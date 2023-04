"El público no conoce lo suficiente la música barroca, pero es maravillosa"

Leonor de Lera llega a la Primavera Barroca el próximo martes, 11 de abril (Auditorio, 20.00 horas) con "L’Estro d’Orfeo", conjunto del que es es fundadora, directora artística y violinista. Centrados en la música instrumental de finales del siglo XVI y del siglo XVII, destacan por su excepcional calidad. De Lera ofrecerá además una charla previa al concierto a las 18.00 horas.

–Empezó con el violín moderno. ¿Cómo se llega al violín barroco? ¿Qué te atrajo del instrumento?

–Pues en realidad fue cuando estaba estudiando en Londres. Cuando estaba en España no había oído nunca hablar de lo del violín barroco, pero allí tenían un departamento de música antigua y una profesora por lo visto muy conocida, muy buena. Ofrecían clases de segundo instrumento y pensé “ah bueno, pues me voy a apuntar a lo de violín barroco, a ver qué es”, porque a mí la música del periodo barroco siempre me gustó muchísimo. Empecé a dar unas clases y me gustó mucho. Tras un par de años de estudiar los dos tomé la decisión de cambiarme completamente al barroco, porque en realidad era el repertorio barroco el que más me gustaba y más me llenaba, y en cambio el más tardío pues no lo disfrutaba tanto. Me atreví a hacer el cambio, aunque me daba un poco de miedo dejar el instrumento que había estado toda la vida, y tampoco sabía si lo iba a lamentar luego, si a echar de menos tocar otro repertorio… Pero me decidí y nunca lo he lamentado.

–¿Y en qué se diferencia tocar el violín moderno de tocar el barroco?

–El violín ha evolucionado mucho desde el barroco, han cambiado muchas partes del instrumento. En el barroco las cuerdas eran de tripa y en el violín moderno de metal. Este es un grandísimo cambio porque sacar sonido al violín requiere de una técnica distinta. También cambia la postura y la técnica del arco. El arco también cambió mucho, a inicios del barroco era más cortito y se fue alargando poco a poco, cambiando de forma y haciéndose más pesado hasta evolucionar al que conocemos hoy. Todo esto significa que se necesita una nueva técnica para tocar el violín, no vale lo que hemos estudiado en el violín moderno. Los primeros años son para desaprender lo que se había aprendido, resetear un poco y empezar de cero.

–El programa que vamos a escuchar en Oviedo está dedicado al seicento, época en la que centra su actividad. ¿Puede hablarnos un poco de este momento y de su relevancia para la música?

–Cuando empecé a tocar violín barroco y tenía que tocar música de esa época sentía una conexión muy fuerte. Es un lenguaje muy particular y siempre me gustó mucho, por eso he decidido crear un grupo y dedicarme a este repertorio. Es un repertorio muy importante dentro de lo que es la música instrumental, porque justo antes de este periodo, hasta el renacimiento, finales del S.XVI, los instrumentos se habían usado para acompañar a la voz y lo que tocaban era bastante simple. O bien doblaban la parte vocal o bien hacían otra parte distinta para rellenar la armonía, pero siempre cosas muy muy simples. A partir de finales del s. XVI tras un proceso lento y gradual la cosa empieza a cambiar y llegamos al S. XVII en el que el instrumento de pronto tiene mucha importancia y se empieza a explorar mucho qué se puede hacer con los instrumentos, la técnica, hasta donde se puede llegar… La música empieza a ser más complicada, y dentro de lo que es el violín se sube a posiciones más altas y hay nuevos golpes de arco, aparecen las dobles cuerdas y los acordes. Muchos compositores que eran violinistas, ellos mismos virtuosos, empiezan a escribir para esta música. Todo esto coge inercia y cada vez es más difícil, con obras cada vez más largas y llegamos a Corelli y a Vivaldi y todo esto que ya conocemos. Es una época muy importante porque digamos es el nacimiento del instrumento solista, no solo del violín sino también de otros como el chelo. Es un repertorio muy importante, pero no se hace mucho, para mí tristemente. Creo que el público no lo conoce lo suficiente. Es música maravillosa, súper bonita. Armónicamente es muy distinta, hacían cosas que sorprenden mucho. Son obras en general más cortas, todo está condensado dentro de lo que hoy calificaríamos como movimiento, que puede durar tres, cuatro, cinco minutos, y ahí estaban las secciones rápidas y lentas con los diferentes cambios de afecto. Es música muy bonita, muy especial, con un lenguaje particular. Dentro de esta música es muy importante la ornamentación. De hecho, yo a esto yo en mis discos le doy particular importancia, sobre todo en el segundo, que se llama L’Arte di Diminuire.

