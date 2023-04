«Ángel Silva ha pasado por el mundo haciendo el bien», dice el Padre Ángel sobre su amigo de infancia y compañero del proyecto Mensajeros de la Paz

El mierense Ángel Silva Sánchez, cofundador junto al Padre Ángel de la entidad que sería germen de Mensajeros de la Paz, la Cruz de los Ángeles, fallecía ayer en Gijón a los 87 años. Deja en Asturias el recuerdo indeleble de quien fue una de las personas fundamentales que en los años 60 del siglo pasado dieron impulso a una figura que casi no existía en España, la de los hogares infantiles, que superaban el ambiente de los hospicios prestando atención casi familiar y no institucional a los menores sin hogar, desatendidos o con múltiples problemas de delincuencia.

El Padre Ángel, que arropó a la familia de Silva en el tanatorio gijonés durante la tarde de ayer, hablaba así de su amigo: «Ha sido un gran tipo y una persona que ha pasado por el mundo haciendo el bien. Es un referente de lo social y como ser humano. Para mí un hermano y un amigo. Seguro que se encontrará en el cielo con Don Gabino, Vicente Ferrer, Teresa de Calcuta… y con muchos de los niños y niñas a los que ayudó y, por desgracia, nos dejaron. Era también el hombre de la sonrisa permanente. Hace una semana estuve con él –ambos se dieron la bendición– y lo que hacía era sonreír y cantar. Ojalá nos coja a nosotros en los mismos modos».

Silva y García eran seminaristas en Oviedo –su amistad venía desde niños– cuando ambos se involucraron en la atención a la infancia y la juventud marginada, centrándose por entonces en niños gitanos, jóvenes metidos en ambientes de delincuencia y otros en riesgo, o sin familia. «Nos hicimos amigos desde el principio de la estancia en el seminario; a veces, en lugar de estudiar nos íbamos juntos a ayudar a los gitanos de Oviedo» ha contado siempre el Padre Ángel a sus colaboradores en Mensajeros de la Paz. Ahí nació su compromiso de dedicarse a los más vulnerables.

En 1962 lanzaron y echaron a rodar el proyecto de formalizar esa atención a través de una institución que denominaron la Cruz de los Ángeles. La sociedad asturiana respondió al proyecto y desde el inicio, también, ambos entendieron que si se buscaba el compromiso de personalidades de toda España, y sobre todo del mundo del arte y de la cultura, se podían movilizar más recursos para las necesidades de alojamiento y formación de los niños y jóvenes.

Así nacieron festivales de recaudación de fondos y otras muchas iniciativas que llevaron a Silva y a García por toda España en un peregrinaje que no sabía de intendencias, sino de objetivos.

«Hemos hecho muchas hazañas, hemos recorrido muchos kilómetros, hemos rezado mucho, hemos luchado, llorado y gozado. Porque una vida de más de 80 años da para mucho y sobre todo da para hacer el bien», recalcaba ayer el padre Ángel en el Tanatorio de Gijón.

«Mi padre decía: a las personas hay que quererlas como son, no como queremos que sean»

Finalmente la institución Cruz de los Ángeles nació con su primera casa en una pequeña vivienda en el barrio ovetense de Otero, la primera que el arzobispo bendijo como casa de acogida y entorno de vida familiar para niños y jóvenes en situación vulnerables.

«Veíamos la necesidad de crear hogares infantiles y juveniles en los que hubiera un grado mayor de convivencia. Sobre todo porque el problema esencial de esos muchachos era la carencia afectiva de la familia y eso había que suplirlo con ese tipo de hogares, más pequeños, más íntimos. Y con esa idea creamos hogares en Oviedo, en Avilés, en La Felguera...», contó a LA NUEVA ESPAÑA hace veinte años el propio Ángel Silva.

De ese tiempo decía también ayer el Padre Ángel que «éramos dos curas que no éramos revolucionarios, como se ha dicho, sino muy dóciles. Porque decíamos a todo que sí: sí a quererse, sí a compartir, a dar de comer a los que no tenían, a dar cobijo… luchamos contra instituciones del siglo pasado como eran los hospicios y teníamos a unos obispos que nos hicieron de paraguas de las lluvias que nos caían. Nos tildaron de locos, pero benditas locuras tuvimos».

La gran labor lanzada en Asturias la continúa el padre Ángel con su traslado a Madrid en los primeros años de los 70, materializando de inmediato Mensajeros de la Paz. Ángel Silva, por su parte, dejó el sacerdocio en 1972 y se casó con Clementina Olmo, con la que tuvo dos hijos, Ángel y Maite.

«Opté por casarme, pero nunca dejé el sacerdocio. Y una de las cosas que más me satisface es que uno de los chavales que salieron de la Cruz de los Ángeles me salude y me siga llamando padre Silva», relataba en la misma entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, en la que apelaba a que «el celibato sea opcional, no impuesto. El celibato es un carisma y un bien, pero también el matrimonio es un carisma, un sacramento, y creo que es compatible con el sacerdocio».

«Fue valiente siempre», dijo sobre eso ayer el Padre Ángel. Silva ejerció durante años la docencia, entre otros sitios en Moreda y Cabañaquinta, y siguió vinculado al proyecto asturiano de la Fundación Cruz de los Ángeles. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, trasladó personalmente al Padre Ángel su pésame, consciente de «el inmenso cariño que se tenían estos dos “Ángeles” que volcaron en los demás». «Le he dicho al Presidente que ojalá desde el cielo nos siga ayudando a apagar fuegos», añadió el Padre Ángel.

Con entereza, su mujer, Clementina Olmo, recordaba a Silva como «un hombre encantador, también un juerguista. Siempre cantando. Y siempre dando todo lo que tenía. Una vez le regalé unos zapatos y solo me preguntaba cuánto habían costado. Y le hice estrenarlos y le dije que habían costado 5.900 pesetas. ‘Por ese precio comprábamos 30 pares para los guajes de la Cruz de los Ángeles’, me dijo».

Silva, afectado de Alzhéimer en los últimos años, deja grandes enseñanzas en su entorno y, sobre todo, en su familia. Y que ayer tenía muy vivas su hija Maite. «Me emociono escuchando lo que cuenta el Padre Ángel porque presta pensar que ejerció igual como sacerdote que como padre. Siempre riendo, siempre cantando, siempre educando. Pensaba que en la vida estábamos para ser felices, para ayudar al prójimo y para perdonar. Me quedo con su gran enseñanza: que a las personas hay que quererlas como son y no como queremos que sean. Me lo llevo grabado en el alma», contaba con entereza su hija.

Los restos mortales de Ángel Silva serán incinerados hoy miércoles, a mediodía, y el funeral por su eterno descanso se oficiará en la iglesia parroquial de Santa María la Real de La Corte, Oviedo, a las 17.30 horas, presidida por el Padre Ángel.

Desde Mensajeros de la Paz Sergio Mella Aceves, director general de la entidad, manifestó que Silva «será siempre una inspiración para todos y su legado en nuestra organización será siempre recordado. Ángel Silva y el Padre Ángel cumplieron su sueño de crear hogares para los más pequeños y gracias a ese sueño hoy nuestra organización ha dejado huella en más de 75 países y cuenta con más de 1000 trabajadores y 300 voluntarios».