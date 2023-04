Un leonés con dos hijas, el reo indultado por petición de la cofradía ovetense de Jesús Cautivo

Un leonés, que desde hace años reside en la región y que hasta ayer estaba cumpliendo condena en la cárcel de Asturias por no haber podido pagar una multa por un delito contra la seguridad vial, ha logrado el indulto de su pena gracias a la mediación de la Hermandad de Jesús Cautivo. Ya es libre. Tanto que ayer mismo abandonaba el centro penitenciario pasadas las dos de la tarde. Lo hacía después de que el Consejo de Ministros aprobará el martes el indulto y de que el recluso recibiera una llamada del presidente de la Hermandad, Francisco Alperi Martínez, para comunicarle que era libre. El indultado responde a las iniciales de M. A. S. F., de 53 años; tiene pareja y dos hijas menores de edad.

"Era su primera condena y la estaba cumpliendo en Asturias por un delito contra la seguridad vial", explicó Alperi Martínez, "inicialmente había sido condenado a pagar seis euros diarios durante doce meses, pero no tenía recursos económicos suficientes y la condena transmutó a una pena de cárcel". Es la primera vez, de todos los indultos que ha conseguido esta hermandad, en la "que el recluso estaba dentro de la prisión, hasta ahora todos estaban cumpliendo el tercer grado (que permite a los presos cumplir su condena fuera la prisión), teniendo que pasar unos controles periódicos en el tribunal de justicia". Al leonés no le quedaba mucha condena que cumplir, pero aun así se ahorró una buena temporada entre rejas. "Me he puesto en contacto con él, la propia dirección de la prisión ya le había informado a primera hora de la mañana de que iba a ser libre y estaba muy emocionado, se quejaba de que nadie, hasta ahora, había pensado en él", explicó Alperi, "le hemos ayudado también con otro asunto administrativo con el que estaba teniendo dificultades y se ha mostrado super agradecido".

El trabajo comenzó hace unos meses, relata Francisco Alperi Martínez, cuando la cofradía solicitó al Ministerio de Justicia el indulto de tres candidatos "con la esperanza de que pudiéramos conseguir, al menos, uno". Lo lograron. M. A. S. F. ya es libre, pero la escinificación de su indulto tendrá lugar esta tarde durante la procesión que esta Hermandad celebrará por el centró de Oviedo a partir de las 19.45 de la tarde desde la iglesia de San Juan El Real. El rito del indulto tendrá lugar sobre las nueve de la noche frente a la sede de la Audiencia Provincial de Justicia, en la plaza de Porlier.

El de Hermandad es uno de los pocos indultos que ha habido en España. El Consejo de Ministros aprobó solo otros cinco más, promovidos desde Málaga, Zaragoza, Granada, León y Salamanca. "Son muy pocos, porque ha habido sobre 50 solicitudes", apunta.

El párroco de la basílica de San Juan el Real, Javier Suárez, puso el acento en que "es una satisfacción poder cumplir la obligación que tenemos todos los cristianos de estar cerca de los desamparados". Mientras que Luis García Pevida, presidente de la Junta de Hermandades, resaltó el trabajo realizado para lograr el indulto. "Para nosotros supone una alegría tremenda y es un premio a muchas horas de trabajo", dijo.

La Hermandad lleva solicitando indultos casi desde su fundación allá por finales de la década de los noventa y casi siempre han salido victoriosos. Solo se les denegó en dos ocasiones.

Este año, la Hermandad había pedido también otros dos indultos. El de una mujer que había cometido un delito de robo y el de otro hombre que había sido condenado por uno contra la salud pública. Ambos están ya en el tercer grado de su condena "totalmente reinsertados en la sociedad, trabajando y haciendo vida normal, aunque una vez al mes tienen que ir a la prisión", apuntó Alperi, "también he hablado con ellos, estaban un poco tristes, pero agradecidos a la hermandad y satisfechos por la persona que sí que lo consiguió". Para elegir a los candidatos, explicó, "nos apoyamos en la prisión, con los que trabajamos durante todo el año codo con codo".