Adiós a Francisco Rojo, el empresario amable y familiar

Los familiares y amigos que despidieron ayer al empresario Francisco Rojo García-Conde, miembro de la tercera generación de la saga Rojo Cortés, no escatimaron en elogios al rememorar su figura. Destacaron de él su optimismo; sus ganas de charlar; de conocer gente; su simpatía; y su carácter familiar. La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen en el centro de la ciudad acogió a decenas de personas que quisieron darle el último adiós. A él y a toda su familia que, muy emocionada, recibió multitud de muestras de cariño. Francisco Rojo (al que se conocía cariñosamente como Paco) dejó huella.

Guillermo González-Pola, más conocido como "Willy Pola", fue de los que no se guardó ningún adjetivo. "Era una persona maravillosa, un hombre muy optimista, muy realista, afable, al que le gustaba mucho charlar, también era muy familiar", señala. Lo conoce bien. "Fue mi suegro durante muchos años y tengo el mejor de los recuerdos de él", asegura unos minutos antes de que comience el funeral. Desde el plano profesional también hay buenas palabras. "Fue un gran empresario, con una compañía que fue toda una referencia para Oviedo", asegura.

La cadena textil Rojo Cortés, ahora asentada en el polígono industrial de Olloniego, es todo un referente para la ciudad. Aquella primera piedra empresarial la puso su abuelo, Francisco Rojo Cortés, y el negocio de distribución de calzado llegó a crecer tanto que alcanzó el centenar de empleados. La compañía va ya por su cuarta generación, después de que Francisco Rojo García-Conde soltara las riendas en el momento de su jubilación.

El empresario era un gran aficionado al golf. Su hermano Ramón Rojo fue presidente del club de golf La Barganiza en el vecino concejo de Siero. Su actual presidente, Fernando Álvarez-Lafuente, recordaba que "toda su familia tenía relación con el club. Él era una persona muy agradable; muy simpática; muy buena persona; ahora estos años había dejado de ir y siempre se lo veía en compañía de su hija".

Para los más allegados era como de la familia. Lo dice la que fuera durante años la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer en Asturias, Margarita Fuente. "Era como un segundo hermano porque fue muy amigo de mi hermano José Vicente Fuente. Lo recuerdo venir mucho por casa, era un hombre entrañable, le tenía un gran cariño", señala, "era muy familiar y una de esas personas que te da mucha pena que se vayan". Su primo carnal, Juan García-Conde, que durante años fue presidente de la compañía Telecable, agrega que "era una persona de un gran talante, muy cariñoso. Como era uno de los primos mayores para nosotros era todo un referente".

Manuel Alonso ejerció como párroco durante la ceremonia por su "amistad con la familia". Del fallecido aseguró que "Paco era un hombre de fe, toda su generosidad y el amor será recogida por el señor". Y recordó que en el momento de la muerte hay dos posibles caminos "pensar que la vida no tiene sentido, que el corazón no se sacia, o pensar que no estamos aquí de manera azarosa. Esa última es la certeza que tenía Paco, que la vida tiene un sentido".

Al final del acto religioso un portavoz de la familia leyó un texto de San Agustín de Hipona, por petición de la esposa del fallecido Elena Somolinos, que decía así: "La muerte no es nada, solo he pasado a la habitación de al lado. Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho, no uséis un todo diferente. No toméis un aire solemne y triste. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra".

El último adiós a los restos de Francisco Rojo se hizo en la intimidad familiar. Con los miembros de la familia reunidos en el columbario de la iglesia para despedir al empresario afable.