"El concierto será una experiencia, un lujo de 70 minutos sin el móvil y dejándose llevar"

Eros Jaca (Zaragoza, 1988) es violonchelista y director del "Ensemble Bayona". El conjunto es habitual del Auditorio de Zaragoza y llega a Oviedo este miércoles (Auditorio, 20.00 horas) bajo el paraguas de CIMCO, ciclo con el que comparten el interés por la interdisciplinaridad en el arte.

–El Bayona es un ensemble interdisciplinar, justo lo que mueve el ciclo CIMCO, ¿qué se busca al unir distintas disciplinas?

–No somos un ensemble de clásica al uso ni de contemporánea, somos un ensemble del futuro, un sexto jugador de la NBA. Partimos de un repertorio del siglo XX, es el punto de partida, y ese punto de partida a veces nos lleva hacia épocas más tempranas o hacia épocas más avanzadas. Al público que está acostumbrado a ver conciertos de clásica, a ir a escuchar un concierto que dura dos horas y media pues creo que es importante ofrecerle un nuevo aire, tener una interacción más real con el público.

–En el programa de Oviedo destaca el minimalismo con Glass, Pärt o Rzewski. ¿Qué tiene de especial esta música?

–Menos es más. Es música que a partir de un juego de cuatro notas se mete dentro, como si fuera un diamante. Es música que no lo sabemos, pero escuchamos todos los días en Netflix, en las plataformas. La mayoría de las series de Netflix hacen uso de esta música. El concierto de Oviedo va a ser una experiencia. Un momento sin móvil, un lujo estar 70 minutos sin móvil y dejarse llevar. Es un concierto que más que para leer el programa es para vivir. Es un recorrido por la música de Norteamérica desde principios del siglo XX y cómo eso ha ido evolucionando casi hasta la actualidad.

–Vive en Suiza, formas parte de una generación de jóvenes músicos españoles que tuvieron que emigrar. ¿Es muy diferente dedicarse a la música allí que aquí?

–Yo soy fundador del "Ensemble Bayona" y vamos a decir que nació como una de las consecuencias de la crisis de 2008. En ese momento éramos muchos todavía estudiantes de música que no lo veíamos claro en España y decidimos probar suerte en el extranjero. La música es igual en todos los lados, pero la tradición no es la misma. En Centroeuropa hay una tradición real por la música que llamamos clásica, música occidental y académica mejor dicho, una tradición que en España no existe.

–Ha tocado también en orquesta y como solista, pero tiene formación específica como músico de cámara. ¿Qué ofrece este formato?

–Hasta ahora, en los conciertos de clásica hay formaciones fijas que tocan el repertorio "mainstream". Dentro de la clásica hay un repertorio que no se suele tocar por diferentes causas, muchas veces por desconocimiento o por dificultad, pero que también están ahí y son increíbles. Este ensemble lo que ofrece es una experiencia diferente. Poco a poco, en diferentes festivales, se opta por conciertos de más pequeño formato. Ahora impera la inmediatez, el efecto, impera que llame la atención lo primero, que eso sea lo importante, no hay tiempo para reflexionar. Los ciclos cada vez van a ir más en esta dirección y las diferentes artes van a estar confluyendo en un mismo escenario. También la búsqueda de nuevos formatos y nuevos repertorios, nuevas maneras de tratar el público. Es como el sexto jugador en un equipo de baloncesto de la NBA, está ahí esperando su momento y ha trabajado para poder cumplir diferentes roles. Ahora mismo hay un encasillamiento bastante fuerte, una expectación y creo que tenemos que huir de esa especialización, o por lo menos tener varias especializaciones. De hecho, en el ensemble nosotros somos músicos clásicos con una alta formación muy especializada en clásica pero también con una especialización en contemporánea lo cual nos da bastante libertad encima del escenario.

–El ensemble se llama Bayona por Pilar Bayona. ¿Por qué era importante resaltar esta figura?

–Pilar Bayona fue una pianista de principios del siglo XX. Vamos a destacar que en aquella época que la sociedad era extremadamente patriarcal, con la mujer siempre en un segundo plano sin tenerse en cuenta sus talentos o valías. Están los ejemplos de Alma Mahler o Clara Schumann, esta última una pianista y compositora increíble que cuando se casó con Robert Schumann automáticamente su carrera desapareció. Pilar Bayona fue una de las primeras mujeres que consiguió hacer carrera como concertista, que se le dio la oportunidad y tuvo la valentía, la personalidad y la valía para hacerlo en un mundo lleno de hombres. Ella trabajó en su día con muchos músicos coetáneos que era lo normal. Ahora vivimos un poco en un museo constante, observar monumentos y músicas de otras épocas, pero en aquel momento lo normal era escuchar lo que se componía, lo antiguo enseguida se desechaba. De alguna manera nos vimos relacionados con esa idea de nuevos tiempos, nuevas maneras, nuevas perspectivas de entender el arte y lo vemos reflejado en su personalidad, por eso escogemos su nombre.