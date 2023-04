"Sensatez para Oviedo". Ese es el lema sobre el que pivotará la campaña de Alfredo Canteli para ser reelegido como alcalde. El regidor eligió este martes la sede del PP, su partido "a pesar de no estar todavía afiliado", para dar el pistoletazo de salida a casi mes y medio de carrera electoral en la que, avanzó, irá anunciando "proyectos ilusionantes y realizables" durante las próximas semanas. En su comparecencia, el máximo mandatario municipal se presentó como "la única alternativa a un desgobierno de izquierda radical" y restó importancia a la marcha de Cs del gobierno, además de defender la decisión de los exconcejales naranjas Nacho Cuesta y Lourdes García de sumarse a su lista electoral. "Qué van a ser tránsfugas si no queda ni un mes de mandato", defendió.

Canteli afirmó sentirse "muy joven y con ilusión" para afrontar otros cuatro años más de mandato, aunque lamentó no haber podido ejecutar más proyectos a causa de la pandemia, la crisis de precios y la burocracia. "No hice todo lo que quise, pero puse en marcha las iniciativas más importantes que se habían comprometido y muchas pequeñas obras", sostuvo.

Arropado en el fondo de la sala por su flamante fichaje, Nacho Cuesta, así como por todos los concejales populares que repetirán en su candidatura –Mario Arias, José Ramón Prado, Conchita Méndez, Leticia González, Alfredo García Quintana y Covadonga Díaz–, el Alcalde dijo sentirse plenamente identificado con el lema de su campaña. "Me representa bien en lo personal y lo político, como persona seria y responsable, pero también con experiencia en la gestión", señaló sacando pecho por haber conseguido que la coalición de PP y Cs "funcionara sin tensiones internas en estos cuatro años".

También pidió "no olvidar los cuatro años nefastos de daño y retraso" del tripartito, ofreciendo "proyectos, no ocurrencias, que puedan suponer el relanzamiento de la capital", asegurando que el hecho de gobernar en tiempos de pandemia le ha hecho "mejor alcalde que en 2019". "Hemos sufrido y aprendido nuevos métodos de trabajo y a ser más eficientes". A este respecto, incidió en la importancia de la sensatez de sus políticas. "La he demostrado tanto internamente como externamente en las relaciones con el resto de administraciones", apuntó en clara referencia a los proyectos impulsados en colaboración con el Principado o el protocolo firmado con Barbón y la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, para recuperar los terrenos de La Vega.

Respecto a la posibilidad de celebrar antes de finalizar el mandato un pleno extraordinario para aprobar el convenio urbanístico del plan de la antigua fábrica de armas, Canteli no lo descartó. "Si llegan los papeles a tiempo lo haremos porque es un proyecto magnífico para la ciudad", garantizó, restando importancia a la posibilidad de que la marcha de los dos ediles de Ciudadanos del gobierno pueda poner en riesgo el proyecto. "Es una incongruencia que digan que no conocen el plan y a la vez que van a votar en contra", deslizó ante un hipotético voto negativo de Luis Pacho y Alfonso Pereira, que ayer anunciaron su marcha del gobierno tras los fichajes de Lourdes García y Nacho Cuesta por el PP.

El Alcalde se mostró muy poco preocupado por afrontar el último mes y medio de mandato en minoría tras la ruptura del pacto de gobierno anunciada por la formación naranja. "Confío en que esta minoría se transforme en un apoyo mayoritario de los ovetenses", manifestó en un guiño optimista respecto a las expectativas electorales de la candidatura popular para la cita con las urnas del próximo 28 de mayo.