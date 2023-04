Caces, donde Lorenzo Sanz llevó una tarde la Copa de Europa

Dice Eleuterio Díaz, al que todo el mundo conoce como Tello, que si le regalan un piso en el centro de Oviedo, con la condición de que se mude a vivir allí, lo rechazaría sin dudarlo. Hace sol en la localidad de Caces, toda la parroquia huele a primavera y las casas se dispersan por una superficie verde y llana a la vera del río Nalón. Sólo se escuchan los pájaros y algún que otro balido de las ovejas de una de las fincas cercanas a la iglesia de San Juan Bautista. "No es que lo diga yo, pero este paisaje y esta tranquilidad hacen de Caces un sitio único. Vivimos en un pueblo precioso, con las ventajas que tienen los pueblos y a pocos kilómetros de Oviedo", afirma orgulloso Tello, que el pasado 29 de marzo cumplió 71 años y forma parte de una familia muy ligada a la parroquia.

Tello Díaz pertenece a la saga de propietarios de Casa Eleuterio, un histórico negocio que fundó su abuelo Eleuterio Díaz en el año 1910 y que actualmente sigue activo como uno de los restaurantes reconocidos del concejo. Cuando las vacas gordas, el bar era un hervidero. "Llegamos a tener una peña de caza, una del Oviedo y otra del Real Madrid. De hecho, cuando inauguramos la del Madrid estuvo aquí Lorenzo Sanz con una de las dos Champions que ganaron con él como presidente. El Real Madrid jugaba contra el Oviedo, lo invitamos y trajo la copa". Allí estuvo unas horas.

"Mi abuelo era natural de Puerto, pero vivía en Caces. Estuvo en Cuba buscándose la vida y volvió con dinero, así que compró los terrenos y construyó su casa y el bar", explica Díaz. "Al principio era un bar-tienda de esos que había antes en los pueblos. Mi abuelo tenía empleados, no estaba siempre detrás de la barra, pero estaba en una pequeña oficina que tenía en el chigre llevando el control de todo. Además, no es por nada, pero fue una persona que hizo mucho por esta parroquia y los vecinos así se lo reconocieron", explica su nieto.

De hecho, en la Plaza de La Rienda, justo enfrente del negocio familiar, hay una fuente que muestra en su parte frontal una placa esculpida en piedra dedicada a Eleuterio Díaz. Está fechada en el año 1945 e incluye un retrato en relieve del homenajeado al estilo de un antiguo emperador romano. "Él fue el impulsor del puente sobre el Nalón que permitió unir Caces, Siones y Puerto con la zona de Priorio. Consiguió que se hiciese en Caces y no en Puerto y los vecinos se lo agradecieron con esta placa", cuenta Tello Díaz. "Ese puente, que era precioso, se derribó en la época en la que Sergio Marqués era presidente del Principado por capricho de algún ingeniero que lo consideraba vulnerable a las riadas. Ahora, en vez de un puente de piedra, en el que se podía pescar y pasear, es simplemente una carretera", añade.

Después de su abuelo cogieron el bar sus padres. "Nosotros éramos seis hermanos y siempre nos criamos aquí. Yo empecé pronto a colaborar en el negocio, pero claro, cuando era un niño iba al colegio y hacía también cosas de niños", explica. En Caces estaba la escuela para los niños, situada en el espacio que ahora ocupa el centro social, y la de las niñas, "que es un edificio que está medio cayendo". Por entonces, el pueblo estaba lleno de vida. "Tengo una foto de la escuela en la que estamos 75 niños", afirma Tello, que no olvida los partidos de fútbol que jugaban en el prau de La Capilla o al lado de la Cueva de Alfredo. "Nos bañábamos en la zona de La Carrilona, donde Gabino de Lorenzo quiso hacer aquella playa fluvial. Allí aprendimos todos los guajes a nadar. Ahora sigue estando a tope por el verano y el agua baja limpia, pero antes estaba negra por el carbón y cada vez que nos tirábamos salíamos con bigote. También andábamos por ahí pescando, era lo que se hacía por entonces, pero lo pasábamos como los indios". También recuerda cuando todos los chavales del pueblo iban al cine de Las Caldas y el "enchufe" que tenían él y sus hermanos. "La cartelera se colgaba fuera de nuestro bar y gracias a eso nos dejaban entrar gratis".

