Sabina Puértolas, soprano: "Que un político vaya al palco municipal a ver la ópera da mucho prestigio"

La soprano Sabina Puértolas es una de las cantantes líricas más importantes del panorama nacional e internacional en la actualidad. Su versatilidad, personalidad escénica y su intensidad interpretativa la han llevado a protagonizar innumerables papeles en óperas y zarzuelas en los teatros más importantes de todo el mundo. Este viernes, a las ocho de la tarde, ofrecee una gala lírica, junto al tenor Ismael Jordi y la Orquesta “Oviedo Filarmonía” (bajo la batuta de Lucas Macías), en el teatro Campoamor, dentro de la XXX edición del Festival de Teatro Lírico Español.

–Viene de hacer "Achille in Sciro" en Madrid y hará en La Zarzuela el papel de Carolina en "Luisa Fernanda". Son famosas también todas sus interpretaciones de bel canto. ¿En qué estilo se siente más cómoda?

–Todos los estilos enriquecen como cantante y como persona. No voy a decir en cuál me encuentro mejor porque vivo para cantar y soy feliz en todos esos estilos: barroco, bel canto, el poco Verdi que puedo hacer y en la zarzuela, sobre todo la zarzuela; al margen de que me siento identificada porque es de nuestro país, me siento en la obligación de apoyar este género tan nuestro.

–¿Cómo se vive la ópera en Italia, donde usted se formó?

–De eso hace unos años. En cada pueblo hay un teatro donde se hace ópera y había una producción pasaba por todos estos pueblecitos. Los padres llevaban a sus hijos, desde pequeños. Imagine un teatro en Mieres, en Llanes, en Siero... y que a estos lugares (además de a ciudades como Gijón y Avilés) fuesen las producciones que se realizan en Oviedo ¿Se imaginas a cuánta gente llegaría?

–¿Y cómo cree que se viviría la zarzuela en el mundo si en lugar de ser española fuese italiana?

–Pues sería como la pasta. Somos muy malos vendedores de nuestra propia cultura, de nuestra propia gastronomía... Tenemos una gastronomía enorme, tenemos una cultura musical impresionante que levanta a la gente de sus butacas. Nosotros hicimos en septiembre un concierto en el Carnegie hall de Nueva York y la gente se volvía loca ¿por qué? Porque nuestra música tiene ritmo, tiene alegría, tiene vibración, tiene historias que contar y eso llega a la gente, no solamente a la española, también a la gente de fuera.

–Ha estrenado muchas producciones de zarzuela ("Doña Francisquita", "La tabernera del puerto") y protagonizado otro sinfín, ¿percibe cierta renovación en el público durante los últimos años?

–Yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Ha tenido mucha aceptación la rebaja de precios en las entradas de última hora, por ejemplo. Considero que sí se está haciendo un esfuerzo para que el teatro se llene de gente joven, pero hay que seguir haciéndolo. Los cantantes tenemos que hacer ver que no somos unos carcas, que somos gente joven a la que nos gusta tomar una copita de vino en la plaza mayor del pueblo, que somos personas jóvenes y con muchas ganas de acercar a nuestros hijos y a nuestros amigos al teatro. Yo siempre que hago ópera o zarzuela intento que mis amigos, que no tienen nada que ver con la música, me vengan a ver, y siempre al final vienen a saludarme y a darme dos besos ojipláticos diciendo “¿pero esto qué maravilla es? Me lo he pasado muy bien, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro…”. Hay que acercar a los públicos, tienen que ver lo que pasa detrás de la escena porque eso abre mucho la mente. La primera zarzuela que vio mi hijo, muy chiquitito, era “La del manojo de rosas” en Oviedo (la producción de Emilio Sagi) y flipó. Ya para mí era como una casa de muñecas, imagínate lo que le abrió la a él la mente. Por eso hay que traer a gente joven y a niños, para que les pique el gusanillo. De veinte niños que vengan, si les pica el gusanillo a tres, yo ya me quedaría satisfecha porque además es un público potencial que va a repetir, que tienen toda la vida para hacerlo, y que seguramente llevarán a más amigos al teatro.

