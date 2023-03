Sanz Montes: "Quieren reducir a los cristianos a un espacio casi privado, casi a la clandestinidad"

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, aseguró ayer, en la inauguración de las charlas cuaresmales del Arciprestazgo, que "la memoria cristiana será siempre subversiva para quienes tienen una idea totalitaria y excluyente de la vida". En el salón de actos de la parroquia de San Juan el Real el prelado pronunció la conferencia que llevaba por título "Ser cristianos en una sociedad neopagana: la batalla cultural".

Aludió a aquellos "que confunden la familia destruyéndola, los que de la vida hacen una manipulación y la siegan en cualquiera de sus tramos, la vida no nacida , la vida que crece y la vida menguante". Sanz Montes destacó que "lo que se hace contra natura, natura pasa factura, hace 2.000 años y en 2023". "Dios no es un intruso que moleste", comentó y alertó contra quienes piensan que los cristianos pueden existir "en un espacio casi privado, que nos reduzca casi a la clandestinidad".

El Arzobispo hizo hincapié en que "los Estados pueden ser aconfesionales pero las personas siempre somos creyentes". En ese punto aludió a un profesor suyo que decía que "no hay ateos, hay creyentes que creen en el Dios verdadero e idólatras de falsos dioses, pero todo el mundo pone velas e inciensa y es cofrade de su particular religión".

Días después de que la junta de gobierno del Consistorio gijonés aprobase el reglamento de aconfesionalidad o laicidad municipal, Sanz Montes se refirió a "algún Ayuntamiento, no lejano en el mapa, que se empeña en solucionar los problemas reales de la gente marcando el paso con su cofradía laicista excluyente, con una ley de no se qué, donde no tenemos ni permiso para respirar los que somos cristianos y se nos expulsa de cualquier espacio que no sea el de ellos". En la conferencia organizada por el Arciprestazgo de Oviedo, el Arzobispo indicó que la pedofilia es "un crimen inmenso, perpetrado con la más sucia alevosía". "No es un pecado o delito cristiano en general y del clero en particular, sino que es de la entera sociedad cuando ha perdido su horizonte moral, el aprecio por la verdad, el respeto ante lo más sagrado como es la vida y la familia, y las virtudes morales de la justicia".

Sanz Montes dijo que "también la Iglesia tiene miembros que han cometido ese pecado, y por ello hemos puesto en marcha espacios y recursos humanos para la acogida de esas denuncias, para la prevención que eviten estos terribles abusos". Por eso, añadió, "sorprende el interés de un Parlamento que se centra en el porcentaje del 0,2% e ignora al 99,8 restante".