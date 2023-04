"El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo ya es enorme", dicen los expertos

¿Es la inteligencia artificial el principio del fin de la raza humana? ¿Habrá un apocalipsis tecnológico, un "The last of us" protagonizado por robots en lugar de zombis? Ramón López rechaza las "teorías fatalistas". Y su opinión no es la de un cualquiera. Más de cincuenta años investigando la IA en los laboratorios del CSIC en Barcelona avalan el criterio de un experto que ayer estuvo compartiendo en la Universidad de Oviedo el conocimiento adquirido durante medio siglo de estudio de la tecnología que amenaza con remover los cimientos de nuestra sociedad, empezando por el mercado laboral.

López advirtió en las jornadas "Inteligencia Artificial: grandes retos" que estos sistemas "dicen absolutas falsedades", y le parecería "una bestialidad" considerar su criterio en decisiones que afecten a la situación laboral de un trabajador. Una posibilidad que pone sobre la mesa Antonio León, profesor de Psicología que se encuentra desarrollando una línea de trabajo sobre cómo la IA puede emplearse para, por ejemplo, determinar si ha de despedirse o no a un empleado. León difiere de la posición de López: "Me parece lógico que sea una herramienta que ayude a tomar una decisión, me puede dar datos e información que me resulten de gran ayuda". Aunque tiene sus reservas por la opacidad que envuelve el proceso de toma de decisión de la máquina. "Si echas a alguien porque la IA te dice que su rendimiento es bajo –razona–, no le puedes explicar a ese trabajador cuál es la fórmula que lo asegura, ya que su algoritmo es secreto". No hace falta imaginar un futuro distópico de robots encorbatados firmando finiquitos a personas de carne y hueso para sentir los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral. "La repercusión de esta tecnología en el trabajo ya es enorme", puntualiza Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo. Naturalmente, Bahamonde tiene más preguntas que respuestas. "¿Cómo vamos a repartirnos el trabajo? ¿Cuál va a ser el papel político de las máquinas?", se cuestiona. Pese a que en el ideario colectivo cunde la idea de que los algoritmos amenazan principalmente trabajos manuales basados en la repetición de procesos inalterables, Bahamonde anuncia que la inteligencia artificial será perfectamente capaz de desarrollar profesiones intelectuales, como la de programador o periodista, en las que se procesa información para resumir y sacar conclusiones. Entonces, ¿qué nos diferencia a las personas de la IA? Antonio León alude al factor humano: "Nosotros tenemos la empatía y la sensibilidad para tener en cuenta variables en las que la máquina no repara". En un contexto de incertidumbre, en el que la consultora americana Goldman Sachs cifra en 300 millones las labores que un robot acabará llevando a cabo con más eficiencia que una persona, Ramón López alerta de que nos enfrentamos "a un tránsito complicado, pues mucha gente no ha tenido tiempo de hacer esta transformación", mientras León urge a diseñar un modelo laboral y formativo orientado "a trabajar las capacidades complejas del ser humano", esto es, uno que no instruya a las generaciones venideras en "tareas repetitivas". Una tesis con la que se alinea Bahamonde: "ChatGPT nos hace plantearnos que hay que enseñar de manera distinta". En cualquier caso, zanja López, "el problema no es la IA, sino la estupidez humana".