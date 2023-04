La Manjoya, del esplendor de la fábrica de explosivos a la promesa del boom inmobiliario

Eduardo Arnáez era un niño pequeño cuando la Fábrica de Explosivos de La Manjoya cerró sus puertas provocando una detonación de tal calibre que acabó con la mayor parte del esplendor generado en la parroquia al abrigo de la industria paternalista. Los más veteranos de la zona le cuentan que cuando sonaba la sirena y los empleados salían de la factoría –que llegó a tener más de 1.200 empleados– el barrio de Llamaoscura se convertía en una "miniciudad" con más vida que muchos núcleos del centro urbano de Oviedo. Entre otras cosas, en La Manjoya había montones de bares, escuelas, un economato, una iglesia; los que trabajaban en la fábrica manejaban dinero y al resto de la parroquia tampoco le iba nada mal con la ganadería o los productos de la tierra. Pero todo eso voló, como la factoría de Río Tinto, y a Eduardo Arnáez le tocó crecer al tiempo que aumentaba el declive de la zona.

Ahora, a sus 33 años, el hijo de la farmacéutica de La Manjoya ha seguido los pasos de sus padres y tiene su propia botica en Oviedo, en la plaza del Ayuntamiento, pero vive en Llamaoscura con la ilusión de ver cómo la parroquia vuelve a levantarse de entre los vestigios de la fábrica. "Necesitamos que esto sea el pueblo que fue en su día, pero con gente nueva y servicios modernos, como nos prometieron después de derribar todo lo que quedaba de los tiempos de bonanza", sostiene Eduardo Arnáez. Y es que, según defiende, la explosión que necesita ahora La Manjoya, el único boom que hace falta, es el inmobiliario. Eso sí, siempre con respeto al entorno natural de la parroquia y a los vecinos que viven en zonas apartadas del área de Llamaoscura. "Se nos engañó con un macroproyecto que tenía muy buena pinta y que se ha quedado en casi nada. Nos habían prometido un paraíso residencial a cinco minutos del centro y, a día de hoy, todo eso está muy lejos de la realidad", explica el joven haciendo referencia a la gran operación que se inició en los años noventa del siglo pasado, con Gabino de Lorenzo como alcalde del municipio y a través de la desaparecida empresa municipal Gesuosa.

A grandes rasgos, Gesuosa adquirió los terrenos de la antigua fábrica de explosivos en 1998 y el Ayuntamiento aprobó su recalificación. El Principado, sin embargo, paró la operación y obligó a descontaminar los solares porque había restos de mercurio y cenizas de pirita, resquicios de la actividad fabril. Fue el propio Ayuntamiento quien acometió y costeó esos trabajos de descontaminación para después sacar a la venta casi un millón de metros cuadrados de suelo que había adquirido inicialmente con la idea de construir más de 3.000 viviendas asequibles para jóvenes. La empresa Anca Corporate compró los terrenos por 31,5 millones de euros, impulsó las obras de urbanización y vendió parte del suelo a la por entonces prestigiosa Urazca. Pero el plan se estampó contra la crisis en el año 2008, Urazca quebró y ahora son los bancos los que tienen los solares en propiedad. "Aquí se enterró dinero a paladas. Solo se ha construido una urbanización con 415 pisos que ya está llena. Viven unas 1.200 personas, la mayoría matrimonios jóvenes con hijos. No obstante, hubo años en los que esto era un paisaje desolador. Me asomaba a la ventana y solo veía hormigón y cimientos a medio hacer", explica Eduardo Arnáez. "Llegué a hacerme amigo de un vigilante que estaba para controlar las obras porque el pobre se pasaba horas solo", añade.

