El grado de Deportes se implantará en Oviedo en 2024, pendiente de la Aneca

El grado en Deportes llegará a Oviedo para el curso que arrancará durante el verano de 2024. Es decir, en poco más de un año. Al menos esas son las previsiones que maneja la Universidad de Oviedo y que dependen de la velocidad con la que la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) culmine el último trámite administrativo e inscriba a la capital asturiana como sede de estos estudios, que también disputaban Mieres y Gijón, aunque, finalmente, fue la capital asturiana la que se llevó el gato al agua.

Aunque la Universidad teme que los cambios en la cúpula directiva que está sufriendo esta institución pueda retrasar el proceso. Más en concreto, la ANECA acaba de cambiar de directora. La catedrática de Geografía Humana, Pilar Paneque, ha tomado el mando en sustitución de Mercedes Siles. El temor es que este nuevo equipo quiera revisar los expedientes que están pendientes y entre los que se encuentra el futuro grado de Deportes ovetense. Así lo señaló recientemente el propio rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, aseguró que "si todo va al ritmo que debe tendríamos que ofertar el primer curso del grado para el curso 2024, pero ha cambiado la dirección de la ANECA y esperamos que esas circunstancias no supongan un retraso en la tramitación que no depende directamente de la Universidad". No debería. Este mismo organismo dio luz verde recientemente al cambio de domicilio de los estudios de grado y de máster que se imparten en la Escuela de Ingeniería de Minas que se mudarán de la calle Independencia de Oviedo al campus de Barredo en Mieres.

Lo que todavía no está claro es dónde se impartirá el grado de Deportes, para eso será necesario mover las piezas en el puzle de las facultades de la Universidad en la capital. Con el objetivo de ir avanzando en esta reordenación la consejería de Universidades ha puesto a disposición de la institución académica 200.000 euros que ya figuran en el presupuesto de 2023. Villaverde asegura que "estamos ante una perspectiva que colmaría un viejo anhelo de la universidad asturiana ya desde un lejano 1989: el desarrollo de un campus integral en El Cristo. Por ello, llevamos meses trabajando con la consejería para hacer realidad ese gran proyecto".