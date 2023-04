"El surf es un perfecto aliado del turismo responsable, un modo diferente de conocer la costa del Principado y disfrutar de ella". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Laura Andrea Sánchez, surfista y autora de "Guía de surf en Asturias. Las mejores playas", (Delallama Editorial), una publicación que recorre los 24 arenales asturianos idóneos para practicar el deporte de las olas, al que ella se aficionó en Irlanda.

"Tenía muy claro que a través del surf podía contar historias sobre la cultura del lugar y hacer unos recorridos diferentes", señaló la autora, que en 2020 decidió regresar a Asturias desde Irlanda, con la idea de escribir sobre el surf desde el punto de vista del viajero que va a disfrutar de la experiencia en cada una de las playas reseñadas.

Tony Butt, oceanógrafo inglés afincado en La Caridad (El Franco), surfista de olas grandes que aterrizó en España hace casi veinte años, considera importante enseñar a todos los amantes del surf cómo funcionan las olas, "sin perdernos en tecnicismos ni teorías matemáticas". Butt, autor de cuatro libros sobre surf, explicó, haciendo gala de un fino humor británico, que a todo el que le pregunta porqué vive en el occidente de Asturias, le contesta que está "haciendo el Camino de Santiago, sin prisa". Butt, doctorado en Oceanografía Física por la Universidad de Plymouth, colabora con diversas ONG´s, como "Save the Waves", "Surfers Against Sewage" o "Surfrider Foundation". También colabora en campañas como The Plastic Project. El conocido divulgador no eludió críticas relativas a la enseñanza y práctica del surf en la región: Ahora casi todas las playas de Asturias tienen una escuela de surf; los padres meten a los niños en esas escuelas y la verdad es que yo aprendí sin asistir a clases, pienso que es como una especie de moda", señaló Butt.

El libro hace referencia a olas célebres en el mundo, como la famosa "ola de Rodiles", que estuvo en peligro de desaparición en varias ocasiones, debido a obras realizadas en el entorno. "Esa ola es patrimonio natural y económico para nosotros", indicó Laura Andrea Sánchez. Ana Roza, editora de Delallama, alabó las ilustraciones realizadas por Sara Sánchez, y el diseño de la portada, obra de Cordelia Pickford.