Los planes para La Manjoya llegaron a ser de cuento de hadas. "Urazca era por entonces una constructora potente del País Vasco y Gabino de Lorenzo quería construir hasta un lago artificial navegable, como el de El Retiro. El proyecto incluía zonas de chalés y adosados tipo La Fresneda alrededor de ese lago y también bloques de pisos. Esto iba a convertirse en un pueblo con potencial para llegar a los 8.000 habitantes, con zonas comerciales y todo tipo de servicios", señala el joven farmacéutico. "Antes de la crisis, cuando urbanizaron la zona, expropiaron a los jubilados que todavía vivían en las casas de la fábrica y lo tiraron todo. Muchos de ellos se fueron a vivir a Villafría y todo lo que había vivido en mi infancia se fue con ellos", afirma Eduardo Arnáez.

Recuerdos

La relación de Eduardo Arnáez con La Manjoya comenzó cuando aún usaba biberón. Su madre, María Fernández Raposo, hija del ginecólogo gallego José Luis Fernández Cabaleiro, compró la farmacia del pueblo a principios de los noventa del siglo pasado y se puso a funcionar. "La farmacia era de Ricardo Navas, que hoy en día tiene otra en Oviedo. Era amigo de mi padre de la carrera y por eso llegaron al acuerdo sin problemas". Eduardo Arnáez padre, un vasco de Bilbao, también había conocido a María Fernández Raposo estudiando en Santiago de Compostela. Se casaron y él se vino con ella a Asturias para asumir la dirección de la farmacia del HUCA. Eduardo Arnáez es el mayor de los tres hijos del matrimonio. "Cuando tenía tres o cuatro años imitaba a mi madre y jugaba a que sellaba recetas utilizando folios. Todavía no llegaba al mostrador y ya les entregaba las medicinas que me mandaba mi madre a los clientes. Alguna vez me ponía la bata para hacer la coña, pero mi madre no me dejaba porque las farmacias están muy reguladas y no se puede hacer el tonto, como es lógico", explica.

Eduardo recuerda los chalés de los ingenieros y los químicos de la empresa, las casas de los trabajadores, el economato donde compraba la merienda o a la señora mayor que vivía en la Casa del Médico, muy cerca de la farmacia, que tenía "un pastor alemán" y un sobrino con el que jugaba. Tampoco olvida a Líber, que era como su abuela, vivía encima de la farmacia, y fue la propietaria de un ultramarinos que funcionaba a todo trapo. "Aún vive. Había heredado el negocio de su tío Nini, que era también muy conocido por aquí", explica Eduardo, que siempre ponía la oreja cuando los mayores, los vigilantes de la fábrica o los guardias civiles del puesto de La Manjoya relataban historias del pueblo en la farmacia de su madre. "Cuando sonaba la alarma de la fábrica aquí todo el mundo tenía que refugiarse inmediatamente en una especie de búnkeres que había tanto en el recinto de la fábrica como en todo el pueblo. Según cuentan, la hija de uno de los directivos estaba un día en la ducha, sonó la alarma y tuvo que salir medio en pelotas. Creo que se estuvieron riendo durante años", explica. "También se escuchaban cosas tristes, sobre todo ligadas a los graves accidentes que hubo en la fábrica. Dicen que aquí el riesgo era constante, que todo podía explotar en cualquier momento", añade Eduardo Arnáez.

El joven farmacéutico siempre recordará cuando pescaba cangrejos en el río, el trasiego de gente por la calle y que aprendió a nadar y a jugar al tenis en el centro polideportivo que había en La Manjoya, donde Fernando Alonso comenzó a forjar su carrera subido a un kart que construyó su padre, que era trabajador de la fábrica, para su hermana. "Había de todo, desde bolera hasta canchas de fútbol y baloncesto pasando por zonas de ocio y restauración. Era el lugar de reunión de todos los vecinos, pero eso también lo derribaron", afirma. "Para contentar a los jubilados que se quedaron aquí se habilitó la casa del director de la fábrica como una especie de centro social, pero no es ni por asomo lo que era lo otro. Hay una piscina que se construyó nueva en el año 2010 y que parece una ciénaga", explica Eduardo Arnáez, que en el año 2017 creó, junto a su mujer, Silvia García, la asociación de vecinos de la zona. "Solo queremos que esto salga a flote y que La Manjoya vuelva a ser lo que era", subraya.