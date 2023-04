Una pasarela volada por encima de la muralla conectará la Fábrica de Gas con el Antiguo en Oviedo

Así lo contó ayer por la mañana el propio alcalde, Alfredo Canteli, quien manifestó su deseo de que esos esbozos de Mangado para la nueva propietaria de esa parcela, el fondo Ginkgo Advisor, acaben por "integrar en Oviedo" la vieja fábrica ya recuperada. "Ya hay muchos dibujos", relató Canteli, y vamos a ver "cómo se integra en Oviedo, que cruce al otro lado".

Según ha podido saber este periódico, esos planes de Patxi Mangado van más allá de los primeros planteamientos que se hicieron sobre esa conexión elevada y sugieren una prolongada galería elevada que atravesaría toda la parcela de la fábrica de gas, con acceso por su parte más baja, en Postigo, junto a la nave de la Popular Ovetense. En ese nivel de entrada habría un elevador que permitiría acceder a la pasarela panorámica, que cruzaría todo el área hasta pasar por encima del portón de entrada de la calle Paraíso, saltar a la muralla y aterrizar junto a la Cocina Económica, en la calle San Vicente.

Sobre las previsiones que el Ayuntamiento tiene para la nueva Fábrica de Gas, Canteli se mostró cauto pero dio a entender que el municipio quiere mantener la propiedad de los edificios que ya son suyos, en concreto, el pabellón de oficinas de la entrada, que integra en su parte baja los arcos procedentes de la desaparecida plaza porticada de la Catedral.

Esos inmuebles seguirán en manos del Ayuntamiento y el Alcalde apuntó a posibles usos culturales. La idea de completar el Antiguo con equipamientos dotacionales que ofrezcan servicios al barrio es, precisamente, una de las propuestas que se incluyen en el estudio diagnóstico sobre el casco histórico que el Ayuntamiento encargó a los arquitectos Juan Tur y Daniel Cortizo y que se presentó la semana pasada. Junto a otras intervenciones en Regla, en el Campillín, la calle Oscura o el Paraguas, el texto también señalaba un lugar de oportunidad en la Fábrica de Gas, donde el Ayuntamiento ya llegó a diseñar, hace ocho años, en esos mismos edificios municipales, un equipamiento de laboratorio creativo dirigido a artistas, con talleres y espacios expositivos. Canteli confirmó, en ese sentido, que el Ayuntamiento quiere seguir dentro de la fábrica: "Nos viene bien, interesa estar allí presentes".

El Alcalde resta importancia a la reyerta del Antiguo: "Ha sido un accidente que no gusta a nadie"





El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, salió ayer al paso de los problemas de seguridad en el Antiguo después de los incidentes de la semana pasada, en especial la reyerta con armas blancas y una agresión por parte de unos especialistas en artes marciales. El regidor ovetense admitió que reforzará con policía pero restó importancia al diagnóstico general. "La inseguridad", explicó, "surgió ahora, pero no hubo tantas cosas problemáticas, si no mirad para otros sitios. Siento mucho que unos chavaletes que no son nadie hayan venido a complicarnos la vida, pero esto ha sido un accidente que no gusta a nadie y que esperemos que no vuelva a pasar". Preguntado también por el estudio de diagnóstico sobre el casco viejo, Canteli aclaró que "no le sobran" los bares de copas, pero "siempre que haya orden", y señaló que los incidentes surgen en el entorno de estos locales. Por otra parte, recitó algunas prioridades; elaborar un nuevo Plan Especial, hacer un aparcamiento, rehabilitar vivienda y fijar población.