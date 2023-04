Puerto, Llecciones de vida en el chigre-tienda de un pueblo "unido y solidario"

Cuando Amador García era un chavalín, los hórreos y las paneras de Puerto siempre estaban llenos de maíz. En la parroquia no se pasaban necesidades y los más pudientes hacían notar que lo eran colgando las panoyas a la vista del resto de vecinos. "En general había muy buena economía porque la gente era muy trabajadora. El noventa por ciento de los paisanos tenían un empleo fijo y además trabajaban la tierra. Los hórreos eran las neveras de antes y que estuviesen a rebosar era señal de que en aquella casa había posibles", explica Amador, que ahora tiene 74 años y pertenece a una familia con mucho arraigo en Puerto. "Nací aquí y mis padres también. Esta parroquia es toda mi vida", sostiene.

Pero sus férreas raíces no son el único aval que capacita a Amador García para hacer un repaso sobre la parroquia. Además de eso, es "un guaje de bar", un niño que creció detrás de una barra y que mantuvo en funcionamiento el negocio que abrieron sus padres en Puerto en 1959 hasta hace tan solo cinco años. "El bar para mí fue como la Universidad de la vida. Tenía once años cuando lo abrimos y estuve hasta los 65, así que aprendí mucho de los clientes y de todo lo que viví allí", señala. No en vano, "Casa Amador", en honor a su padre, era uno de esos chigres-tienda por los que pasaba toda la parroquia. "También se conocía como ‘Casa Clara’ porque vendíamos de todo, sobre todo comestibles, y era mi madre la que se encargaba de eso. También vendíamos pienso. Teníamos el almacén al lado del bar, o sea que estábamos todo el día funcionando", señala.

El padre de Amador García trabajó primero en el salto eléctrico del Machón, en Puerto, y después pasó por el Pozo Montsacro (Morcín) antes de terminar en la fábrica de Química del Nalón. Pero entretanto, el bar seguía abierto. "A las nueve de la mañana o antes ya había clientes y no se cerraba nunca antes de la una de la madrugada porque por entonces había muchísima juventud. Mis padres trabajaron como bestias y yo tuve que ayudar desde el principio. Además de tener el bar trabajábamos la tierra, había que recoger la hierba, ir a las vacas… No había descanso", recuerda Amador. "Los fines de semana servíamos comidas y cenas a montones, pero si alguien venía cualquier otro día y tenía hambre siempre había algo que poner en el plato. Mi madre cocinaba muy bien, se le daban fenomenal todos los platos tradicionales y sobre todo la caza", añade.

De aquellos inicios detrás de la barra Amador tiene muy buenos recuerdos y experiencias que le han servido como ejemplo para toda la vida. "Vendíamos mucho vino, coñac y anís. No se bebía mucha sidra y al principio no existían los cacharros. Había muchas conversaciones políticas con contenido todavía de cuando la Guerra Civil y alguno, cuando tomaba algo de más, criticaba a otro vecino con el que no coincidía en ideales, pero a mí no se me ocurría abrir la boca. La máxima detrás de la barra era la de oír, ver y callar", señala Amador. "De hecho, mis padres siempre me enseñaron algo que yo a su vez le transmití a mi hijo: hay que tratar a las personas por su calidad humana, no por sus ideas. Hay que quedarse con las personas honestas y honradas", afirma.

Amador García fue aprendiz de la Fábrica de Armas y comenzó a trabajar en la factoría de Oviedo en 1968. Fue presidente del comité de empresa durante 25 años y concejal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo entre los años 2011 y 2015, con el popular Gabino de Lorenzo como Alcalde. Aún así, insiste en que la política nunca ha sido motivo de disputas en Puerto. Al contrario. "Esta es una parroquia muy solidaria y muy unida. Hay mucha armonía y la gente es muy generosa", señala. Y como ejemplo pone que dos de las obras más importantes que se llevaron a cabo en Puerto en los últimos años las realizaron los vecinos recaudando dinero y en sextaferia. "El pueblo, con el liderazgo del cura Don Abundio, compró las parcelas que había al lado de la iglesia de San Pelayo para hacer un parque y un aparcamiento. Después, hace unos quince años, hubo un derrumbe y había riesgo de que afectase a la iglesia y de que se cayese el cementerio. Pues bien, también se unieron los vecinos para pagar las obras de una escollera y para ejecutarlas con Don Dositeo como cura. Además, también logramos ampliar el cementerio", relata.

