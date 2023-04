"Disfruto mucho matando gente sobre el papel, no contemplo dejar la novela de misterio"

Martín Altés Fernández (Oviedo, 24 años) completa este año con prácticas su máster en abogacía mientras piensa ya en su segunda novela. La primera, "Muerte entre la niebla", la acaba de autoeditar con Círculo Rojo y supone su debut en el mundo del género negro, un terreno que pisa con maneras de clásico y devoción de fan.

–¿Por qué se pone a escribir novela negra clásica?

–Un día decidí jugar a detectives. No había título pero había delincuentes. Y de esa forma fui pergeñando una trama de capítulos cortos, para no aburrir al lector, porque no hay peor cosa que escribir ladrillos. Luego lo empecé a mandar a editoriales y acabé sacándolo en Círculo Rojo.

–¿Ya escribía?

–He escrito desde que tengo uso de razón, relatos cortos o cualquier cosa. Llegaba el viernes y escribía, por ejemplo, lo que me había pasado durante la semana. Luego descubrí todo ese cine del género negro clásico, que es lo que más me ha influenciado, junto a Agatha Christie o Conan Doyle.

–¿Le gusta más el punto de vista del detective?

–Sí, esas son las historias que me gustan. El lector siempre quiere dar caza al asesino. En mi pequeña biblioteca es lo que abunda, y aquí me decidí a escribirlo yo, a ver qué pasaba.

–Y a sacarlo con autoedición.

–Sí, es una editorial de autopublicación. No hubiera tenido problema en buscar una editorial, pero hubiera tardado más tiempo. Publicar es difícil, tienes que tener cierto nombre, y al final muchos autores vienen de la autoedición, que para empezar está bien.

–¿Dónde se puede comprar "Muerte entre la niebla"?

–Está en la Fnac, en la Casa del libro y a través de mi página web, en maltesfdz.com.

–¿No prueba otros géneros?

–No contemplo escribir otra cosa que no sea novela de misterio, disfruto mucho matando gente sobre el papel. Y eso es lo mejor, disfrutar con lo que uno hace.

–¿Ya se ha puesto con la siguiente?

–Sí, ya estoy con ello, y solo puedo decir que se desarrolla aquí, en Oviedo, y que por ahora estoy muy satisfecho con lo que está saliendo.

–¿Cuándo empezó con "Muerte entre la niebla"?

–En la pandemia se gestó la idea, pero no empecé a escribir en ese momento. Estaba en el último año de carrera, y ese verano me puse. Luego tardé algo más de un año en darle forma.

–¿Tiene algo que ver su formación jurídica con su afición a la literatura negra?

–Hay muchos abogados que escriben novela, y que están fuertemente influenciados por su actividad profesional, porque ves a tantos individuos de tan diverso pelaje que vas cogiendo rasgos de aquí y de allá y con eso puedes ir tejiendo la trama. El mundo de la abogacía está estrechamente ligado con las tramas criminales, y hay autores muy destacados que proceden de ese mundo, como Manuel Loureiro, por ejemplo. En todo caso, no se puede uno poner a escribir sin una labor de estudio previa.

–Usted es bastante joven para escribir como un autor clásico de novela negra.

–Bueno, a mí me gustan mucho determinados autores como Anne Perry, por ejemplo, me encanta ese Londres victoriano. Pero también es verdad que pertenezco a esta era, al mundo del pulgar y de las pantallas táctiles. Así que lo que veo en las calles o a mi alrededor también me vale para escribir, por más que no sea exactamente el caso de "Muerte entre la niebla".