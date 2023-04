Puértolas: "Lo primero que le enseñaría a una inteligencia artificial es el concepto de humanidad"

–Imaginen que mañana les llama Elon Musk para entrenar a una inteligencia artificial ¿cuál sería la primera palabra del español que le enseñarían para que sirva de base a todas las demás?

La pregunta la lanza uno de los asistentes a la presentación del libro "Alma, nostalgia, armonía y otros relatos sobre las palabras" que tuvo lugar ayer en el aula magna de edificio histórico de la Universidad de Oviedo en el marco de la Cátedra Emilio Alarcos Llorach y escrito a cuatro manos por la académica de la Real Academia Española de la lengua (RAE), Soledad Puértolas; y por la lexicógrafa de esa misma institución Elena Cianca. Se trata de un ensayo sobre la historia de cincuenta palabras elegidas por ellas mismas. Comenzando por personaje y acabando el viaje en armonía. El guante de la pregunta lo recoge Puértolas: –Le enseñaría el concepto de humanidad. Pero si Musk me llama le diría que estoy ocupada.

El vicerrector de gestión académica de la Universidad de Oviedo, José Miguel Arias, y la directora de la Cátedra, Josefina Martínez Álvarez, ejercieron de introductores. La segunda puso de relieve las prestigiosas figuras de Puértolas y Cianca, de las que destacó su trabajo "exhaustivo". De la presentación del acto se encargó Carmen de la Hoz Fernández, profesora de la Universidad de Oviedo, quien resaltó que el libro sumerge al lector en tres viajes diferentes. Uno en el tiempo, porque ayuda a descubrir obras antiguas; otro transoceánico, porque muchos de los trabajos a los que se hace alusión fueron escritos "al otro lado del charco", del Atlántico; y uno último íntimo a través de la sociedad y el ser humano. "No hay ensayo sin reflexión, ni relato sin palabras, ni admiración sin sorpresas", aseguró.

El libro, explicaron las autoras, se fraguó a fuego lento, desde mucho antes de la pandemia, en buena parte debido a su complejidad y a la necesidad de ir recogiendo documentación de un gran número de fuentes. Lógicamente, Puértolas se encargó de la parte más literaria, del relato; mientras que Cianca puso el contrapunto aportando las definiciones lexicográficas de las cincuenta palabras elegidas.

El trabajo comenzó en un punto ciego. La primera palabra que eligieron, con la intención de introducirla en el libro, fue solidaridad. Pero, por diferentes razones, no llegó a incluirse. Fue, sin embargo, la nieta de Puértolas –que por aquel entonces tenía cuatro años y ahora cuenta con diez– la que les dio el empujoncito inicial. "Estábamos leyendo un libro y no reconoció una de las ilustraciones y me preguntó que de qué personaje se trataba", asegura. La palabra personaje fue la que llamó la atención de la escritora. Especialmente por el hecho de que una niña tan pequeña comprendiera el concepto. Empezó a tirar del hilo. Después de personaje llegó persona. Una, coinciden, de las más interesantes. Empezó siendo una máscara hasta desembocar en un término muy rico en definiciones. Con una enorme profundidad. "En el libro de ‘La Celestina’ la protagonista dice en uno de sus diálogos que ‘el rico es conocido por su hacienda, y yo soy conocida por mi persona’", agregó Puértolas.

Para las definiciones, las autoras bebieron de muchos diccionarios que, en palabras de Elena Cianca, "son un reflejo de la sociedad. Aunque haya palabras que tardan en incorporarse al diccionario, las definiciones dicen mucho de cómo es una sociedad". Durante el proceso de elaboración de la obra asegura que "nos sentíamos como si estuviéramos en un laboratorio mirando por un microscopio".

Una de las palabras que más les llamó la atención fue nostalgia, definida por primera vez por un médico suizo en el siglo XVII y que según Puértolas comenzó designado a alguien que padecía una enfermedad por estar lejos de su casa, tanto que llegaba a sufrir de fiebre. El término fue evolucionando hasta desprenderse por completo de toda terminología médica. "Sigue siendo una palabra contemporánea, muy utilizada y ahora ha tenido que buscarse un nuevo término para designar a la enfermedad", señala Puértolas. El término es el síndrome de Ulises.