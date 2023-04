El Antiguo aplaude que se favorezcan usos diurnos en los locales vacíos pero duda de su viabilidad

Las asociaciones de vecinos y las de hostelería que viven y trabajan en el Antiguo han recibido con aplauso y buenos ojos el último estudio de diagnóstico sobre el barrio, elaborado por los arquitectos Juan Tur y Daniel Cortizo. Consideran que el análisis de las diferencias entre zona alta y baja es válido y que la propuesta de favorecer los usos diurnos, poner equipamientos dotacionales o estudiar nuevas fórmulas para la rehabilitación de edificios son buenas recetas. Dudan, sin embargo, de su viabilidad y de que haya "voluntad política" para la puesta en marcha de esa oficina técnica o que la administración, pasadas las elecciones, esté dispuesta a desarrollar estas ideas.

Ana Álvarez Balbín, presidenta de la asociación de vecinos del Fontán, juzga el proyecto "muy interesante" pero destaca la importancia del "elemento humano". "Al barrio le falta población e interés, y recuperar eso es difícil. Hay mucho edificio vacío y no todo el mundo está dispuesto a invertir en una vivienda que no siempre va a poder alquilar o vender. Como teoría es estupenda, pero luego hay que unir a la gente y encarar problemas jurídicos". En lo que está de acuerdo es que "el ocio nocturno mal entendido tiene que estar fuera, porque sino, no hay uso residencial, y si no hay gente, ya pueden diseñar lo que quieran que no van a llegar a ningún sitio".

Manuel Velasco, presidente de la asociación de vecinos "Oviedo Redondo" hace un repaso pormenorizado al texto, donde ve "cosas correctas y otras que no nos lo parecen tanto", aunque advierte que "todas las corporaciones anuncian que van a hacer planes y luego, nada". Por partes, su asociación está de acuerdo en sacar los coches fuera de la ciudad, pero duda de que se pueda peatonalizar Jovellanos. "Nos parece bien, pero es una vía importante, con mucho tráfico ahora mismo". Fijar población es otro objetivo que marca el estudio. Para Velasco está muy bien pero, alerta, "lo primero es facilitar el acceso a la vivienda". "Por un lado están los pisos turísticos, que nos parece bien el control que proponen, pero por otra parte vemos necesario fijar precios de alquiler social o como se quieran llamar, porque pese a que hay mucha vivienda en desuso por falta de mantenimiento, lo curioso es que no hay oferta de vivienda en alquiler a un precio asequible". Velasco apunta, en este sentido, que las propuestas para mejorar los edificios no valen de nada si, como denuncia, no se agilizan las licencias. "Yo mismo llevo dos años esperando para la reparación de una chimenea, para un alero, tres años para un ascensor... Con esos plazos nadie quiere hacer reformas. La oficina que plantean es muy positiva, pero el caso es que funcione, porque ahora tenemos una administración que es una pena". Velasco también está de acuerdo con la posibilidad de introducir equipamientos para el barrio, y señala la Fábrica de Gas como un lugar que debería servir a ese propósito. No aplaude, sin embargo, el plan del aparcamiento en el Campillín. "La zona no deja de ser tan complicada como cualquier otra para aparcar, y en realidad el Antiguo está rodeado de parkings. Para nosotros, aparte del impacto medioambiental, no es ninguna prioridad".

Por último, muestra sus dudas sobre la necesidad de cambiar el modelo del ocio nocturno. "Sacarlo de un tajazo no va a acabar con los problemas. En la calle Gascona, por ejemplo, hay otro uso diurno, a todo el mundo le parece muy bien, pero no a todos los vecinos les parece lo mismo.

Precisamente desde el sector habla Casto Fano, presidente de la asociación de Hostelería del Oviedo Antiguo, con un análisis de partida "positivo". "Merece la pena que se busquen soluciones a esas zonas que habían caído en el olvido, aunque costar va a costar trabajo", señala. En todo caso, zanja, hacer viable el plan resulta casi obligado en el contexto de la marca "Origen del Camino". "Si queremos traer gente a ver el casco tenemos que tenerlo a la altura y generar un entorno atractivo para la actividad diurna y la nocturna". También reclama, por experiencia propia, que se busquen en los edificios "soluciones excepcionales para una zona excepcional" y que haya "voluntad política de llevar a cabo el proyecto".

Por último, Pepe Reina, presidente de la Asociación de bares de copas de Oviedo, también aplaude el empeño en que las calles no estén muertas por el día y conviva en ellas comercio y alimentación. "El Antiguo necesita cambios, como todas las zonas, y que se utilicen los locales vacíos me parece bien, si no hay actividad va en detrimento de todos". El cambio de uso diurno para su sector, el del ocio nocturno, es más complicado. "Solo tenemos una tipo de licencia, otra cosas es que pudiéramos manejas varias para poder dar cenas, o sacar el vermú... Todo lo que sea poder elegir en tu local a qué público quieres dirigirte sería bueno".