"El periodismo serio solo sobrevivirá si hace lo contrario que las redes sociales"

El escritor mexicano Jorge Volpi está de repleta actualidad literaria por partida doble gracias a la novela "Partes de guerra" y a la colección de relatos "Enrabiados". De ello hablará hoy en las Tertulias del Campoamor a partir de las ocho de la tarde. "Durante los dos años de pandemia escribí los dos libros y una obra de teatro. Fue muy productiva para mí", explica a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Detener la violencia en México es una batalla perdida?

–La situación es muy desesperanzadora. Hemos tenido gobiernos de todos los partidos y la violencia no disminuye. Aún así, hay que tener optimismo. En otros lugares ha habido niveles de violencia mayores y luego se han podido recuperar. Hay que buscar maneras distintas de enfrentarse a ella.

–¿Por qué un niño se convierte en un criminal? ¿Se puede cartografiar ese mapa del mal?

–Sí, de distintas maneras. Como los neurocientíficos, viendo razones internas que tienen que ver con el sistema nervioso, con la parte psiquiátrica o el medio ambiente, y otras con la copia y la repetición de patrones de violencia.

–¿En México reina la impunidad y la injusticia?

–Las cifras son espeluznantes en el número de muertos desde 2006, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. Da horror también otra cifra: solo el 0,5 por ciento de los delitos se resuelve. Refleja un país sin justicia y, por lo tanto, sin verdad ni posibilidades de que haya garantías de reparación del daño. Somos seres que nos copiamos todos el tiempo. Las ideas y las actitudes se contagian muy fácil. Un enfoque que deberíamos tener mayor hacia la violencia es considerarla una epidemia contagiosa, harían falta acciones más propias de cómo se combate una pandemia de salud, por ejemplo.

–¿Y cuál sería la vacuna?

–Sobre todo, se tendría que actuar como en las pandemias, con casos específicos, viendo las comunidades que han sido más violentas tratar de tener intervenciones en ellas para frenar las venganzas. Se comete un crimen y luego viene otro, y otro en una escalada de violencia. Ahí habría que intervenir, no solo con la educación sino con una mediación que detenga la propagación.

–Su elección literaria de neurocientíficos para investigar en lugar de policías va por ahí.

–Exactamente. Tratan de entender las razones de la violencia, aunque dándose cuenta de que la neurociencia tampoco basta por sí sola para detenerla.

–¿Un creador puede ayudar a cambiar ese drama?

–El poder de la literatura no está en cambiar la realidad de manera directa. Pero sí puede cambiar la mentalidad de un lector, que a su vez puede contagiar a otros lectores, y a partir de ahí podría haber posibilidades de una cierta transformación social. Pero se trata de un proceso muy lento frente a la rapidez con la que avanzan la violencia o los procesos sociales.

–¿Se puede fechar un origen de la violencia en México?

–No estoy de acuerdo en absoluto con esa idea de que los mexicanos somos más violentos que el resto del mundo. Ha habido momentos de enorme violencia y otros de enorme tranquilidad. Simplemente comparemos con que en los años 30, por decir algo, España era un país mucho más violento que México, que había terminado la revolución y era un país relativamente en calma. Ahora estamos en la situación inversa pero eso no quiere decir que haya una violencia que se mantenga. Hay momentos en los que estalla, se contagia y se exacerba y puede llevar a una guerra civil como en España o a la Segunda Guerra Mundial o a lo que vivimos a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico.

–La droga como detonante.

–Y la idea de prohibir todas las drogas, también, lo que provoca que haya un mercado ilegal y las ganancias sean mayores y que distintos grupos quieran apoderarse de él. Y un mercado sin regular se convierte en una fuente de conflictos permanente.

–¿A EE.UU. le interesa un México desangrado?

–No, el problema es que no les interesa demasiado México. Se desentienden por completo. Ponen la consigna de que hay que prohibir todas las drogas y combatir como en una guerra contra quienes se dedican al tráfico y la distribución. No les importa que esa estrategia no tenga ningún sentido, es fallida, ni han cambiado los precios ni es más difícil conseguirlas. Les da igual que el único precio a pagar por esa estrategia absurda sean los miles de muertos.

–Paradoja: México como víctima y también como verdugo con otros emigrantes.

–Chantajeado por Estados Unidos, nuestro gobierno ha terminado por convertirse en cómplice de políticas extremas respecto a la emigración con expulsiones e internamientos ilegales. Haciendo el trabajo sucio a Washington.

–¿Es compatible admirar a un creador por su obra y despreciarlo como persona?

–Es una de las grandes preguntas de nuestra época. Hay que intentar diferenciar teniendo en cuenta el tiempo y las condiciones en que se producen las obras. Eso no significa que haya que prohibirlas o cancelarlas, todo lo contrario. Hay que seguir mostrándolas y contextualizar en qué momento las novelas fueron escritas, con qué ideología, con qué intenciones y prejuicios propios de la persona o de su época.

–¿Podrá algún día la Inteligencia Artificial podrá escribir una novela de Jorge Volpi?

–No sé si una mía pero al nivel en el que se están desarrollando estos programas de inteligencia artificial lingüística es probable que un crítico literario no sea capaz de diferenciar una obra escrita por una persona y otra por la IA.

–¿La pandemia nos ha dejado alguna lección valiosa?

–Parece que no. Teníamos la sensación de que cuando acabara seríamos mejores, más solidarios y abiertos. Y no. Ha pasado lo contrario, como si la pandemia fue un paréntesis y hemos vuelto al momento anterior. Como si no hubiera ocurrido. Pasó lo mismo en la crisis económica de 2008.

–¿Ucrania tiene justificado estar enrabiada?

–Por supuesto. Hay una rabia legítima frente a la injusticia, la desigualdad y la guerra. Pero también hay rabias espúreas provocadas por políticos sin escrúpulos que manipulan el miedo y desatan la rabia de grandes sectores sociales en su beneficio. Los partidos populistas en todo el mundo, Vox aquí claramente, exacerban el miedo y lo convierten en rabia hacia lo distinto y lo que no se parece a los que ellos quieren. Hay cierta infantilización porque la rabia se diseña como un mecanismo de protección de lógica que suspende la racionalidad inmediata para poder ser lo suficientemente agresivo como para sobrevivir. Y eso se parece mucho al berrinche infantil.

–¿Alguna fórmula para que el periodismo serio sobreviva?

–Solo puede hacerlo siendo lo contrario de las redes sociales. Ser profundo, mostrar los matices, la sutilezas... Todo lo que se pierde en las generalizaciones burdas que hay en las redes.

–¿Las redes sociales alimentan odios o sirven de desahogo?

–La propia arquitectura de las redes, particularmente de Twitter, propician esta violencia verbal que luego puede convertirse en real. El mismo diseño está hecho para que sea todo muy inmediato y solo se lean los titulares, que siempre son muy cortos, para que no haya espacio para la profundidad o la reflexión. Se premia lo más escandaloso y lo violento, es lo que siempre termina por replicarse. Y eso provoca que nuestra discusión pública esté marcada por esa misma arquitectura. Que fuera la red favorita y la más usada por una figura como Donald Trump muestra el nivel de confrontación que provoca. Usé mucho tiempo Twitter y ahora muy poco, solo para difundir algún evento, aprovechando el mejor lado y escapar de la violencia natural de las redes.

–¿Cómo ve a España?

–Es un país fantástico y Madrid una ciudad abierta, pero el gran cambio respecto a la vez que había vivido aquí, hace más de diez años, es la aparición de Vox como fuerza de ultraderecha con un discurso de odio y negación hacia lo otro.