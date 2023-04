Suárez Pandiello: "La luna, enigmática, vigila desde lo alto toda nuestra vida cotidiana"

"Una noche me topé en mi ventana con una intensa luna enigmática y misteriosa, que vigila desde lo alto toda nuestra cotidianidad y no pude resistir la tentación de escribir un libro inspirado en ella". El economista Javier Suárez Pandiello catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, presidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, ha encontrado en el satélite de la Tierra una mina de argumentos para componer poemas y haikus cargados de simbolismo, reunidos en el volumen "F(r)ases lunares".

Así quedó de relieve ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde habló del libro en el que también ha participado como ilustradora Elena Suárez Vega, una de sus hijas, licenciada en Comunicación Audiovisual y titulada en piano, que ha tomado motivos del cine y de la literatura para componer imágenes audaces y futuristas.

De Elena Suárez es también la sintonía del vídeo que sirve de presentación al libro, en el que la artista va encadenando al piano diferentes composiciones "lunares" que van de la sonata "Claro de luna" de Beethoven al "Walking on the Moon" de Sting, el inolvidable "Moon River" de Johnny Mercer y Henry Mancini, que suena en "Desayuno con diamantes", el "Fly me to the Moon" que inmortalizó Frank Sinatra y el "Moonlight Shadow" de Mike Oldfield. "Esa luna antropomorfa, la humana luna a la que cantaba Lorca , tiene voluntad propia y a veces intenciones perversas, tal es así que altera la conducta de personas y animales", aseguró el autor, al que presentó Javier Gámez, directivo de Tribuna Ciudadana, entidad a al que también pertenece el profesor Suárez Pandiello. "La luna ha inspirado desde Andy Warhol a Julio Verne, pero la verdad es que esa luna es una excusa para este libro", señaló. "F(r)ases lunares", que se cierra con un poema de Góngora bajo el título "Márchate lejos", cuenta con prólogo de Javier García Rodríguez, que destaca la variedad de espacios que presenta Suárez Pandiello, "donde poder alunizar y alucinar también, por qué no".