–Inaugura la temporada de ópera ¿qué siente al ver en Oviedo la LXXVI temporada de ópera o la XXX edición del Festival de Teatro lírico español?

–Que Oviedo se merece eso y más. Oviedo se merece esa cultura que llevan apoyando desde el ayuntamiento o desde la asociación de la ópera, que es privada. También veo implicación política. Me consta que los políticos van a ver estos espectáculos y no sabes los que es que un político vaya al palco municipal para ver la ópera, la zarzuela o los conciertos; eso da muchísimo prestigio. Por Oviedo han pasado las mejores voces del mundo y hay que seguir regándola con ideas modernas, para jóvenes y, sobre todo, con apoyo político y dinero. Es importante que haya buenos números de afluencia de público, buenas producciones, que se apoye también al género y a los cantantes españoles y asturianos. Es una industria a la que hay que apoyar; Asturias se merece eso, no menos, setenta y seis temporadas y treinta ediciones, no; 150 y 60.

–Durante los últimos años, el 95% del reparto de las temporadas del Festival de Teatro lírico de Oviedo está formado por artistas de nuestro país y, especialmente, de la propia Asturias. ¿Sucede esto en otros teatros o en las producciones de otros festivales?

–En Madrid, en el teatro de la Zarzuela sí se apoya el teatro joven y español. También en Jerez, por ejemplo. Pero ya les gustaría a otras ciudades tener esa actividad. Al final, Oviedo (Asturias en general) es un sitio donde siempre te tratan bien. A mí me gusta su gente, su cultura, su gastronomía… siempre me remito a ello, pero es lo único que quieres después de estar ensayando durante seis u ocho horas, sentirte cómoda y que te traten bien. Todo es redondo en Asturias

–Sin embargo, tan sólo se hacen dos funciones por título. Desde su experiencia, ¿cree que es rentable a nivel económico y artístico hacer solamente dos funciones?

–Existen otras connotaciones por las que se va sitios como Oviedo a hacer solamente dos funciones o un concierto, en nuestro caso. Vas porque crees en el proyecto, porque te tratan bien, porque te gusta quién lo dirige y porque hay que ir y apoyar. Yo estoy convencida de que, si se pudieran hacer tres funciones, se harían. Siempre podemos involucrarnos más, pero yo no quiero ser egoísta porque mi entorno no es sólo musical y han sido unos años duros, están siendo unos años duros y serán unos años duros, así que comprendo que se vaya con pies de plomo. Por supuesto que se tiene que culturizar al público, claro que se tienen que traer nuevas zarzuelas, nueva gente y dar de comer a todo el entramado que sostiene en Oviedo el festival de zarzuela (técnicos, utileros, sastras, maquilladoras, limpiadoras…). Si hay trabajo en el teatro, todos esos oficios se mantendrán. Siempre se puede pedir un poquito más de esfuerzo: a todos nos han bajado los cachés, igual que pagamos más impuestos o igual que la cesta de la compra se encarece para todos. Hemos tenido que apretarnos el cinturón y aceptar porque hay que retomar de algún modo para volver a llenar los teatros, atraer públicos y que la gente se quede enganchada, siga comprando entradas y llenando los teatros.

–¿Cree que se está renovando el canon en la zarzuela?

