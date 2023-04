Urnas funerarias afloran tras el incendio del Naranco: cenizas sobre cenizas en Oviedo

Camino cada día hasta el Pico del Paisano y al llegar al monumento al Sagrado Corazón me santiguo. Santiguarse, además de invocación cristiana, es un reflejo cultural que va más allá de la cruz de Cristo; es un signo algebraico, palabra esta árabe, que alude a recomposición. Yo me santiguo y me recompongo. Suelo subir y bajar solo y, según las ganas y el tiempo de que disponga, los meteoros me importan poco, vuelvo a subir y bajar hasta cuatro veces, y otras tantas me santiguo frente al monumento de Zaragoza/Urrusti.

Recorro senderos distintos y empleo entre una y tres horas. El Naranco es para mí, desde hace cincuenta y cinco años, mi lugar de entrenamiento y de terapia. Este lunes, 17 de abril, me acompañó mi amigo Herminio Sánchez, que se fija en todo, y al improvisar un atajo por el terreno calcinado, cerca de la cumbre, por una zona antes invadida de maleza impenetrable para el caminante, fue él quien descubrió las urnas de difuntos, cenizas entre cenizas. En España está prohibido arrojar estos restos al mar o en la montaña, no digamos con urna y todo, aunque hay empresas que organizan honras fúnebres sostenibles para hacerlo; también venden urnas de cartón, incluso ataúdes y extienden certificados ecológicos para garantizar que, tras la eliminación en los crematorios de sustancias tóxicas (dioxinas, furanos o mercurio) queden los restos inertes (celulosa, taninos, sales de calcio y potasio, carbonatos y fosfatos), magníficos fertilizantes para el mantillo edáfico del suelo, incluso en el medio acuático. Nuevas urnas cinerarias biodegradables incorporan una semilla de la que podrá crecer un árbol con nuestros últimos nutrientes. Algo así hizo Karen Blixen en su casa en Rungsted, cerca de Copenhague, para alimentar un haya. En este recorrido y otros semejantes que hice por el Naranco, después del incendio, descubrí viejos caminos, rocas en las que trepé cuando era joven, senderos que recorríamos los del equipo de atletismo del Colegio Loyola, guiados por el gran Luis Norniella, ruinas de construcciones de piedra, cargaderos, cuevas... y también lavadoras, inodoros, miles de latas y botellas, bidones, ruedas de coches y neumáticos, algún motor, sofás, cerámicas, zapatos de todos los números, siempre de cojos... El Naranco más que pulmón de Oviedo es el vertedero; su matorral es la alfombra, y debajo escondemos la basura. En mi única subida del lunes me vi metido en un camposanto clandestino, entre más de ocho urnas metálicas biodesagradables, en un área gris, de unos mil metros cuadrados, cerca del Sagrado Corazón, a la distancia de un lanzador de peso que llega en coche al Alto del Paisano, saca la urna de su familiar, todavía latiendo, y la lanza a la espesura y al abandono, seguramente con las sortijas del finado y los billetes del banco. Pero el reciente incendio delator acusó recibo, paradójicamente, de esas urnas; unas destrozadas, otras menos y algunas intactas, cerradas y ¡con el nombre del difunto! No borraron de la ceniza la huella de la marmita, como recomendaba Pitágoras. Sí, este lunes sólo me santigüé una vez; es un signo geométrico, ortogonal, instintivo, una línea que corta a otra y forma cuatro ángulos rectos; ademán de conocimiento, punto de mira, señal de la suma, de la captación, del hallazgo.