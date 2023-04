La enfermedad mental se ceba especialmente con la mujer y Elena Iglesias, miembro de la red estatal de mujeres Salud Mental España y del grupo "Te toca a ti", de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias, (Afesa), sobrecogió ayer al público en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, con un testimonio en el que afloró su sufrimiento, y también sus enormes ganas de vivir. "Padezco esquizofrenia paranoide, al principio pensaba que me perseguían, que me daban ordenes; no era capaz de hablar con nadie, me aislé. No podía estudiar, no me concentraba. En Afesa me enseñaron a ser autónoma. Somos mujeres con derechos; salgo de las sesiones del grupo reforzada y con ganas de ser feliz y luchar", señaló.

Elena Iglesias participó en la mesa redonda organizada por el Club y moderada por el catedrático de Psiquiatría Julio Bobes, para analizar las causas de la alta incidencia de la enfermedad mental en mujeres y el posible sesgo de género de elevadas tasas.

La psiquiatra Teresa Pérez-Espinosa constató que la mayor arte de los ingresos que se producen en las unidades de salud mental, tanto públicas como privadas, corresponden a mujeres. "La mujer se expresa más y pide la consulta a través del médico de cabecera. A los hombres hablar de su sufrimiento emocional les cuesta mucho. Además, los cerebros masculino y femenino son distintos desde el punto de vista hormonal", recalcó Pérez-Espinosa. En la misma línea, la psicóloga clínica Teresa Bobes Bascarán aludió a esas diferencias que se van manifestando en las diferentes etapas de la vida, con momentos tan trascendentales para la mujer como la llegada de la menstruación, el embarazo y el parto, la fecundación in vitro, el aborto voluntario o la menopausia, cuando para muchas comienza el declive vital", indicó la psicóloga. "La salud mental no es un capricho, es un derecho y en ella influyen lo biológico y lo social. Sexo y género no deberían utilizarse de forma indistinta, son conceptos diferentes", añadió.

Julio Bobes se refirió de forma específica al estigma que aún arrastran las personas diagnosticadas con una enfermedad mental y especialmente las mujeres. "Todo esto denota una mala gestión social del problema", recalcó el psiquiatra.