–Yo creo que, en ese sentido, ya hemos pasado de pantalla. Sí que se están haciendo cosas modernas. Primero porque entra savia nueva a cantarla, a dirigirla, no solamente musical, sino escénicamente, y ya no nos vestimos de época para cantar ciertas cosas, afortunadamente. Es evidente que hay cosas mejor resueltas que otras, pero sí es verdad todo es mucho más moderno y tenemos otras visiones. También intentamos sacar un poco más de jugo a esos personajes, darles un hilo de acción, es decir, pones un poquito de tu mente, que es moderna, al personaje que está escrito hace cien o doscientos años, entonces creo que todo eso influye también a la hora de dar otra versión diferente y moderna y humanizar de este modo a los personajes, siempre ayudados por la escena; me parece que así se logra la modernización. En definitiva, sí, yo creo que ya hemos dado un pasito y se darán más porque claro, vienen también detrás muy buenos y jovencísimos cantantes que aportarán otra versión. De todas formas, si algo no gusta, la crítica es buena. Es igual que cuando vas a ver una película y la comentas después: “pues esto no me ha gustado, pues me pregunto por qué habrán hecho esto así..”. Al final eso también incita a la reflexión, a darle más vueltas y te remueve por dentro. Es algo súper interesante.

–Respecto al tema de los personajes, ¿hay algún rol de zarzuela con el que se identifique especialmente?

–Es que, cantando cualquier papel me siento súper feliz, entonces saco algo de todos. Me lo pasé muy bien cantando Doña Francisquita, que además la debutaba. Por supuesto, un personaje que a mí me gustaría mucho volver a hacer es La generala, la producción de Emilio Sagi con el tiovivo es una espinita clavada porque esos vestidos de Jesús Ruiz eran maravillosos, te hacían sentir como una princesa de Disney: súper elegante, súper sexy… yo recuerdo esa producción con cariño, con excitación y con ansia de volver a hacerla.

–¿Es más difícil la ópera o estas zarzuelas de Vives que comenta?

–Yo creo que la zarzuela es un poquito más complicada que la ópera. En la ópera la voz está tratada de otra manera y en la zarzuela ya empezamos con que hay que hablar, y eso ya te desvirtúa la posición. Las voces no están tan bien tratadas. No es que estén maltratadas, no quiero decir eso, pero la melodía, la técnica que necesitas para cantar zarzuela es mucho más potente.

–¿Cómo viven los cantantes el hecho de tener que declamar con lo que ello supone (proyección, entonación…)?

–Pues eso son los años. Al principio yo recuerdo que me desgañitaba porque no sabía… era como si estuviera en la plaza del pueblo (se ríe). La suerte que tenemos es trabajar con directores de escena que nos expliquen, que nos ayuden y que nos enseñen a declamar. Además, como nos juntan en muchas producciones donde hay actores de teatro que sí saben declamar, pues claro, ellos sí tienen esa experiencia. Es increíble escucharlos declamar: cómo lo hacen sin cansarse, cómo es todo melodioso… y al final, de tanto escuchar y de tantos consejos que te dan, algo siempre aprendes.

–En junio va a trabajar precisamente con Ismael Jordi en el teatro de la Zarzuela, ¿qué opinión tiene de él?

–Hemos coincidido mucho antes y la verdad es que nos conocemos muy bien. Yo lo quiero mucho, me encanta trabajar con él porque tenemos mucho “feeling”; ambos nos picamos y sacamos lo mejor del otro, y eso es muy divertido. Las frases que hacemos, las miradas, eso es la música viva. Me encanta escucharle, hacer los dúos y a él también le gusta trabajar duro. Además, los dos estamos en el mundo de la música de la misma manera que es para pasárnoslo bien, para crecer y para disfrutar, o sea que en ese sentido nos llevamos súper bien.

–¿Qué pensará cuando salga el viernes al escenario del Campoamor?

–¿Qué pensaré? Otra vez en casa. Yo es que quiero mucho a Oviedo, tengo muy buenos amigos allí y me gusta mucho el teatro, me gustan mucho los trabajadores del teatro (yo qué sé cuántos años llevan las maquilladoras y las sastras maquillándome y vistiéndome). Será especial volver con Ismael y regresar haciendo algo que deberíamos hacer todos: cantar zarzuela, hacerla viva, hacer que la gente vibre y se vaya con una sonrisa en la boca diciendo “¡Qué bien, qué gusto! ¡Se me han olvidado todos mis problemas en esta hora y media o dos horas de concierto!”.