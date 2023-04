La fatalidad se cruzó el pasado 15 de abril con Julio César Castrillo y Francisco Javier Álvarez. Ambos, piloto y copiloto, corrían a bordo de un Citroën DS3 N5 en el Rally Villa de Tineo. A la altura de de Mañores, en un tramo rectoy sin aparente peligro, se estrellaron contra unos árboles por motivos que aún se investigan, pero que apuntan a una indisposición del conductor. El fatal suceso conmocionó al mundo del rally, en el que ambos eran muy queridos. También, por supuesto, a sus familiares y amigos. "Eran muy queridos", coincidían quienes les conocían.

Aún sumida en un profundo dolor, la viuda de Álvarez, copiloto, le dedicó una emotiva carta abierta en su redes sociales:

"Javi, cariño, nos dejas sumidos en la más profunda desolación, tristeza, abatimiento y vacío que pueda existir en la vida terrenal. Formábamos un buen equipo, con sus más y sus menos, pero remábamos juntos. Fuiste, eras y serás mi mejor amigo y compañero de viaje.

Me dejas el mejor legado que juntos logramos: nuestros hijos. Seguiré criándoles de la mejor forma posible a pesar de no tenerte a mi lado de forma física, pero sé que desde donde estés, seguro que ya con tu madre y mi padre en la estrella que más brille, estarás ayudándome. Solo espero encontrar la forma de recibir tus mensajes cariño.

Confío en ti y sé que sabrás hacérmelos llegar. Sobre la tragedia de cómo os fuisteis Julio y tú, poco más puedo añadir que no se haya dicho y/o escrito en estos días de oscuridad: haciendo lo que más os apasionaba. Seguro que seguiréis quemando gasolina allá donde estéis. Sé que hiciste todo lo posible para reducir la velocidad y eso sólo lo hace un copiloto de tu talla. Tuvisteis mala suerte. No os tocaba partir, aún os quedaba mucho que vivir.

Lo siento cariño mío, no sabes cuánto siento que no estés para ver crecer a tus hijos. Hasta tu partida lo hemos hecho de lujo. Estoy tan orgullosa de ello como tú lo estabas. Por Adri, porque es todo un hombrecito de 10, y con Rodri, pues en ello estábamos. Sabes que haré lo posible para que Rodri te recuerde siempre. El destino quiso que no estuviéramos viendo el rally, sino en Laviana. Y con quién mejor podríamos estar, con tu querido Roberto, el padrín. Abatidos todos, pero arropados por nuestra familia lavianesa ante la fatal noticia. El cúmulo de despropósitos sucedidos el día 15 de abril no terminó ahí, sino que tu despedida terrenal, el 17 de abril, coincidió con nuestro 19 aniversario de boda, cariño. ¡Casi na, Javi! Nunca antes te felicité públicamente este día por redes sociales, pero la ocasión lo merece y tengo la necesidad de hacerlo, de gritarlo a los cuatro vientos porque ya no estás a mi lado. ¡TE QUIERO!

Podría seguir escribiéndote hasta la eternidad, Javi. Tantas cosas pendientes de hacer...

Julio, descansa en paz amigo, cariño, tú también y, por favor, sigue ayudándome.

Hasta siempre, Javi".