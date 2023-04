Coque y las oportunidades

En 2020, cuando Coque González del Valle estrenó la segunda sede de su compañía en Estados Unidos, en el piso 11 del edificio de oficinas comerciales del consulado español de Miami, su socio le preguntó: "¿Cómo te sientes?". Sin darse la vuelta, Coque siguió mirando por la ventana durante algunos segundos más el edificio del hotel Biltmore, en Coral Gables. Un poco más allá podía divisar la Universidad de Miami de la que había salido con un "cum laude" en el posgrado de Relaciones Internacionales en 1997. No serían ni cuatro kilómetros de distancia y a él le había llevado 23 años recorrerlos. "¿Qué como me siento? Pues cansado".

En realidad, este ovetense jovial y curtido que habla con resonancia anglófona cuando coge carrerilla oculta bien esa fatiga y admite, si ha de ser sincero, que ha logrado hacer lo que deseó, con la pena de que su padre no haya llegado a verlo. Fueron, quizá, algunos relatos de José María González del Valle, director de comunicación del Banco Herrero, los que metieron a su hijo el gusanillo del otro lado del charco. No era solo cuando les contaba a él y a su hermana Visi los hoteles por los que había pasado o el brillo de Nueva York, era también la explicación de las dimensiones de un mercado pensado para hacer grandes negocios. José María y Olga López alimentaron esa vocación internacional de los hijos con estancias estivales en Inglaterra, primero en la Bryanston School, en Dorset, y después en Talbot Heath, en Bournemouth. El último verano, con 16 años, su único objetivo era no regresar al colegio en septiembre, y desde Inglaterra voló directamente a Tampa, donde cursó 3º de BUP. Fue un buen año en Crystal River y pudo haberse quedado otro más de haber convencido a su padre de que, como le decía un ojeador local, tenía posibilidad como tenista. "No eres profesional de la raqueta, estudia en la Universidad en Oviedo y luego ya veremos". Volver a América se convirtió casi en una obsesión, y el mismo día que acabó Derecho estaba sacándose los papeles para optar a un posgrado en alguna de las Universidades con programa en Relaciones Internacionales. No le cogieron en Georgetown, donde hubiera sido compañero del Rey, que estudió lo mismo aquel mismo año, 1993, pero sí en Miami. De vuelta a España cambió un puesto en la General Electrics por una entrevista para jefe de gabinete de Cultura en el gobierno de Marqués. Le pidieron un discurso para el Homenaje a la mujer Campesina y en pocas horas aplicó el método de los "papers" aprendido allá: fue al Fontán, se documentó, cogió un par de citas y escribió con gracia. Se pasó un año entero así hasta que se cansó. "Decidí que quería viajar en mi propio barco". Su amigo de la infancia Javier Fernández Hidalgo (Pachín) ya estaba con un negocio de exportación de ajos y él le propuso explorar otras posibilidades. Descubrió que el americano consume 15 kilos de queso por persona y año frente a los 6,5 kilos de media en España, y que aquel mercado no conocía todavía el queso de oveja. Con esa idea, sus ahorros y un catálogo de variedades españolas se plantaron en el New York Fancy Food y lograron salir con una pequeña cartera de clientes. Todavía tuvo que estar tres años en Atlanta, trabajando para General de Solubles, una cafetera mexicana, para afianzar su conocimiento del sector. Fue un padre en apuros recién divorciado y con dos hijos, pero en su empresa, Atlántica, encontró a su mujer Covadonga Pastor, compañera en la vida y los negocios y madre de sus otros tres hijos. Juntos llevaron la marca Atlántica USA en 2015 a Houston y luego seguiría Miami y el sueño cumplido desde aquel posgrado. "No, no fue tan fácil".