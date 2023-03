Lucía Lacarra y Matthew Golding llenaron con su presencia tanto el patio de butacas del Campoamor como su escenario. Su espectáculo "In the still of the Night" ("En la quietud de la noche"), que ambos interpretan en soledad sobre las tablas, con el apoyo de unas proyecciones de vídeo, embriagó al público ovetense, que aplaudió generosamente la pericia de los bailarines y su propuesta intimista y potente, plena de abrazos y contacto físico entre la pareja de artistas. En la imagen, Lucía Lacarra sujetada por Matthew Golding, durante su actuación de ayer en el teatro Campoamor. | Luisma Murias