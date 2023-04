Lecciones de vida de un niño de la calle en el colegio Nazaret

Los estudiantes de entre 12 y 16 años del colegio Nazaret comprobaron ayer que tener el desayuno sobre la mesa al levantarse de la cama y poder calzarse unos zapatos para asistir a clase cada día es un privilegio que muchos niños en el mundo ni siquiera pueden soñar. El encargado de hacerles reflexionar sobre esta realidad fue el indio Amin Sheikh, un niño de la calle de Bombay que pudo sobrevivir a un auténtico infierno en el que las palizas, las violaciones, las drogas y la extrema pobreza eran el único pan de cada día. "Vosotros vivís en el cielo, pero yo vengo de un sitio en el que no teníamos absolutamente nada", asegura Sheikh. Más de uno de los estudiantes se quedó con la boca abierta al escuchar sus vivencias.

Amin Sheikh nació en Bombay en 1980 y a los cinco años ya estaba trabajando en un puesto de venta de té. Hacía jornadas de entre ocho y diez horas por un sueldo de dos rupias (el equivalente a unos 2 céntimos de euro) y al llegar a casa tenía que soportar los golpes de su padrastro y de su propia madre, que nunca lo trató con la delicadeza y el cariño a la que están acostumbrados los niños ovetenses. "Mi padrastro me pegaba con una vara de bambú. Mi madre también lo hacía y además me obligaban a trabajar muy duro, me trataban como si fuese un animal en vez de un niño. El dueño de la tetería en la que trabajaba me daba patadas y me tiraba de las orejas cuando hacía algo que no le gustaba. A pesar de tener cinco años, nunca pude jugar como lo hicisteis vosotros", explica Sheikh durante una charla ofrecida íntegramente en inglés.

Entonces reventó todo. "Un día rompí unos vasos en la tetería y ya estaba harto de que todos me pegasen, así que eché a correr y me escapé", señala. "Aprendí a sobrevivir en las calles de Bombay mendigando, limpiando zapatos, cantando, comiendo de la basura y soportando constantes abusos, maltratos y amenazas". Así estuvo durante tres años e incluso tuvo que ver cómo una mafia se llevaba a su hermana pequeña para prostituirla. "Ella también estuvo un tiempo en la calle porque fue a buscarme. Se la llevaron la primera noche que pasamos juntos", afirma Amin Sheikh. Pero su suerte cambió con la llegada de la hermana Seraphine, una monja que consiguió sacarlo de la calle y llevárselo al orfanato jesuita de Snehasadan. "Le costó tres horas acercarse a nosotros porque le tirábamos piedras. Por aquel tiempo éramos niños violentos que vivíamos en una jungla y que no nos fiábamos de nadie", añade el ponente. A partir de ahí empezó a abrirse camino en la vida con mucho esfuerzo. "En resumen, hice de chico para todo y trabajé de todo. Fui conociendo gente y me topé con el artista Eustace Fernandes, que fue el que me hizo ver que había mundo más allá de Bombay". Con ese artista hizo amigos, viajó por Europa e incluso estuvo en Barcelona, donde comenzó a forjarse su verdadero sueño: abrir una cafetería-biblioteca para dar empleo y ayudar a los niños desfavorecidos que como él se juegan el pellejo a diario en las calles. Para ello, y con la ayuda de otras personas, escribió su autobiografía, "La vida es la vida. Soy gracias a ti", un libro que ayer presentó en Oviedo y que le sigue valiendo para fortalecer su proyecto solidario. "Me supuso once meses escribirlo. No sabía nada de gramática ni ortografía porque nunca fui al colegio, pero mis amigos me demostraron ser mi tesoro más preciado y me ayudaron activamente con el diseño, edición, y promoción del libro", afirma.

En un primer momento vendía copias del libro por la calle y así se dio a conocer el proyecto de la cafetería. Hoy en día tiene tres en Bombay en las que trabajan 60 personas en riesgo de exclusión social. Su idea es abrir la cuarta en Barcelona antes de 5 años. "La verdad es que la historia de Amin pone los pelos de punta. Cuando escuchas estas cosas te das cuenta de la suerte que tenemos", dice Andrea Hernández una de las alumnas participantes en la actividad coordinada por las profesoras Eva Arbesú y Aroa Nieto. "Esta experiencia nos ha servido mucho. Hay que valorar lo que uno tiene y saber ponerse en la piel de aquellos que no tienen tanta suerte", subraya Pablo Ballesteros, otro de los alumnos del Nazaret.