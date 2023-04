"Se acabó el punk y se acabó la igualdad, el rock es testosterona"

Dicen que los de Bilbao nacen donde quieren y la dj y productora musical Reyes Torío es una bilbaína nacida en Mieres «por casualidad». Fundadora y vocalista de la mítica banda punk «Dinamita pa los pollos», que fue Disco de Oro en los 80, y luego reconvertida en productora independiente, con sello propio, Al.leluia Records. Ella es una de la invitadas a los III Encuentros «Cincuenter» y ayer participó en una mesa redonda sobre moda junto a las diseñadoras María Argüelles y Maite Capín.

–Invitada en calidad de «cincuenter».

–Soy absolutamente «cincuenter», tengo 54 años, pero me voy a quedar en «cincuenter» hasta que me dé la gana, y cuando llegue a 60 seré «cincuenter plus». Los 40 no los lleve nada bien. Ahora, los 50 los llevo con orgullo.

–Ha hecho de todo en la industria de la música, que no debe ser fácil para una mujer.

–No nos es fácil ningún sitio. Como cantante no tienes tantos problemas, pero yo he sido y sigo siendo productora de estudio y en toda España ha habido una mujer en los 60 que hizo «Formula V», Maryni Callejo; luego yo en los 90 y ahora una productora de estudio clásica. Tres mujeres en toda la historia de la música de España. Como directora de discográfica soy la primera en este país y creo que no hay una segunda, como directora de festival soy la primera y la única de momento.

–Pero la música es un mundo de gente moderna, liberal, de mente abierta...

–La industria no, y el rock especialmente tampoco.

–¿Algún género musical más feminista?

–El punk fue lo más inclusivo, yo vengo del punk y teníamos el mismo estatus. Yo era adolescente con el punk y cuando me metí en la música pensé que el futuro ya estaba aquí. Pero fue un espejismo, se acabó el punk y se acabó la igualdad. El rock es testosterónico, mucho más machista de lo que a priori yo pensaba. Hay un festival en Vitoria, el Azkena, y los directores son amigos míos de toda la vida. Les dije: «Poned mujeres», y la respuesta es siempre la misma: «Las mujeres no venden». Pero es mentira. El año pasado trajeron a Patti Smith, a Suzi Quatro y a Emmylou Harris y en su vida vendieron tantas entradas.

–¿Y el pop? Hay mucha diva pop: Rosalía, Rihana, Miley Cirus...

–Ahora, las jóvenes, piensa en Karina... La imagen de la mujer en el pop es la de una niña muy mona, que canta muy bien y eso a los hombres no les molesta. Que cojamos la batería o el bajo o que nos pongamos a producir no les gusta tanto. Las mujeres del pop tienen una exigencia de imagen terrorífica, tienes que ser hiperguapísima y a los 30 estás muerta. Está JLo, aguantando como una titana. Yo tenía una camiseta que decía que la música era mejor cuando dejábamos a los chicos y las chicas feas hacerla. A mí Lou Reed me parece horrible, los «Sex Pistols» no son guapos. Las chicas tienen que ser guapísimas, jovencísimas y excepcionalmente buenas.

–Desde los 80, ¿la música no se ha hecho más reaccionaria?

–Yo nunca creí que iba a escuchar las letras que estoy oyendo en el reguetón y los videoclips que se están viendo, y mi hijo es reguetonero. Y no solo eso, es la actitud general de las chicas jóvenes de sumisión. Todo lo que avanzamos en los 80 fue un espejismo maravilloso, pero hemos vuelto atrás. Yo trabajo con un colectivo de mujeres y estamos trabajando para que las chicas de 14 o 15 años no normalicen que su novio les controle el móvil. Algo tan básico como eso.

El programa de hoy