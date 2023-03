Priorio, cuando en el cine de Las Caldas echaban una de Marisol

La primera vez que Mari Muñoz fue al cine de Las Caldas echaban "Tómbola", de Marisol. Las butacas eran numeradas y no cabía ni un alfiler en la sala. "Yo vivía en Caces y todos los chavales de la zona veníamos caminando por la carretera a riadas. De aquella había muchísima vida en la parroquia de Priorio, el cine tenía hasta ambigú. Ahora, hay días que esto parece un cementerio", explica la mujer, que tiene 82 años y lleva 58 en Las Caldas. Aunque hace ya mucho que cerró su negocio, sus vecinos la siguen conociendo como "Mari la de la tienda" y la recuerdan con cariño detrás de un mostrador por el que pasaban todas las familias del entorno. "Vendíamos desde madreñas hasta azúcar, también palas de cavar, guadañas, hilos para coser y todo lo que uno se pueda imaginar. Era mercería, ferretería y tienda de comestibles. Vivíamos encima y cuando alguien necesitaba algo nos pegaba una voz para que bajásemos a atenderle aunque la tienda ya estuviese cerrada. Estábamos allí perennes, pero era muy guapo", recuerda Mari con nostalgia.

Habla en plural porque la tienda la regentaba junto a su marido, José Ramón Martínez, un albañil de La Mortera de Palomar, cerca de Soto de Ribera, que conoció cuando ella trabajaba en el conocido restaurante "Casa Eleuterio", en Caces. "En mi casa no había dinero, mi padre trabajaba en la Fábrica de Armas de Trubia y no teníamos ni vacas ni praos. Pasamos tanta fame que mi padre plantaba los brotes de las patatas en una huertina que le dejó un paisano para darnos de comer a mí y a mis cuatro hermanos. Tuve que ponerme a trabajar cuando tenía 11 años", explica la mujer. "En ‘Casa Eleuterio’ primero cuidaba a los guajes y después ya empecé a atender el merendero y a meterme detrás de la barra, como los demás. Era como ‘Petra, criada para todo’. Allí fue donde me enamoré de mi marido, que falleció hace ya doce años", señala. "Por aquel entonces sus padres tenían más posibilidades que los míos y nos dejaron un dinero para coger la tienda, que antes era ‘Casa Ramón’, que estaba en Las Caldas. Abrimos en 1965 y estuvimos allí hasta 1986, cuando la gente empezó a ir a comprar a los supermercados de Oviedo y a tu casa sólo iban a por cosas que se les olvidaban", dice.

Cuando Mari tenían la tienda, la parroquia de Priorio estaba en plena efervescencia. "Entre todos los barrios –Casielles, La Cuesta Ayones, Piñera, La Premaña, Priorio y Las Caldas– y con los bañistas que venían al balneario de Las Caldas había un ambientazo, sobre todo en verano, que llegaba mucha gente de Castilla". No es que ella hiciese mucha caja con los "turistas", pero le daban vida al pueblo. "A veces pasaban por la tienda a por alguna pieza de fruta cuando salían a caminar, pero la verdad que hablaban más que compraban. No se por qué era, pero me acuerdo de que no paraban de charrar y no había manera de que sacasen la mano del bolso. Los verdaderos clientes siempre fueron los de los pueblos de aquí", explica.

Aún así, aquella fue una época de vacas gordas en Priorio. "Llegó a haber dos carnicerías, una peluquería, los bares estaban a reventar y los domingos por la tarde había dos bailes, uno en La Vizcaína y otro en el Café Español. Además de eso, estaban abiertas catorce pensiones. Los bañistas que venían al balneario se quedaban en las fondas porque era más barato. Allí dormían, comían y dejaban el dinero para los del pueblo", afirma Mari, que también recuerda con mucho cariño las fiestas que se celebraban en torno a La Asunción, el 15 de agosto. "Aquello sí que eran fiestas, no como ahora, que hay una misa y nada más", asegura.

Brasileñas en la fiesta

Y no le falta razón. Las fiestas de La Asunción eran de las mejores del entorno y tuvieron especial relevancia entre los años 1977 y 1983, cuando los chavales del pueblo se involucraron en el desarrollo de las mismas para devolverles el esplendor que ya habían tenido en los cincuenta del siglo pasado. Los festejos llegaron a durar hasta seis días, con un programa cargado de actividades en el que no faltaban clásicos de la época, como el tiro al plato y al pichón, el rally, los partidos entre solteros y casados, la carrera de cintas, la ginkana, la entrega del bollo y la botella de vino y la quema de fuegos artificiales la noche del 16 de agosto, que cerraba unas fiestas en las que se instalaba un bar con sesenta metros de barra.

