"Tocaremos una obra maestra del chelo, será profundamente emocional"

Christian-Pierre la Marca ha sido aclamado tanto por sus trabajos discográficos como por sus conciertos que le han llevado por todo el mundo. Tocará este sábado (20.00 horas) junto a Oviedo Filarmonía y bajo la batuta de Iván López Reynoso, dentro del ciclo "Conciertos del Auditorio", de la Fundación Municipal de Cultura y con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA.

–El sábado tocará el maravilloso concierto para chelo en mi menor de Edward Elgar. ¿Puede decirnos sobre él?

–Este concierto es uno de los más grandes de nuestro repertorio. Fue popularizado por la famosa Jacqueline Du Pré, la legendaria chelista británica. Esta es también música británica. Para grandes audiencias tal vez no sea tan conocido, pero es muy famoso en nuestro mundo. Es una música muy pura, muy romántica, muy sensible también. Encuentro este concierto muy sensible, profundiza mucho en las emociones, quizás la mejor descripción del romanticismo. Es muy importante que la gente conozca este concierto porque es una verdadera obra maestra. La mayoría de la gente ya la conoce, por supuesto, pero es realmente una de nuestras obras maestras del repertorio de chelo, y es profundamente emocional.

–¿Cómo llegó el violonchelo a su vida?

–Es una larga historia. Empecé tocando el piano. Mis padres me introdujeron en la música muy temprano, exactamente como en los deportes y una serie de actividades. Lo odié bastante rápido, pero en 1989, durante la caída del muro de Berlín, vi a Rostropovich tocar frente a él. Y pensé "esto es genial, lo que puedes hacer con el violonchelo es bastante grande, es importante lo que puedes lograr con este instrumento".

–Le preocupan los temas sociales, ¿cómo puede un músico tener un impacto en el mundo?

–Trato de usar mi arte como un vínculo con la realidad de nuestra sociedad. Creo que deberíamos considerar cambiar algunos de nuestros hábitos. La naturaleza siempre ha sido central para los músicos, para los compositores, para los grandes maestros, siempre fue una fuente de inspiración y creo que debemos preservarla. Quería crear un proyecto para explicar que debemos proteger nuestro mundo y que hay belleza en la naturaleza, también en la música. Me he inspirado en los grandes compositores en torno a la naturaleza y en ese sentido, creo que siempre es mejor sensibilizar a las personas con lo que es bello y grandioso que decirles lo que no deben hacer. No quiero cambiar el mundo, no soy nadie para decir eso, pero al menos puedo intentarlo desde el lugar en el que estoy.

–Su trabajo muestra una gran curiosidad por los diferentes géneros pero también por las obras maestras del repertorio clásico, como podemos ver en sus grabaciones, ¿cómo se mezcla todo esto con su enfoque de la música?

–No sé si tengo un estilo. Me gustan diferentes estilos de música. Alguna música es muy importante para mí y, por supuesto, los mejores compositores siempre son los primeros en mi mente y lo clásico parece ser una inspiración para el resto. Intento siempre ofrecer un sentido en mis proyectos, en especial en mis grabaciones. Quiero mostrar a la audiencia lo que conocen, pero también dejarles descubrir lo que no saben. Me gusta hacer algunos programas donde la gente descubre nuevas piezas o nuevos estilos.

–Su último trabajo, Legacy, presenta una nueva perspectiva sobre Hayden e incluye obras de Porpora, Gluck y Mozart. ¿Cuál era el objetivo de este álbum?

–Legacy es básicamente un proyecto para mostrar los vínculos entre los compositores del período clásico y también para mostrar la belleza y la variedad durante esta época. Porpora fue maestra de Haydn, y Haydn fue mentor de Mozart, por lo que esos vínculos son muy fuertes. También hay una pieza totalmente nuevs de Mozart que descubrí que se habían tocado muy pocas veces. Es la única pieza para violonchelo de Mozart que está escrita, unna sinfonía concertante de Mozart. Además encuentro muy interesante ver la historia del instrumento desde Porpora quien fue maestro de grandes artistas como Farinelli. Era violonchelista y, por supuesto, fue profesor de Haydn. Esta inspiración le dio a Haydn la perspectiva y el punto de vista del canto y también la inspiración italiana y es muy interesante ver esos vínculos entre los compositores. Es una de las cosas más interesantes porque ves exactamente esa filiación, la transmisión y luego el legado de cada compositor. En esta grabación encuentras la mejor música clásica para violonchelo, las mejores piezas como el Concierto de Haydn y también algunos descubrimientos como los que me gusta hacer, como este Porpora o este Mozart.