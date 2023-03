El festival indie Vesu tira del nuevo pop urbano en su cuarta edición, con Alizzz como cabeza de cartel

El Vesu, el festival indie del verano ovetense, llega este año a su cuarta edición y se hace menor de edad. Al menos, el cartel, presentado ayer por el responsable de la programación, Íñigo Domínguez, y el concejal de Cultural del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis Costillas, parece dar un giro sobre los contenidos a los que tenía acostumbrado a parte de su público, abriéndose al espectro de la nueva música urbana en su vertiente más pop, como el productor Alizzz.

El colaborador de C. Tangana quizá sea uno de los máximo exponentes de esta tendencia, aunque la nómina que completa el cartel de este año también incluye al dúo granadino "La Plazuela" o a Jimena Amarillo, dos propuestas muy populares entre un público de edad muy joven. Para Domínguez, los cambios no son un problema, y ayer defendió esta variedad: "No nos gusta tener el mismo cartel que el resto de festivales, nos gusta darle la vuelta a las propuestas y a la programación".

Fruto de ese empeño es el otro nombre que comparte protagonismo en el cartel del Vesu de este año con Alizzz y con el que nada tiene que ver, el músico norteamericano Curtis Harding, soulman fino de nueva generación pero maneras clásicas, elegante y de directo delicioso.

Tampoco faltan viejos conocidos del festival, como Carlangas, que estuvo en La Vega con "Novedades Carminha" y repetirá ahora en solitario.

Tampoco se han olvidado de sumar algunas aportaciones internacionales curiosas, como la banda alemana "Klangphonics", un trío techno que utilizan cacharrería en sus sesiones y que darán en Oviedo su único concierto en España, y los belgas "Le Boom".

Del resto de nombres ("Futuro Terror", "La Paloma", "Monteperdido", "Pipiolas", Sila Lua o "Alien Tango") destaca la apuesta por "el talento emergente".

De momento, el Ayuntamiento sacará a la venta los primeros mil abonos hoy a partir de las 12.00 horas, con un precio de 52 euros para los tres días. Los organizadores estimaron un aforo máximo de unas 2.000 personas para mantener la tónica de otras ediciones, un festival sin aglomeraciones donde se puede estar tranquilo. El concejal aventuró que La Vega, y la chimenea de su central que este año protagoniza el cartel, podrá seguir conviviendo con el Vesu en los próximos años pese al convenio a punto de firmarse y que modificará la titularidad de los terrenos, hoy todavía en manos de Defensa.