Pasadizos blancos hasta la Losa

Yazmín Marrón suele utilizar el tren muy de vez en cuando. Ayer se dispuso a viajar hacia Gijón tras tres meses sin hacerlo y al enfocar la estación del Norte se llevó una sorpresa. "No esperaba que fueran así, pero la verdad es que me parecen modernas y me gustan", indicó esta vecina de Otero después de descubrir la estructura a base de triángulos blancos invertiduos. Varios unidos conforman una especie de pasadizo ascendente con el que se da forma a las nuevas escaleras mecánicas que podrán utilizarse para subir desde Uría hasta la Losa de Renfe en el plazo de un mes.

Las opiniones son variopintas, pero son pocos los que se resisten a mirar hacia arriba y dar su punto de vista cuando pasan por la zona. "Parece un poco desmadrado, pero si sirve para que funcionen mejor que las que había estaremos más que satisfechos", comentó Gonzalo Redondo, paseante habitual de la plaza de los Ferroviarios, sobre los avances de la inversión municipal de 1,68 millones de euros para mejorar la accesibilidad a los espacios públicos situados sobre las vías del tren. Otros, con un tono más crítico, consideran que el proyecto podría ser más conservador y acorde al entorno. "Para mi gusto ese blanco canta mucho y las formas son demasiado llamativas", asegura Marga Rodríguez, una vecina del centro de la ciudad que ayer se pasó a echar un ojo a la nueva estructura recientemente instalada tras ver cómo otro ovetense compartía una foto en las redes sociales. El equipo de gobierno municipal de Alfredo Canteli prevé poder abrir las nuevas escaleras entre finales de este mes y comienzos de mayo. Los trabajos comenzaron en el mes de octubre con unas espectaculares imágenes de grandes grúas retirando las antiguas escaleras que llevaban varios años averiadas y sin poder dar un servicio de calidad a los asiduos a esta parte de la ciudad. Además de instalar dos nuevas escaleras mecánicas cubiertas y con la posibilidad de iluminarse de distintos colores, ubicadas a cada lado de la entrada de la estación del Norte, el proyecto incluye la instalación de un ascensor panorámico cuya estructura también es visible.