La Asunción tenía su propio desfile de carrozas. Salía una por cada barrio –había otra más que construían los jóvenes– y recorrían la calle de Las Caldas hasta llegar al prau de la fiesta. Uno de los más recordados es el del año 1979, cuando un grupo de brasileñas, ligeras de ropa, recorrieron el pueblo a ritmo de samba y dejaron más de una boca abierta. Mari Muñoz lo recuerda perfectamente. "Aquello fue la bomba. Nunca se había visto algo igual. Hay que tener en cuenta los años en los que estábamos". Por las fiestas de Priorio pasaron grupos y orquestas con mucho tirón. "Los Almirantes", que casi eran de casa, "Los Príncipes", "Xente Nova", "Los Players", "Los Satélites", "Los Píndaros", Jerónimo Granda, "Cuélebre" o "Nuberu" son sólo algunas de aquellas formaciones. "Un año vino hasta Dyango. Se ponía esto hasta arriba de gente".

Otro de los atractivos de la parroquia es el castillo de Priorio, asentado sobre una pequeña colina, semioculto por la arboleda y rodeado por el río Gafo. Es de origen medieval –los historiadores apuntan que de la época de Alfonso II– y fue levantado inicialmente como fortaleza, pero fue reconstruido en el siglo XIX y actualmente, tras pasar por varios propietarios, es la residencia vacacional de la familia Quijano. Cuenta la leyenda que Irene, hija de Rodrigo, señor de Priorio y dueño del castillo en algún momento del medievo, se enamoró de un paje llamado Pablo. A Rodrigo no le hizo nada de gracia ese romance y atacó con su espada a Pablo, que se defendió y acabó matando a su amo. Irene maldijo entonces al paje y lo rechazó, así que Pablo, desesperado, se arrojó al río Gafo. La leyenda sostiene que el color rojizo de algunas rocas del río se debe a la sangre del joven enamorado. "A mí lo que siempre me llamó la atención del Castillo fueron las fiestas que se hacían dentro. Se escuchaba la música desde Caces y siempre llegaban rumores de que había famosos dentro. Una vez escuché que estaba Lola Flores, pero quién sabe, eso es una fortaleza y cuando viene gente no salen de allí", explica Mari. "Eso sí, los miembros de la familia Quijano no son nada ‘estiraos’. Siguen viniendo en verano y por Semana Santa y te los puedes encontrar por Las Caldas o los domingos en misa como a cualquier hijo de vecino", añade.

La "decadencia" de Priorio, según asegura Mari Muñoz, "comenzó de verdad a mediados de los ochenta del siglo pasado", cuando el balneario cerró sus puertas como hospedaje (aunque mantuvo el servicio de baños durante tres décadas y vuelve a recibir huéspedes desde 2006). Ella notó que las cosas ya no eran como antes en su propia casa, con sus dos hijas. "Ellas ya hacían vida en Oviedo, igual que la mayoría de los chavales jóvenes de la parroquia. Iban en autobús y después ya tuvieron coche, o sea que poco pararon por aquí", añade. Y pone más ejemplos. "Antes salía un autobús de aquí lleno de guajes para el colegio de Las Campas. Ahora van dos o tres. Y si hay más críos yo no los veo. Ahora quedamos cuatro viejos. Hay muchas casas a la venta y algunas se compran, pero son gente que trabaja en Oviedo y vienen aquí sólo para dormir".

A Mari Muñoz le da igual la decadencia. Ella todavía se entretiene en Priorio. No se va. Lo viernes por la tarde tiene taller de pintura en Las Caldas, en el centro social. Los sábados juega a la lotería.

Grabados del Paleolítico, arquitectura románica, lavaderos termales y palacios del siglo XVI

Las huellas de la historia arrancan en Priorio con los grabados de animales y formas geométricas de las cuevas de la Lluera, consideradas como el lugar con mayor presencia de arte paleolítico exterior cantábrico y en mejor estado de conservación. Del siglo XII es la iglesia de San Juan de Priorio, del Románico asturiano e incluida en numerosas rutas internacionales, por la originalidad de sus líneas y soluciones arquitectónicas; en el barrio de Piñera se erige el palacio del Marqués de Santa Cruz, del siglo XVI; más reciente es el lavadero de Tres Caños, de 1881, conocido como Fontcaliente por sus aguas termales.