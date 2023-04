Primera entrevista a Nacho Cuesta tras dejar Cs: "Nunca he sido desleal con mi partido"

Nacho Cuesta (Manresa, 1972) confirmó ayer su ingreso en la lista del PP para las municipales de mayo. El salto desde Ciudadanos, el grupo que había encabezado en las pasadas elecciones, donde llegó a ser coordinador y miembro de la ejecutiva nacional, se venía dando por hecho desde el verano y el secreto a voces se había convertido en clamor en las últimas semanas, desde que Canteli le invitó públicamente a unirse a su equipo, hace mes y medio.

–¿Por qué esta dilación en hacer efectivo su paso el PP y por qué precisamente ahora?

–Porque es una decisión importante, y como todas las decisiones importantes necesitan periodos de reflexión intensos. Aquí había consideraciones de naturaleza familiar, profesional y política. El análisis de todas ellas lleva tiempo.

–Pero la decisión estaba clara desde hace tiempo.

–Había una propuesta desde hace mucho y no era desconocida ni mi afinidad personal y política con el Alcalde y con el resto del equipo del PP, pero había consideraciones de distinta índole que era necesario tener en cuenta.

–¿Ciudadanos había dejado de ser una opción?

–Es otra parte del análisis, cómo un proyecto que generó una ilusión tan grande va decayendo, seguramente por la concurrencia de errores propios y factores externos, hasta constatar que se ha agotado, que no tiene más recorrido. Ya he dicho que estoy profundamente agradecido a Ciudadanos, ese partido que confió en mí para encabezar la lista en 2019, pero no es incompatible en constatar que ese proyecto político ya no tiene más recorrido. Respeto profundamente a quien no opine así, pero la realidad va demostrando que la desafección hacia Ciudadanos por parte de los españoles ha sido constante y exponencial.

–Militó en el PSOE, luego coordinador de Cs, ahora al PP. ¿Cómo explica ese viraje?

–Responde a una evolución ideológica que no ha sido tanta. Siempre me he considerado una persona moderada y de centro. Cuando tuve relación con el PSOE era una persona de centro, cuando la tuve con Cs seguía siendo esa persona de centro, y ahora que pretendo incorporarme al PP sigo siendo una persona de centro. Aquel PSOE, en el que estuve muy cómodo, nada tiene que ver con el actual partido socialista, y los valores que constituyeron el germen de Ciudadanos, el reformismo, el regeneracionismo, el liberalismo y la defensa a ultranza de los pilares que constituyen nuestra arquitectura como país están hoy plenamente representados en el PP. El proyecto político de Albert Rivera tiene un encaje pleno en el PP de Feijoo, así lo vengo pensando desde hace mucho tiempo.

–¿Se dará de alta en el PP o va como independiente?

–Me incorporo en primera instancia como independiente pero es mi intención afiliarme al PP en el momento oportuno.

–Se ha convertido en un tránsfuga.

–Entiendo que esa acusación forma parte del argumentario, pero tiene muy poco sentido en este caso, teniendo en cuenta que el mandato está finalizado y que están convocadas las elecciones. He actuado con total lealtad a Ciudadanos, en ningún momento he sido desleal con el partido.

–¿No lo era ocultando sus intenciones?

–Los tiempos mediáticos son distintos a los personales de cara a tomar una decisión de esta naturaleza. Yo no puedo entrar en las expectativas de los demás, pero a mí no me habrán escuchado nunca un comentario crítico sobre Cs en público, y si el objetivo hubiera sido intentar causar un daño al partido parece fácil entender que hubiera podido anunciar esta decisión cuando todavía ostentaba responsabilidades orgánicas. Nunca fue esa la intención.

–Irse a Madrid, dejar la política, volver a la abogacía. ¿Barajó esas opciones?

–Entraban en juego muchas variables, pero han pesado las ganas y la ilusión de seguir trabajando de la mano del Alcalde Alfredo Canteli para transformar esta ciudad. Ahora que la hemos recuperado tenemos que impulsarla hacia el futuro.

–¿Quiere seguir en Urbanismo?

–Esa decisión tendrá que tomarla el Alcalde, al que estoy profundamente agradecido por su generosidad, por su confianza y por su tenacidad a la hora de defender las bondades de este proyecto compartido. Ahora, además, se da la oportunidad única de contar con la conjunción de tres proyectos del mismo signo político, con Alfredo Canteli en Oviedo, Diego Canga al frente del Principado y Nuñez Feijoo en el gobierno de España.

–José Luis Costillas le fichó como candidato y se ha dado de baja el mismo día que usted. ¿Van de la mano en esto?

–Tengo una relación muy estrecha con Costillas. Compartíamos percepciones sobre Ciudadanos y es razonable que los dos hayamos dado este paso.

–Aunque él no está en la lista de Canteli.

–Parece que no, pero seguro que el futuro le depara también buenos presagios.

–Se dijo que retrasaba su salida por temor a que afectara al Pleno sobre La Vega.

–Sé que esas conjeturas existieron, pero lo que correspondía era cerrar el acuerdo. Ahora solo faltan cuestiones menores de documentación. En cuanto estén lo llevaremos a Pleno.

–¿A riesgo de perderlo?

–No puedo imaginar que ningún integrante del actual equipo de gobierno pudiera votar en contra de un acuerdo de extraordinaria importancia para nuestra ciudad. Y como no pienso en ese escenario, si se lleva a Pleno tendremos la mayoría suficiente.

–Hubo ediles de gobierno que amagaron con no apoyar.

–No me consta.

–Luis Pacho mostró dudas públicamente.

–Eso es distinto. Que alguien quiera que se le explique el acuerdo no significa que su opinión sea contraria. Las negociaciones se han guiado por su discreción, y ahora precisan aportar toda la información a toda la corporación. Cuando la tengan, estoy convencido que su voto solo podrá ser favorable.

–¿El Pleno, antes de las elecciones, entonces?

–Si llega la documentación, sí, pero no habría inconveniente en que fuera la próxima corporación la que lo aprobara.

–¿Fiarlo a que salga una nueva mayoría de las urnas?

–No. Fiarlo a que los integrantes de la próxima corporación tengan una visión del proyecto que no esté lastrado por prejuicios o por posiciones sectarias, que tengan una sensibilidad diferente a la que ha tenido la oposición en este mandato.

–Pero ustedes no tuvieron esa sensibilidad con el bulevar, ni con el plan de movilidad...

–PP y Cs se presentaron a las elecciones criticando esas actuaciones del tripartito, no para dar continuidad a sus políticas nefastas para la ciudad.

–¿Su paso al PP puede romper el pacto de gobierno?

–Difícilmente se entenderían que los integrantes de un equipo de gobierno que han aplaudido sus bondades estos cuatro años fueran a actuar de forma distinta cuando resta un mes para concluir el mandato.

–¿Pensó en dejar el acta?

–A un mes de la cita electoral tiene poco sentido. Más cuando todavía estamos impulsando proyectos que necesitan nuestros mejores esfuerzos.