El Naranco vuelve a respirar y los vecinos regresan a sus casas, pero con una demanda tras el incendio

Esta noche se cumplirán catorce días de la madrugada en que Juan Vigón levantó la persiana a las dos y media de la madrugada, vio el Naranco ardiendo, subió hasta su negocio, la Parrilla Buenos Aires, y se encontró a su perro «Yako» refugiado en el camión de bomberos. Llegó a arder una palmera a solo diez metros del depósito de gas pero al final se salvó toda la propiedad. «Independientemente de la labor espectacular de los bomberos», decía ayer por la mañana mientras llegaban los camiones de reparto y la parrilla empezaba a funcionar, «hubo una parte grande de suerte, tengo un viaje a Covadonga pendiente».

La normalidad ha vuelto al monte sagrado de los ovetenses después del mayor incendio que se recuerda en los últimos cuarenta años. El restaurante de Vigón no llegó ni a cerrar, pero otros, como Eduardo Llano, con una vivienda a pocos metros de allí, salvada también milagrosamente de uno de los focos, se disponían a pasar la noche por primera vez después del susto.

La naturaleza también trata de levantarse y sacar cabeza y la lluvia, la primera en todo este tiempo, traía una tranquilidad extra a los vecinos del monte, al dejar su temor enterrado con la tierra mojada, sin el miedo a que el calor, el viento y otra quema fueran a convertir de nuevo los eucaliptales y el monte bajo en un infierno en llamas.

A un lado y otro de la carretera que sale de San Miguel de Lillo camino del Sagrado Corazón, se ven los pequeños, todavía tímidos, brotes verdes salpicando la tierra calcinada. Huele a ceniza en el aire y todavía la cara se tizna a medida que uno recorre la ladera. No solo asoman algunas hierbas. El sotobosque arrasado, tierra quemada, ha dejado también al descubierto la cruda realidad de unas fincas que llevaban demasiado tiempo sin cuidados ni limpieza. Ahora, entre los esqueletos de los matojos y la tierra negra y plomiza, brilla toda la basura que se había ido acumulando por debajo durante todos estos años: neumáticos, latas de refrescos, envases de aceite industrial, la taza de un inodoro.

Eduardo Llano salvó su casa, pero por dentro era como si hubiera ardido. Llena de humo y ceniza, tuvieron que limpiarla y aspirarla varias veces. ¿Conclusiones? Ayer señalaba, entre comillas, a, al menos, tres culpables. «Unos son los que han incendiado el monte, otro es el Principado y la labor que tiene que hacer manteniéndolos, y otro, los propietarios de las fincas, que no las tienen limpias. No vamos a echarles las culpas, pero todo eso puso las cosas muy fáciles al que tiró la cerilla. Hay que hacer más mantenimiento, tener la finca abandonada no lleva a nada bueno, y el Ayuntamiento debería hacer cumplir la normativa en vigor, dar un aviso y, si no limpian, hacerlo de forma subsidiaria».

Gracias, precisamente, a que habían adquirido y convertido un terreno por debajo del negocio en un campo de golf con hoyos cortos (un pitch & putt), Juan Vigón salvó su restaurante y ayudó a que salvaran sus casas algunos vecinos. «Si la finca hubiera estado como antes hubiera arrasado con todo», admite.

Desde lejos, el Naranco, un monte de natural ya con un perfil poco agraciado, parece ahora haberse cubierto con un manto negro, una larga sombra de ceniza coronando la mayor parte de su cima. De cerca, sólo algunas parcelas más limpias y otras de ejemplares autóctonos, donde se alterna el roble y el laurel, se han salvado. El resto, durante la mayor parte de la subida por la carretera general y por los caminos que bajan hacia la zona de la pista finlandesa, son largas extensiones de eucaliptales quemados donde ayer, con la lluvia, algunos tocones totalmente abrasados asemejaban una rara muestra de grandes piezas de azabache.

Algunos vecinos echan en falta que el Ayuntamiento de Oviedo no haya acabado de limpiar los caminos en los núcleos más apartados de las zonas más concurridas. Otros, como Lourdes Noval, en Fitoria, llevan ya días en un estado parecido a la normalidad. Aunque durante las primeras noches otros residentes en otros puntos de la falda del Naranco, como sucedió en Constante, se turnaron para vigilar que no surgieran nuevos fuegos que amenazaran sus casas, aquí se sacudieron el susto rápido. Más con el tiempo que hizo ayer. «Llovió y está la gente ya tranquila, porque prender ya no van a prender otra vez», resumía Lourdes Noval.

El olor a humo y la ropa blanca que se te quedaba negra nada más que salías a la carretera fue el recordatorio durante los días sucesivos. Aparte de eso, como el resto de los vecinos, insiste en la misma idea: «Hay que obligar a los propietarios a limpiar las fincas, que haya patrullas rurales que lo vigilen».

La naturaleza, ahora, y los operarios municipales tendrán que seguir haciendo su parte hasta devolver el Naranco a los días antes de la gran quema. O todavía un pasado de bosque anterior, con fincas limpias y sin tanto eucalipto.