La magistrada María Paz González-Tascón, titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, ha condenado a dos años de prisión a un hostelero del barrio de Pumarín en Oviedo, acusado de robar hasta en dos ocasiones la recaudación de las máquinas tragaperras de su establecimiento los días 18 de julio y 22 de septiembre de 2020, haciéndose con un botín de 10.000 euros y causando unos desperfectos por otros 4.000.

El acusado, defendido por Pedro Paulino Sánchez, de AsturLex, aseguró que había otras tres personas con las llaves del local que podían haber robado las máquinas tragaperras, incluida una antigua camarera. Además, la defensa remarcó que no había huella alguna del acusado en las máquinas, y que la empresa de los recreativos no ha acreditado cuál era la recaudación en el momento del robo. Por otro lado, el hostelero adujo que no presenta problemas económicos ni sufre adicciones de ningún tipo que justificasen haber cometido los robos.

La magistrada entiende sin embargo que el acusado cometió los hechos por tener, obviamente, la llave del local; por lo selectivo del robo, solo circunscrito al cajetín de la recaudación de las tragaperras, sin causar otros daños en el establecimiento, algo que rompe con la dinámica de este tipo de delitos; y por la ambigüedad e imprecisión de la declaración del acusado.

Aunque se personó en Comisaría para denunciar el robo, la Fiscalía, que pedía inicialmente tres años de cárcel, retiró los cargos por denuncia falsa. Deberá pagar a la empresa de recreativos unos 5.400 euros, ya que el resto era su porcentaje de participación en las máquinas.