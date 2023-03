El acusado de robar joyas a su tía dice que ella le ordenó empeñarlas

«Ella me mandó empeñarlas porque necesitaba el dinero, pero no sé para qué». De esta manera fundamentó su defensa el hombre acusado de hurtar joyas para empeñarlas, vaciar la cuenta bancaria y estafar a su tía, una mujer mayor vecina de Ribera de Arriba, que ahora le exige ante la justicia la devolución de unos 62.000 euros desaparecidos mediante varios supuestos hechos delictivos entre 2018 y 2019, además de nueve años y medio de cárcel.

La denunciante, con claro tono de indignación, aprovechó su declaración como testigo para señalar de nuevo a un familiar con el que hasta entonces tenía muy buena relación. «Me dejó sin nada, fui al banco a sacar la paga del mes y no me dejaron porque en la cuenta no había nada de nada», rememoró la mujer, quien acusó a su sobrino de aprovechar las veces que se quedaba en casa a dormir para hacer copias de las llaves que utilizó para abrir el joyero que tenía en un armario. «Se levantaba temprano, cogía las llaves e iba a Oviedo a hacer copias hasta que dio con las joyas después de revolverlo todo», narró la señora.

Las acusaciones no quedan ahí. Además de señalarle por robar joyas valoradas en más de 8.000 euros, la letrada de la mujer exige la devolución de más de 36.000 euros extraídos de su cuenta a través de la banca electrónica con transferencias a una cuenta de la madre del acusado y el cargo de varias compras telemáticas. Igualmente, exigen el reembolso del dinero pagado de tres créditos que el sobrino solicitó a nombre de la mujer utilizando el usuario y la contraseña de la banca electrónica que les dieron un día que visitaron juntos una sucursal de Morcín.

El procesado se defendió asegurando que las transferencias a las cuentas de su madre fueron realizadas por la mujer para que a su vez él sacase el dinero y se lo llevase físicamente a casa. «Ella sabe hacer transferencias con el móvil porque la enseñé yo», afirmó, para luego ser desmentido por la mujer cuando le preguntaron si solía utilizar la banca electrónica. «Yo no sé ni lo que ye eso de que me habla», sostuvo la víctima.

Al final de la vista, la Fiscalía decidió rebajar la petición de cárcel de los ocho años a siete y medio. La acusación particular, por su parte, mantuvo su solicitud de nueve años y medio de prisión, mientras que la defensa, a cargo de Héctor Quintanilla, interesó la libre absolución, aduciendo las «contradicciones» del relato narrado por la denunciante.