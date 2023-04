Sobrevivir al Antiguo

El estudio diagnóstico sobre el Antiguo de Oviedo realizado por los arquitectos Juan Tur y Daniel Cortizo a instancias del Ayuntamiento sugiere, entre sus líneas principales de acción para asentar población y revitalizar el barrio, favorecer los usos diurnos y la actividad comercial, en especial en la parte baja, la zona a la que la regeneración del plan especial en vigor, puesto en marcha hace treinta años, no consiguió llegar todavía. En esas calles, más vacías, menos frecuentadas y más abandonadas que el Antiguo "más bonito" siguen, no obstante, un puñado de empresarios que desafían la tendencia de los últimos años. Los que llevan más tiempo han visto languidecer el barrio y detectan ahora una pequeña mejoría. Los recién llegados, aspiran a que esas calles se recuperen de vecinos y más empresarios para recuperar actividad y exposición, aunque cada vez se encuentran con más turistas.

Pablo Cueto es el ejemplo de una de las tendencias que el documento del estudio diagnóstico apunta: que la hostelería pase de los usos nocturnos a los diurnos. Él lleva con sus socios en la plaza del Paraguas siete años, desde que abrió el Meraki. Sabía a dónde iba porque llevaba 12 años trabajando en el Boca a boca, a pocos metros, en la calle San José, un local que ha sido la excepción en los tiempos duros y que ahora está a la espera de una nueva reapertura. En su caso, con el negocio que abrió hace siete años, no tiene queja. Si tiene que hablar de la plaza del Paraguas dice que es "la mejor plaza de Oviedo". "Me encanta, está un poco apartada, incluso de la movida, puedes estar con los niño sin coches". El uso diurno le ha alejado de los problemas que pueda arrastrar la hostelería nocturna. A la una están cerrados y los pocos grupos de chavales tomando alguna cerveza en la plaza no son un problema. No le pide al barrio mucho más que algo de actividad y, de hecho, se ha liado la manta a la cabeza con ocho socios para abrir una pizzería que ahora mismo está en proceso de reforma, en uno de esos locales que fue durante los últimos años bar de copas.

No demasiado lejos, en el Postigo Alto, también muy metido en la zona dura del Antiguo, Ignacio Velasco regenta un taller histórico de bicicletas, el de Salvador Bermúdez. Su caso es el de la supervivencia de los negocios del casco viejo por la dinámica de la vieja escuela, el aprendiz que toma el testigo del dueño. Con veintipocos, Velasco había hecho un módulo de obra civil y estaba harto de "curritos". Le surgió la oportunidad de entrar de ayudante de Jovino Álvarez, el anterior dueño del negocio, y cuando éste decidió jubilarse, sin tener a quién dejárselo, él se decidió a seguir con el taller. Lleva dos años, ha dejado la casa familiar y se ha mudado a Azcárraga, los meses de invierno las cosas no van tan bien pero por ahora, libra. La zona es tranquila, a veces demasiado. Le gustaría tener un poco más de exposición y ya le ha echado el ojo a un local en la calle Santa Anta, pero también sabe que la gente conoce y para por este taller desde hace muchos años. Los turistas, en su caso, han creado un nuevo modelo de negocio, porque cada vez son más, a pesar de las cuestas, los que vienen a alquilar bicis. Su única pega, los cristales de la noche anterior, que a veces se transforman en pinchazos de los clientes.

En la plaza del Sol está Laura Medina con Pelayo Pañeda. Esta diseñadora y su pareja se vinieron de Madrid con la idea de traer al Oviedo natal su marca de ropa urbana, Dinamita. "Nos gustaba la estética de Madrid, de Lavapiés, de sus tiendas, y le queríamos devolver eso a Oviedo". Los inicios, al revés de lo esperado, fueron geniales, pero llegó el covid y toda la venta en tienda pasó a ser online. Tanto, que Medina acabó por reconvertir un espacio de su local en zona de taller para trabajar y preparar pedidos en vez de estar esperando a ver si entraba alguien.

