Colegio de la Abogacía, el nuevo nombre que propone el decano para el órgano de los letrados

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Carlos Albo, ha vuelto a reavivar un debate que en su día generó bastantes diferencias entre los letrados adscritos a la entidad. El pasado viernes, durante su discurso de bienvenida a ocho nuevos miembros, aseguró que el órgano cambiará de nombre y pasará a denominarse Colegio de la Abogacía de Oviedo atendiendo a "uno de los mandatos del nuevo Estatuto de la Abogacía". Hace cinco años, cuando el ahora primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, era decano del colegio, la Junta General de la entidad, es decir, todos los colegiados que asistieron a aquella asamblea, rechazaron por 111 votos el cambio de denominación y eso generó mucha polémica.

Algunas fuentes colegiales consultadas por este diario aseguran que las palabras del decano tienen matices y que tendrá que ser de nuevo la Junta General la que decida si se ejecuta o no el cambio de nombre, una medida que se está llevando a cabo en otros colegios del resto de España (el de Gijón lo hizo el mismo año que se rechazó en Oviedo), entre otras cosas por utilizar un lenguaje inclusivo. "Lo que hay que hacer seguro es adaptar los estatutos de nuestro colegio al Estatuto General de la Abogacía, que es ya del año pasado. Es cierto que el nuevo estatuto recomienda el cambio de nombre y que muchos colegios ya lo han hecho, pero eso no significa que se vaya a hacer aquí. Lo lógico es que esa decisión sea votada democráticamente", explican esas fuentes. "Es verdad que el decano dijo que iba a cambiarse el nombre, pero lo que se supone que quiere decir es que él va a proponer ese cambio, no que se vaya a ejecutar por imposición".

Lo cierto es que Luis Albo no habló de someter el cambio a la votación de la asamblea durante su discurso y que lo dio por hecho. "Hay algunos abogados que defienden que el Estatuto de la Abogacía está por encima de los colegios y que hay que acatar los cambios que recomienda, pero eso son sólo interpretaciones. En el caso de que el tema llegase a los tribunales, que esperemos que no, dependería del juez que lleve el caso y de las interpretaciones que se hagan durante el proceso, como ocurre cada vez que se entra en un juzgado", añaden las fuentes consultadas.