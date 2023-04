Emoción en la despedida de Ángel Silva, cofundador de Mensajeros de la Paz: "Sabíamos que la gente lo quería, pero no tanto"

Pocas veces se escuchan aplausos en una iglesia, y menos durante un funeral, pero sonaron con fuerza en la iglesia de Santa María la Real de la Corte durante la misa celebrada para despedir al mierense Ángel Silva, cofundador junto al Padre Ángel de la Cruz de los Ángeles, el germen de Mensajeros de la Paz.

El reconocimiento fue para la hija del difunto, María Teresa Silva, que quiso recordar a su padre cantando "La muerte no es el final" ante todos los asistentes. Lo hizo con tan buena voz y tanto sentimiento que la ovación estuvo más que justificada. "Siempre la cantaba con él, desde que era pequeña. Al final, cuando el alzhéimer le atacó, llegué a cantarle hasta tres horas seguidas", explicó Maite Silva antes de empezar a entonar.

La hija de Ángel Silva hizo de portavoz de la familia para dar las gracias por todas las muestras de cariño que han recibido desde que se hizo público el fallecimiento de su padre. "Sabíamos que la gente lo quería, pero no tanto", aseguró durante su intervención. "Son momentos difíciles y estamos tristes por la pérdida de mi padre, pero a la vez estamos tranquilos porque era una persona muy humilde y siempre nos dijo que él había nacido para morir. Decía que la vida era para entretenerse y tenemos claro que se entretuvo. Ojalá todos nos entretuviésemos como lo hizo él, haciendo todo el bien que llegó a hacer. Hasta el último momento nos dejó lecciones de vida", recalcó Maite Silva.

La intervención de la hija del fallecido fue tan emotiva que al Padre Ángel, amigo desde la infancia del fallecido, se le escaparon las lágrimas. Hasta ese momento el alma de Mensajeros de la Paz, que fue el encargado de oficiar la misa para despedir a Ángel Silva, había mantenido el tipo, pero el de ayer no era un funeral al uso. "Es normal emocionarse cuando se pierde a un amigo tan directo. Nos hemos querido mucho y hemos hecho muchas cosas juntos, así que lo voy a echar mucho de menos", aseguraba el Padre Ángel justo después de finalizar el oficio, mientras la familia de Ángel Silva depositaba sus cenizas en el columbario de la iglesia de Santa María la Real de la Corte.

Antes, durante el funeral, el Padre Ángel también habló maravillas sobre la persona que lo ayudó a forjar lo que hoy es la ONG Mensajeros de la Paz. "Ángel Silva era una persona buena, que hizo el bien y que siempre estuvo preocupado por los más desfavorecidos", dijo el sacerdote, que llegó a comparar a su amigo con figuras como la Madre Teresa de Calcuta o Vicente Ferrer. "Hoy venimos a rezar por una persona que quiso mucho durante su vida y que se dejó querer, venimos a decirle por última vez que nosotros también lo queremos y a pedirle que nos proteja. Estoy seguro de que lo va a hacer. Adiós Ángel, adiós", recalcó con las manos apuntando hacia el cielo el Padre Ángel, que estuvo acompañado durante el funeral por el párroco de Santa María la Real de la Corte, José Antonio Garcés, y otros seis curas amigos del fallecido, quien durante años ejerció el sacerdocio.

Al terminar la misa, de entre las muchas personas que asistieron al funeral, una mujer se acercó pidiendo salir en esta crónica. También estaba muy emocionada. "Soy María Dolores García Somoano, la hermana de Julio Somoano, una de las primeras personas que estuvo en el hospicio que atendía Ángel Silva en Oviedo. Éramos huérfanos, de Arriondas, yo me quedé con mi abuela y mi hermano se vino aquí. He venido porque mi hermano está enfermo y no ha podido asistir para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Para mí siempre será el padre Ángel Silva", declaró.