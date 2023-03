Veinte horas con el fuego a las puertas de Oviedo

Más de veinte horas lleva ardiendo el monte Naranco. Desde la una y media de la madrugada, en la noche del jueves, hasta la última de este viernes, un centenar de efectivos entre bomberos, policía, guardia civil y protección civil siguen luchando en el terreno para salvar las casas de los múltiples focos que durante toda la noche y el día han ido arrasando el monte. En total, han sido un centenar de vecinos desalojados, principalmente en la zona de Fitoria. Las otras zonas de riesgo donde los servicios de emergencia han tenido que pelear casa a casa para salvar las viviendas de las llamas se han identificado en Casares y en Constante. Ardieron dos gallineros pero, de momento, se han conseguido salvar todas las casas y también la Parrilla Buenos Aires, en una de las zonas más castigadas durante la madrugada con el incendio a muy pocos metros del establecimiento. La cantidad de focos, unos ocho inicialmente según los bomberos de Oviedo, y el hecho de que se prendieran simultáneamente indica que los fuegos han sido provocados.

A primera hora de la mañana del viernes, después de una noche infernal y tras ocho horas tratando de controlar el fuego en el monte Naranco, Oviedo activaba la fase de emergencia (situación 2), la máxima en lo que a siniestros se refiere y cuando hay temor a que los efectivos disponibles no sean suficientes.

A esa hora eran ya 65 los efectivos que se afanaban en salvar casas y tratar de impedir el avance de los focos en el monte ovetense. Por la noche, desde la una y media de la madrugada, cuando saltó la alarma por los incendios, fueron cuarenta los bomberos y policía desplazados a puntos como Fitoria, donde fueron desalojadas viviendas a las cuatro de la mañana.

Eduardo Llano, vecino del monte, con una vivienda muy próxima a la parrilla Buenos Aires, relataba cómo la policía había venido a avisarle a las dos de la mañana. Sacó a la familia de allí, a su mujer y a su hija, y ahora temía, con lágrimas en los ojos, que un nuevo cambio en la dirección del viento no acabara con su vivienda.

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, desplazado a la zona a primera hora de la mañana, condenó los incendios, intencionados, según apuntó, y lamentó el desastre provocado: "Esto no aporta nada a nadie, solo desastre. Yo que llevo más de 30 años vinculado al Naranco os puedo decir que no había pasado nunca nada así, algún incendio pero no esto. El disgusto es tremendo, no lo entiendo, no entra en mi cabeza que se haga algo así".

Los vecinos también referían que las dimensiones del incendio no se recordaban en, al menos, cuarenta años, cuando hubo otra quema gorda. A medida que avanzaba la mañana, los vecinos de Fitoria podían regresar a sus casas, aunque advertidos de que podría haber riesgo de complicaciones en caso de que cambiara el viento. En la cima del Naranco seguía habiendo lenguas de fuego peligrosas, pero se tratataba de una zona no habitada.

Los momentos de máxima tensión se volvieron a vivir en torno a la una y media de la tarde, cuando otro foco en las casas de Constante, un núcleo por debajo de la parrilla Buenos Aires, puso en peligro varias viviendas. Llevaban toda la noche controlando el fuego, que en principio pasaba de largo, cuando un cambio de viento empezó a meter el fuego en otra dirección. En una de las viviendas estuvo a punto de arder un gallinero y una docena de pitas murieron asfixiadas y carbonizadas. Al cabo de una hora, los bomberos lograron controlar el fuego. En ese momento ya se habían incorporado a las labores de extinción la Unidad Militar de Emergencias, movilizada desde León.

Los trabajos se sucedían de casa en casa, ya que una vez controlado el fuego en Constante una zona de eucaliptos pasto de las llamas amenazaba otra vivienda unos metros antes, en Casares, detrás del restaurante El Mirador, junto a Santa María del Naranco. En ese foco, los bomberos todavía seguían trabajando a última hora del viernes.