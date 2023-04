Algunas de las asociaciones de padres de los colegios de La Corredoria y los colectivos vecinales del barrio consideran que las obras del nuevo instituto –que será el más grande de Asturias– no marchan al ritmo que se necesita para que el equipamiento esté listo en 24 meses, el plazo establecido por el Principado para abrir las puertas del esperado centro educativo. "Hace un mes que se iniciaron los trabajos y aún no vemos nada. Vienen dos operarios con un camión por las mañanas, no todos los días, y sólo se dedican a poner vallas", explica Pilar Suárez, la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del colegio Carmen Ruiz-Tilve.

"Se enteraron de que estábamos pensando en convocar a la prensa y entonces aceleraron un poco. En los últimos días acabaron de vallar todo el perímetro y están quitando las farolas, pero aún así no consideramos que sea el ritmo de trabajo adecuado", asegura Suárez, que hace de portavoz de otros colectivos del barrio. "No nos fiamos porque ya van cuatro adjudicaciones y muchos retrasos. Están ahí las elecciones y es muy bonito prometer, pero queremos resultados. No se ha movido ni un gramo de tierra", dice. Fuentes de la consejería de Educación aseguran, sin embargo, que las obras marchan a un ritmo normal y que se van a cumplir los plazos establecidos. "No sólo se ha vallado el recinto, también se ha retirado el mobiliario urbano , las farolas y se está anulando todo el sistema eléctrico", afirman.