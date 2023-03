El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA acogió ayer el acto de presentación del último número de la revista "Asturies: Memoria encesa d’un país", una publicación editada por la Fundación Belenos, que en esta ocasión se centra principalmente en la dimensión atlántica de la región. "Asturias no es solo el norte de una península, somos el sur del Norte, la frontera sureña del Arco Atlántico. Nuestra identidad cultural depende mucho de eso. De hecho, está insertada en ese marco al menos desde la Edad del Bronce", aseguró Lisardo Lombardía, el presidente de la fundación. "No es que para nosotros no haya existido la Meseta, pero Asturias es diferente y con una identidad específica precisamente por esa conexión y esa vinculación con el Norte", añadió.

A lo largo de su intervención, Lisardo Lombardía puso muchos ejemplos de esas conexiones interdisciplinares con otros pueblos del llamado Arco Atlántico. "La caza de la ballena, la pesca tradicional e infinidad de manifestaciones arquitectónicas, culturales o sociales. En el año 1937, durante la Guerra Civil, más de 7.000 asturianos escaparon y fueron a refugiarse a la Bretaña francesa, por algo sería", sostiene Lombardía, que hizo hincapié en la necesidad de mantener esos vínculos ahora que la visión del Arco Atlántico como unidad de países y regiones con peculiaridades culturales y biogeográficas comunes está cogiendo fuerza a todos los niveles. "No se puede perder esta oportunidad. Por ejemplo, sería muy importante recuperar el ferry que unía Asturias con Nantes –por la ruta conocida como "Autopista del mar"– y que el presidente regional se mojase para hacerlo", dijo. En el acto de ayer también intervino el filólogo Iván Huerga, que en este número de la revista se encarga de hacer una revisión acerca de las nuevas teorías sobre los pueblos celtas. "Asturias es una entidad propia dentro de este marco atlántico, es un país celta igual que cualquier otro", aseguró. "Ahora ya no hay ningún reparo por parte de los lingüistas a la hora de reconocer que en la zona de los astures, cántabros y galaicos, entre otras, se hablaron lenguas celtas", añadió. Otro de los que publican en el número 42 de la revista es el historiador Macrino Fernández, que se encargó de elaborar un artículo sobre Rosario de Acuña ahora que se cumple un centenario de su muerte. "Era una madrileña que quiso ser asturiana. Poeta, dramaturga, articulista, montañera, defensora de los desfavorecidos, de la mujer, y de la libertad de conciencia", señaló. El expresidente del Principado Pedro de Silva y el fotógrafo Luis Antonio Azcoitia Argüelles ("Lele") recibirán esta tarde, a las 19.30 horas, el homenaje de la asociación "Amigos de Dionisio", que cumple 30 años, por su contribución a universalizar el Descenso Internacional del Sella. En el acto se entregarán las distinciones "Hacedores del Sella" y se realizará una charla en torno a la figura de Dionisio de la Huerta. Pedro de Silva recibe la distinción "Hacedores del Sella", esta tarde Intervendrán, entre otros, Alberto Estrada, presidente de la asociación. La reseña biográfica de los premiados la llevará a cabo Esther Canteli. De madre catalana y padre asturiano, Dionisio de la Huerta, fundador del Descenso del Sella, nació en Barcelona el 19 de diciembre de 1899. Ingresó con 6 años en el Colegio de los Jesuitas, donde permaneció hasta los 15 años, alternando los veranos entre Gijón y Coya (Infiesto). El galardón correspondiente a "Lele" lo recogerá su sobrino, Álvaro Azcoitia.