Los dos concejales que quedan en Ciudadanos dejan el gobierno de Oviedo y amenazan con votar con la oposición

Luis Pacho y Alfonso Pereira, los dos únicos concejales ovetenses que siguen fieles a Ciudadanos, se van del gobierno municipal. El hasta ahora concejal delegado de Edificios y Patrimonio y el todavía edil delegado de Vías y Alumbrado tienen previsto anunciar hoy su renuncia a las competencias para pasar a formar parte de la oposición. De esta forma dejan en el aire su apoyo para los últimos proyectos que el ejecutivo de Canteli quiere sacar adelante antes de final de mandato. Lo hacen, según adelanta Pacho, nuevo portavoz municipal naranja tras la marcha de Nacho Cuesta y Lourdes García al PP y la baja de Costillas, por la negativa del Alcalde, Alfredo Canteli, a retirar a estos sus reponsabilidades de gobierno. "Actuamos en consecuencia por mantener a tránsfugas", se limitó a valorar Pacho, dejando este martes el resto de explicaciones.

La ruptura de la coalición se confirmó este lunes después de que el propio Pacho representase a los naranjas en la junta de portavoces preparatoria para el pleno de organización previsto mañana. En dicha reunión se confirmó la nueva condición de no adscritos de los tres representantes dados de baja en Ciudadanos, así como su incorporación a todas las comisiones municipales. Tanto estos tres como el exedil de Vox Hugo Huerta tendrán, a partir de ahora, una ponderación de voto del 0,25% en estos órganos. Para equilibrar fuerzas, el PP renunciará a algún miembro.

Si bien esta reorganización era un trámite previsible, Pacho la interpreta como la confirmación de que Canteli sigue adelante con sus planes y hace oídos sordos al ultimátum lanzado el viernes por el líder regional de Ciudadanos, Manuel Iñarra. El candidato naranja a la presidencia del Principado amenazó entonces con romper el pacto de gobierno si no se retiraban las competencias a Nacho Cuesta, Lourdes García y José Luis Costillas. Una exigencia por la que el Alcalde no está dispuesto a pasar tras anunciar como fichajes a Cuesta y García para la lista con la que optará a la reelección.

Aunque apenas queda un mes para el inicio de la campaña electoral, el paso de Ciudadanos a la oposición podría tener consecuencias en asuntos importantes para Oviedo. El primer martes de mayo está prevista la celebración del último pleno ordinario del mandato. Todo apunta a que el ejecutivo municipal llevará al mismo una propuesta de incorporación millonaria de remanentes para financiar la puesta en marcha de varios proyectos importantes en distintos puntos de la ciudad de cara a la campaña. En caso de que Pacho y Pereira voten en contra de esta u otras iniciativas, el PP necesitará recabar otros apoyos en la corporación municipal.

La alternativa que se presenta más factible podría ser la del exedil de Vox Hugo Huerta, el cual, a diferencia de la única edil del partido de Abascal que sigue en el grupo municipal, Cristina Coto, en los últimos plenos ha votado a favor de la práctica totalidad de los acuerdos planteados por el PP y Cs. Aun obteniendo su voto favorable, el gobierno sólo sumaría 13 votos, quedándose a uno de la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante iniciativas si la oposición vota en contra en bloque.

El nuevo mapa político municipal también podría tener consecuencias si el gobierno decide finalmente convocar un pleno extraordinario para someter a votación el convenio urbanístico acordado con el Principado y Defensa para recuperar los terrenos de La Vega. El propio Luis Pacho no da por seguro el respaldo de Cs al acuerdo a tres bandas entre administraciones a pesar de que el grupo municipal no ha dudado hasta la fecha de las bondades del mismo. De momento, en las filas de Ciudadanos deslizan que no pueden garantizar su apoyo a un acuerdo sobre el cual carecen de un conocimiento profundo. Una amenaza velada de poner fin a la unidad inquebrantable mostrada desde 2019 en el gobierno formado por PP y Cs.