Otro ejemplo de unión del pueblo eran las fiestas de San Bartolomé, que se celebraban en puerto en torno al 24 de agosto. "Nunca duraban menos de tres días. Primero se hacían en la vega del río, donde el puente del ferrocarril, y después pasamos a celebrarlas en el parque que se hizo donde la iglesia. Toda la parroquia se volcaba. Los más jóvenes estaban todo el año haciendo espichas, vendiendo lotería, organizando excursiones o bingos para recaudar dinero. Por el invierno había aquí un campeonato de futbito en el que participaban más de veinte equipos", explica Amador García, que recuerda especialmente la figura de Esteban Álvarez, un presidente de la sociedad de festejos que murió muy joven en un accidente de caza. "Era el alma de todo y una persona muy querida", señala.

Los vecinos de Puerto eran famosos por su pasión por la pólvora y por traer a sus fiestas a los mejores artistas y orquestas. "Se invertía mucho en voladores y en fuegos artificiales. Hubo años en los que no se cabía de la gente que venía a la fiesta. Me acuerdo una vez que trajimos a Karina y fue espectacular. Esos días eran los únicos que mi padre cerraba el bar para no hacer competencia a la barra de las fiestas. De hecho, teníamos más de 600 personas en la sociedad de festejos porque Puerto tenía mucha vinculación con otras partes de Oviedo o con Mieres", dice.

Esa unión de Puerto con el resto del municipio y con otros puntos de la región se debía sobre todo al Ferrocarril Vasco-Asturiano. "Llegamos a ser el pueblo mejor comunicado de toda la zona porque desde Fuso teníamos acceso a la línea de Oviedo a Collanzo y a la de Oviedo a San Esteban. Había franjas del día en las que teníamos trenes cada veinte minutos. Eso permitía que la gente pudiese ir a trabajar o a estudiar desde nuestra parroquia y que también viniese gente desde Oviedo o desde Mieres. Por ejemplo a las fiestas", explica Amador García. El Ferrocarril Vasco-Asturiano también daba trabajo a los habitantes de Puerto. "Los había que trabajaban en la parte de transporte de viajeros y también en la zona de carga y descarga de mercancías. El tren fue fundamental para esta zona de Oviedo hasta que fue sustituido por la senda peatonal", afirma Amador. "No obstante, hay que reconocer que el autobús urbano es una maravilla y que ahora nos da un buen servicio", añade.

Cuando Amador era joven había familias en Puerto que tenían "hasta 7 y 8 hijos", así que la población era prácticamente el doble que la actual. Además del descenso de natalidad y de la nueva configuración de las familias, el pueblo siempre tuvo un problema que provocó que muchos de sus habitantes se fueran a vivir a otros lugares. "Aquí no tuvimos agua hasta principios de los noventa del siglo pasado. No había lavadoras ni podías tirar de la cisterna, algo que era impensable en otros sitios a esas alturas de la vida. En invierno había que utilizar el lavadero de Villar, pero en verano, con la seca, se quedaba sin agua y había que bajar hasta otro lavadero que hay debajo de la vía de Feve. Mucha gente se marchó de la parroquia por eso", señala.

En Puerto había también una escuela. El hijo de Amador, Iván García, que tiene 45 años llegó a recibir clases allí, aunque después cerró y los niños empezaron a ir a Soto de Rivera y a Las Campas. Los autobuses escolares iban llenos, pero ahora apenas se ven niños. "Esto ya no es lo que era, ni mucho menos. La gente vive más a su bola y para tomar un café tienes que coger el coche. Ya no queda ni siquiera un bar abierto", subraya.

La iglesia de San Pelayo, la estación de Fuso, los hórreos y las paneras son solo algunos de los atractivos de la zona

Una de los atractivos de la parroquia de Puerto es sin duda la iglesia de San Pelayo, desde cuya ubicación se puede apreciar la imponente Peña Avis y los meandros del Nalón. La antigua estación de Fuso, uno de los motores de la zona, los hórreos y las paneras que abundan por la parroquia también son una seña de identidad de la zona. El puente colgante que une Puerto con Las Caldas forma parte de la senda verde entre Fuso de la Reina y Tuñón. En las inmediaciones de la pasarela se encuentra la central hidroeléctrica de Puerto, rehabilitada a partir de 1991 y en funcionamiento desde 1996. La parroquia de Puerto tiene 4,6 kilómetros cuadrados de extensión y antiguamente formaba, junto con Caces y Priorio, el desaparecido concejo de Ribera de Abajo.