros y las instituciones.