– ¿En qué consisten estas disminuciones? En el programa hay una hecha por usted.

–Las disminuciones son la práctica de la ornamentación de esa época. Consistía en dividir notas largas, como pueden ser negras, blancas o redondas, en notas más cortitas, más pequeñas, es decir, corcheas, semicorcheas, fusas, etcétera. Se utilizaban para varias cosas. O bien para ornamentar en el sentido de la palabra tal y como la conocemos, para hacer más interesante y bonita la melodía, algo que en los tratados ellos mismos en la época dicen que es importante hacer. En la música de la época no podemos considerar que lo que está escrito eso es y ya está. Se esperaba del que lo tocara que añadiese, que ornamentara. O bien para hacer variaciones en las repeticiones, haciendo las melodías más interesantes y virtuosas. Había muchas formas de hacer estas disminuciones y nos las dejaron en los varios tratados de la época. En ellos tenemos un montón de ejemplos sobre lo que se podía hacer con esas notas. Al final de estos tratados los compositores cogían madrigales conocidos en esa época y escribían toda una nueva melodía con disminuciones. Hay obras maravillosas hechas en la época, y yo como me dedico a esta época sigo la práctica de lo que habría hecho un músico en la época.

–En el año 2015 funda el ensemble que vamos a escuchar, L’Estro d’Orfeo, en el que toca y del que es directora artística. Está especializado en música instrumental de finales del siglo XVI y del siglo XVII. ¿Cuáles eran los objetivos con este proyecto? ¿Qué hueco venía a llenar?

–Es importante sobre todo para mí a nivel personal, porque como he dicho antes es una música para mí muy especial que me gusta mucho. Como no existía realmente la orquesta en esa época no te llaman para tocar. Todos los músicos de música antigua somos freelance y tocamos un poco donde nos llaman. Es música que no se hace mucho, o bien se hacen óperas y ahí sí que hay orquesta y tienes más probabilidades de que te llamen, y sino la música instrumental es música de cámara. Yo no iba a tocar mucha oportunidad de poder tocar esta música aquí en España y es por esto por lo que decidí hacer yo mi grupo. También es verdad que los grupos que se dedican a este repertorio fuera en Europa tienen mucho viento. Con instrumentos de cuerda, con el violín como principal, es más raro. Vi ahí una oportunidad de llevar esta música a las salas. Me interesa mucho que el público la conozca.

–Además del concierto, el próximo 11 de abril ofrece una charla previa. ¿Es importante hacer divulgación? ¿Qué objetivo tiene?

–Quiero que la gente conozca este período de la música. Así como habrán oído hablar de Bach, Vivaldi y Mozart muchas veces, muy probablemente de los compositores que vamos a tocar nosotros de la mayoría no habrán oído hablar. Creo que puede ser muy interesante para el público, es importante que tengan un contacto con este repertorio. A lo mejor les despierta el gusanillo de querer saber más, de empezar a escuchar más, de indagar en este repertorio. El objetivo no es solo llevar la música a las salas de concierto y que se oiga, sino también que se interesen por ella.

–¿Qué vamos a poder escuchar en el concierto?

–Es un programa de música veneciana del "seicento". Me he enfocado exclusivamente en la escuela Venecia, que era una escuela particular en cuanto al modo de componer. Tenía muchísima fama y estaban allí las grandes casas de editoras. Había una vida musical muy prolífera basada sobre todo en la basílica de San Marcos donde trabajaron varios de los compositores que vamos a tocar: Castello, Marini, Legrenzi, Merula… Es una escuela particular en cómo hacían las cosas, se puede decir que estaban a la cabeza de las nuevas tendencias.