En Casa Eleuterio también había baile los domingos por la tarde, aunque Tello estaba muy vigilado. "No me podía arrimar a ninguna porque me fichaban mis padres. Yo prefería ir a otros bailes que había por la zona porque estaba más suelto", reconoce Tello, que se hizo cargo del bar a finales de los años 70 del siglo pasado. "Siempre estuvimos toda la familia, pero algunos de mis hermanos no se decidieron entonces y yo me puse al frente. Ahora ya estoy jubilado y siguen trabajando un hermano y dos hermanas mías". Era época de vacas gordas. "Entonces había cuatro bares abiertos en Caces y ahora solo quedamos nosotros. Venía mucha gente desde Oviedo a pasar el día aquí porque también tenemos merendero y podían dejar a los guajes sueltos sin preocupaciones; había partidas de cartas, se podía cantar".

Uno de los nexos de conexión de la parroquia de Caces con el resto del concejo, y con otras partes de la región, siempre fue el tren. Según sostiene Tello Díaz, su desaparición fue un impacto muy duro para la parroquia. "Teníamos el apeadero de Caces y la gente venía de todos los sitios, pero hará un poco más de una década nos lo quitaron con alevosía. Vino una máquina bien temprano, cuando no había nadie por aquí y lo tiró abajo. Empezaron quitando el revisor, entonces nadie podía pagar y así justificaron que no había viajeros, pero se utilizaba muchísimo", dice. También recuerda un tren que apodaban "La Mensajera", que llegaba a las seis de la mañana a buscar a la gente que trabajaba en la Fábrica de Armas de Trubia. Ahora, el consuelo que les queda es el autobús urbano. "La verdad es que el TUA es una maravilla. Tenemos un autobús a Oviedo cada media hora y no nos hace falta el coche".

Parroquia de Caces

Las fiestas en Caces siempre se celebraron en torno al Día de la Virgen de Covadonga, el 8 de septiembre. Y, según cuenta Tello, eran sonadas. "De aquella teníamos presupuestos que superaban los cinco millones de pesetas –el equivalente a 30.000 euros actuales y mucho dinero para la época– y traíamos a las mejores orquestas de todas las partes de España", explica. Había rivalidad sana con otras parroquias cercanas, como Puerto o Caces, y todos trataban de montar los mejores festejos. "Organizábamos un desfile con charangas y bandas de gaitas y siempre venían un grupo de brasileñas que bailaban y dejaban a más de uno con la boca abierta. Las contratábamos a través de un empresario de Gijón que se llamaba Álvarez y un año, sin que nosotros lo esperásemos, salieron en las fiestas de Puerto. Lo que hizo el empresario para compensarnos fue traernos a ‘Los Claveles’ de Alicante, que eran una fanfarria muy buena", afirma. "No obstante, todos éramos amigos y no había enfados. En esta zona todos íbamos a las fiestas de cada pueblo". Otro de los alicientes de las fiestas de Caces era el folleto que se sacaba todos los años, donde siempre escribía Gonzalo Fernández, que lanzaba sátiras con estilo y humor sobre detalles ocurridos en el pueblo durante el año. En esta línea: "Presupuestos del Estado / destinados para grava / hombres desaprensivos / construyeron una cuadra".

Otro de los puntos que destaca en la parroquia de Caces es el barrio de Siones, que se encuentra enclavado en un paisaje natural único, decorado con el fondo montañoso de la Sierra del Aramo. A la entrada del pueblo, junto a la ladera, están los restos de un calero, un antiguo horno que se usaba para obtener cal viva a partir de la piedra caliza. Por otro lado, Siones cuenta con la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, que data del siglo XVIII y terminó de restaurarse en el año 2009. La Capilla de San Miguel, cuya construcción se fecha entre los siglos XVII y XIII, es otro de los lugares de interés de Siones. El barrio cuenta además con dos lavaderos, uno a la entrada, en el barrio El Pozobal y otro en La Vallina, cerca de la capilla. "Lo dicho, esta parroquia es una belleza la mires por donde la mires", sentencia Tello Díaz.

Los secretos de Siones, un lugar cargado de historia, y el camino verde por la senda hacia Tuñón

El barrio de Siones está situado a una altitud de 370 metros de altura y en la actualidad cuenta con una población aproximada de 19 personas y 21 viviendas. Cuenta con capillas, hórreos y lavaderos, una muestra a escala de la historia reciente de Asturias. Por Caces también pasa la senda hacia Tuñón (Santo Adriano).