De aquel boom de las terrazas de la pandemia ha pasado ahora a los turistas que se dejan caer por allí, conocedores de que los diseños de la tienda, a tiro fijo. Por el contrario, dice con rabia, "mucha gente que compra online es de Oviedo, y a mí se me revuelve el estómago, casi me dan ganas de ir a llevarles yo el paquete". Además de sus diseños, fruto de los años del covid, tiene una línea de velas que sigue vendiendo con éxito.

Los redactores del estudio diagnóstico del Antiguo han señalado las bondades y ventajas de cara a la reactivación de la zona de entornos como el Campillín, áreas limítrofes llamadas a convertirse en nuevas zonas de transición y no murallas con el casco viejo. En esa área hay una calle a la que ellos ven muchas más posibilidades de las que tiene. Es Oscura, una de las vías que trazaría un hipotético eje Norte/Sur y pondría en contacto Gascona con el Campillín. Pero la calle Oscura está llena de locales vacíos, edificios que se venden en su integridad, negocio casi inexistente. Una de las excepciones es la floristería Ca Flor, que lleva más de cuarenta años en la esquina con Marqués de Gastañaga. Cristina Llano lleva trabando allí desde principios de este siglo, y llegó a conocer los últimos coletazos de otro Antiguo, a ver cómo cerraba la carnicería, la tienda de alimentación, la frutería. De esa soledad de la calle Oscura se ha pasado ahora a otra situación. "Debería cobrar por la información que doy". "¿Para la Catedral?", le preguntan a diario. Ella les dice que todo para arriba, pero los turistas dudan al ver la calle Oscura tan muerta. A veces los manda por Carpio, que tiene el aliviadero de la plaza del Sol, o, si no hay otra, por la calle Magdalena, ya en la cara A del Antiguo que no necesita revitalización ninguna. El local en el que trabaja, como otros de esta zona, tiene en el interior la muralla medieval, 65 metros de grosor y una altura que llega hasta el segundo piso del edificio. El resumen es que es una zona tranquila, cómoda y buena, con la pega de las pintadas de unos chavales a los que en ocasiones, los domingos por la mañana cuando sale a pasear el perro, escucha a veces comentar cómo unos les han tapado a otros la firma.

También tiene muralla en el interior, ubicado en un edificio de al menos 500 años, electricidad Valentín. Como en el caso del taller de bicicletas, pero multiplicado por años de actividad profesional, José Alberto Sánchez, entró a trabajar de guaje en una tienda abierta desde 1975. Cuando el dueño se jubiló, él cogió el traspaso. Lleva diez años y dice que el inconveniente mayor, sabedor de que también es una ventaja, es la peatonalización, las dificultades de los clientes para dejar el coche. "La ventaja es la tranquilidad y el fácil acceso a pie". Aquí no llega el problema de la noche y la movida, aunque sí, señala, el de un "after" que durante un tiempo afectó bastante a los negocios, las bodas, los autobuses de turistas descargados en ese punto para entrar al Antiguo y se encontraban a mediodía con el desfile de zombis vivientes que salían de aquel local. "En realidad, con el ocio nocturno el único problema es hacer cumplir la ley, que no puedan tener dos tipos de licencia y volver a abrir después de haber cerrado a las tres", razona. Otra cosa es, a sumar a los problemas, que las licencias para arreglar edificios como este tarden lo que tarden, con informe del Ayuntamiento pero también Cultura del Principado. También a eso se han acostumbrado.

Sus casos, los del traspaso del dueño al aprendiz, el de la pionera que vuelve a casa o el del amante del Antiguo convencido de que este es uno de los mejores barrios de Oviedo son la respuesta práctica a las líneas generales de actuación que receta el último estudio de diagnóstico del casco viejo, la joya durmiente de la capital del Principado.