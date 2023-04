"‘La balada del Norte’ es material didáctico en Secundaria para explicar la República"

El historietista Alfonso Zapico presenta el cuarto y último volumen de "La balada del Norte" hoy, a las 19.00 horas, en la Biblioteca de Asturias, Ramón Pérez de Ayala (plaza de Daoíz y Velarde 11). Zapico (Blimea, 1981) ha dedicado 10 años y casi mil páginas a construir esta historia ambientada en la revolución de Octubre de 1934, centrada en cuatro personajes de dos clases sociales distintas e ideologías enfrentadas, enriquecida por decenas de historias humanas de los antecedentes, el estallido social y sus consecuencias, enfocada con emoción, pero sin épica, orientada desde el entendimiento hacia la comprensión. Una novela gráfica excepcional en varios sentidos. El autor dedicará ejemplares con la sana y gala costumbre de hacer un dibujo rápido. El acto estará presentado por el periodista lavianés Roberto Pato y por José Luis Alperi, secretario general del SOMA.

–A través de sus presentaciones, ¿sabe cuánto se conoce la Revolución de Octubre del 34?

–Fuera de Asturias se nota mucho el desconocimiento de la Revolución de Octubre de 1934 y dentro también. El año pasado publicaron en Francia los libros de Pío Moa y "Le Figaro" (el gran diario conservador) preguntaba: ¿Por qué los profesores de español no revisan la manera en la que enseñan la Guerra Civil española que, parece ser, empezó en 1934? A continuación, citaba los libros de Pío Moa, que no es historiador. En Francia hay una épica de la Guerra Civil, la Segunda República, los voluntarios, la lucha contra el fascismo. Se está amasando la versión alternativa, algo que no notaba cuando estaba en el primer tomo. Ahora pongo cualquier cosa en redes sociales y Vox me replica "no fue una revolución, fue un golpe de Estado contra la República".

–¿El libro descubre este episodio histórico?

–Sí. Como pasó en Asturias queda a la sombra y luego la Guerra Civil lo tapa todo. Aquí fue como un eco: vuelven los mineros otra vez a Oviedo con el mismo resultado. En las Cuencas se conocía, malamente, por la propaganda del minero con la dinamita, UHP y los clichés, que tampoco sirven para entender la historia. "La Balada del Norte" es muy utilizada como material didáctico en Secundaria para explicar la República.

–¿Tiene datos de cómo está vendiéndose en las librerías?

–El final de "La Balada…" está yendo muy bien, aunque es muy pronto para saber, el libro ha estado varias semanas en la lista de los 100 (los más vendidos de España según librerías generalistas) y el tomo 1, recién reeditado, se está vendiendo mucho, lo que quiere decir que muchos lectores están descubriendo la saga una vez finalizada. Igual habían esperado porque no se fiaban de que fuera a terminar…

–El final tiene mucho riesgo después de años y páginas de expectativa.

–Siempre hago mis historias para mí; a veces coincide el destino final de los protagonistas del libro con los anhelos de algunos lectores, pero todo estaba ya escrito desde el principio. Solo faltaba lo del medio, que era mucho y por eso la historia ha durado 10 años. En ese "relleno narrativo" tan interesante sí que me han influido mucho los lectores, cuando me contaban cosas, me mandaban fotos…

–¿Ya lo ha presentado en muchos sitios antes de Asturias?

–El tomo 4 sólo en el salón del Cómic de Barcelona y en Madrid. Para decir las presentaciones de la serie en general tendría que hacer una hoja de Excel. En España todavía tengo que llevar el libro a muchos sitios… En Francia llegó el jueves pasado a las librerías y estamos construyendo un calendario muy ambicioso: en tres meses estaré en Pau, Bayonne, Biarritz, Vienne, Montpellier, Rochefort, IIle d’Oléron, Bergerac, París, Fontenay, Amiens, Toulouse…