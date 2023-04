"Ciudadanos ya no me representa y lo que hace falta ahora es unión para poder trabajar por Oviedo"

Lourdes García lee sonriente en su móvil los mensajes de ánimo que no paran de llegarle. Admite haber tenido dudas e incluso miedo sobre las reacciones de la gente a su decisión de concurrir en el décimo puesto de la lista municipal del PP. La actual concejala de Centros Sociales y Educación por Cs es graduada en Enfermería, cuenta con una excedencia de su plaza en el Hospital Monte Naranco y se afilió al partido naranja en 2015. Ocho años después lo abandona admitiendo haber perdido la fe en el que fuera su partido. Su reto, asegura, es "seguir trabajando por Oviedo" al lado del alcalde, Alfredo Canteli.

–¿Por qué decide saltar al PP?

–Los valores de Ciudadanos han cambiado. No son los mismos por los que empecé en este proyecto en 2015. No hay una hoja de ruta definida como entonces. A mí el partido ya no me representa. Por otro lado, considero necesaria la unión en este momento. Estuvimos cuatro años trabajando en consonancia, de acuerdo, sin ningún conflicto. Hemos cumplido nuestra palabra y queremos consolidar lo hecho estos cuatro años en Oviedo.

–¿Cuándo tomó esa decisión?

–De forma reciente, pero fue muy meditada. Era un paso que, de darlo, tenía que ser de manera firme y así ha sido.

–¿Le costó decir adiós a su partido desde 2015?

–Trabajamos mucho por este partido. Se ha hecho mucho. Sigo respetando a Cs, pero yo he cumplido el acuerdo que el partido firmó y, una vez acabado, con una convocatoria electoral abierta, me voy manteniendo los mismos valores.

–Sus excompañeros le afean que firmó una carta ética hace cuatro años con compromiso contra el transfuguismo.

–Creo que la carta ética finalizó en el momento en el que comienza un nuevo proceso electoral.

–También le piden que entregue el acta junto a Nacho Cuesta y José Luis Costillas.

–Este mandato ya está terminado. No tiene sentido entregar el acta. Yo no lo haré y creo que mis compañeros tampoco.

–Cs amenaza con romper el gobierno.

–Entiendo que sea una decisión que hayan estudiado y barajado desde su partido. Son ellos los que deben opinar y ser consecuentes.

–¿Se ha roto su relación con Luis Pacho y Alfonso Pereira?

–Sigo teniendo el mismo respeto hacia ambos. Han sido mis compañeros durante todo este tiempo, me han apoyado y lo merecen.

–¿Negoció su salto al PP conjuntamente con Cuesta?

–Todo parte de una reunión con el Alcalde, donde me plantea esto. Canteli valoró mi trabajo en Centros Sociales y Educación y me ofreció seguir trabajando con él por Oviedo. Tomé una decisión propia y aquí estamos.

–¿Cómo valora el mandato en sus áreas?

–En los Centros Sociales hicimos un montón de cosas. Pese a la pandemia aumentamos el número de actividades en un 70% y logramos bajar la media de usuarios de los 62 a los 52 años.

–¿Y en Educación?

–Llegué a mitad de mandato, en 2021, en plena pandemia. En cuanto volvimos a la normalidad, las actividades complementarias aumentaron un 40%, fuimos pioneros en España en organizar charlas contra el acoso escolar, y en materia de becas hemos hecho una convocatoria justa e histórica. Se nos acusaba de recortar las becas, pero el dato mata el relato. De 2.500 bonificados al 100% el pasado mandato pasamos a 3.997 este año, más que nunca. Además, en materia de conciliación, hemos ampliado la oferta, destacando el servicio para niños con necesidades especiales agravadas y severas. Esos padres también trabajan. Queremos seguir ampliando las plazas.

–¿Se ve llevando las mismas concejalías cuatro años más?

–Estoy cómoda en Educación y Centros Sociales, pero estaré a disposición de Alfredo (Canteli).

–Dijo el viernes que aún queda mucho por hacer.

–Sí. Apuesto por incrementar actividades complementarias educativas a todos los niveles. Barajar más ayudas a familias vulnerables más allá de las de comedor, desayuno y material escolar y centrarnos en la gestión de actividades para niños.

–¿Hay planes para paliar la escasez de plazas en las escuelas de 0 a 3?

–Estamos trabajando en ese tema y pronto tendremos noticias, pero todavía hay que esperar.

–¿Qué motivos da a los ovetenses para obtener su voto?

–Trabajaremos por y para los ovetenses. Nuestro programa se ajustará a las necesidades reales y estaremos a disposición de peticiones vecinales. Estoy recibiendo muchos mensajes de respaldo, un apoyo al 100% de la gente. No he venido a agarrarme al puesto. Soy enfermera, estoy en excedencia de mi plaza en el Monte Naranco y tengo a donde volver, pero ahora quiero trabajar por Oviedo.

–¿Confía en retener los votos obtenidos por Ciudadanos en 2019?

–Nos votaron por unos valores que ahora están representados por el PP. Somos un proyecto sólido y capaz de mejorar la calidad de vida de los ovetenses. Nuestro trabajo serio ha mejorado la ciudad y somos la única forma de evitar caer otra vez en los cuatro años de abandono del tripartito.

–¿En qué mejoró Oviedo este mandato?

–Es evidente. En Infraestructuras hay varios proyectos importantes en marcha. En Cultura se ha dado un giro de 180 grados para lograr una ciudad a la vanguardia. Se ha mejorado la actividad social, las ayudas en educación, las instalaciones deportivas, el turismo…

–Al hablar de cultura se refiere a la gestión de Costillas, ¿lo echarán de menos?

–Ha sido un gran compañero y amigo. Le tengo mucho cariño. Ha demostrado que es un gran gestor cultural. Ha puesto el listo muy alto y dado un giro a la ciudad. En cuanto a su futuro, creo que tiene que estar en algún lugar a la altura de su capacidad. Le deseo lo mejor.