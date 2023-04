Le hubiera gustado ser arquitecto o médico, pero con 5 años tuvo que aprender a sobrevivir en las calles de Bombay mendigando, limpiando zapatos, también cantando y comiendo restos de la basura. Una noche, cuando buscaba refugio en una estación de tren, le violaron. Entonces, Amin Sheikh supo que, por encima de todo, debía aprender a defenderse, porque nadie lo haría por él. La historia del "ángel de los niños de Bombay", que llegó ayer hasta el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, es la de tantos pequeños huérfanos o abandonados que malviven en las calles indias, sin futuro ni presente y sin el cariño de una familia.

En su caso, los problemas empezaron cuando su madre se divorció y su nuevo padrastro le maltrataba. "Tuve que escaparme de casa porque no aguantaba más palizas. Mi desesperada situación cambió gracias a tres personas increíbles que me sacaron de esas circunstancias a través de actos de amor incondicional", señaló Sheikh, que ayer ofreció una conferencia en el Club, dentro de la gira que lleva a cabo por España para dar a conocer la ONG "Soy gracias a ti", y el libro el que cuenta su historia.

"Tenía tan solo 5 años cuando me vi en las calles. No podía soportar los golpes de mi padrastro ni el duro trabajo en un puesto callejero de té, con jornadas de entre 8 y 10 horas diarias", indicó, dirigiéndose al público en inglés con la ayuda en la traducción de Blanca Belsué, consultora de comercio exterior y colaboradora del ICEX.

"Con el paso del tiempo decidí abrir una cafetería-biblioteca en Bombay en la que todos los empleados fuesen jóvenes en riesgo de exclusión social provenientes de ‘slums’ o de orfanatos", indicó Sheikh, que también estuvo acompañado por su buena amiga Gloria Coque, profesora del Instituto de Noreña. "Mi plan era proporcionar a estos jóvenes un entorno seguro donde pudiesen encontrar un acompañamiento económico, emocional y educativo. Un lugar donde sentirse confiados para explorar sus inquietudes y aspiraciones. Ese amor es la base sobre la que nació ese sueño que sigue expandiéndose teniendo el poder de cambiar vidas una a una hasta conseguir cambiar el mundo", aseguró con emoción al recordar lo dura que ha sido su vida.

"Me siento orgulloso de haber conseguido hacerme un hueco en la sociedad, salir adelante y ganarme la vida, pero no olvido mis duros años viviendo en la calle ni aquellos niños que no han tenido la misma suerte que yo. Quiero darles una vida digna y feliz y algo parecido a una buena adolescencia en familia", recalcó.

