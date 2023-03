En el colegio Santa Teresa de Jesús, conocido en Oviedo como las Teresianas, había más alcaldes en la mañana de este martes que en muchas de las reuniones de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Un total de 22 regidores de diferentes municipios de la región acudieron a la llamada de los alumnos del centro y se personaron allí para participar de manera presencial en la iniciativa "Asturias, que guapa yes", un innovador proyecto para los alumnos de 11 y 12 años del colegio con el que se pretende ampliar de una forma diferente sus conocimientos sobre la región y sus diferentes territorios. "La primera fase del trabajo se centra en estudiar cada concejo y elaborar un mural con sus costumbres, su historia, sus personajes conocidos, sus fiestas, sus datos geográficos o su escudo, entre otras cosas", explica Luis García, uno de los profesores que coordina el proyecto desde el área de Cultura Asturiana.

Para conseguir la visita de ayer, los alumnos del centro les enviaron cartas a los alcaldes, "como hacían nuestros abuelos", en las que los invitaban al acto y les realizaban diferentes preguntas sobre su concejo. Las encargadas de cartearse con Alfredo Canteli, el alcalde de Oviedo, fueron Sofía Herrera y Daniela González. "Se portó muy bien con nosotras porque nos aportó datos extras sobre el municipio que no conocíamos", señalan. Canteli, que no faltó a la cita en Las Teresianas, considera muy positiva la iniciativa del colegio. "Me parece muy bien que los políticos se mezclen con los niños porque ellos también nos pueden enseñar mucho. Yo siempre que puedo lo hago porque me gusta mucho estar con ellos", asegura Canteli. "A ver lo que nos preguntan, trataremos de sacarles de dudas", añade el regidor.

Y es que en la agenda de hoy, además de una visita por el colegio para que los alcaldes pudiesen ver los murales y los trabajos de los pequeños, también estaba prevista una especia de "rueda de prensa" en la que los regidores tuvieron que contestar a una batería de preguntas del los niños. "¿Qué hacéis para conseguir más votos?", le espetó Carlota del Cura a la alcaldesa de Colunga. La socialista Sandra Cuesta salió bien del paso: "Tener un buen proyecto para ese territorio, contar con gente que aporte mucho y cumplir con la palabra que les has dado a los vecinos", dijo. A Canteli le pidieron que ofreciese algún truco para hablar bien en público. "Estar tranquilo y creer en lo que vas a decir", señaló el alcalde de Oviedo. También se trataron otras muchas cuestiones. Aarón Rodríguez, por ejemplo, preguntó cómo se organiza un Pleno municipal, y otros compañeros suyos se centraron en el problema de la caída de la población o en la falta de servicios que sufren algunos municipios.

La siguiente fase del proyecto "Asturias, que guapa yes" consiste en que los alumnos creen su propio partido político y su programa electoral para concurrir a unas elecciones muy especiales. "Las haremos en fechas cercanas a las autonómicas y a las municipales del mes de mayo", explica otro de los coordinadores del programa, Jonathan Morán. La profesora de Llingua, Andrea Martínez, también colabora en la iniciativa.